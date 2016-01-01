Результаты фотоконкурса "Снежная королева"
Зимушка-зима, ах, как хороша! Все девчата снежные, красивые, пушистые! Мы благодарим каждую участницу за сказочные фотографии!
Подводим итоги и объявляем победителей.
1) "Снежная королева" (Приз - монопод для селфи Honor)
2) "Сказка" (Приз - монопод для селфи Honor)
P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К УЧАСТИЮ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ! ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО! ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ВСЕГДА НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
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