Результаты фотоконкурса "Снежная королева"

Зимушка-зима, ах, как хороша! Все девчата снежные, красивые, пушистые! Мы благодарим каждую участницу за сказочные фотографии!

Подводим итоги и объявляем победителей.

1) "Снежная королева" (Приз - монопод для селфи Honor)

2) "Сказка" (Приз - монопод для селфи Honor)

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.