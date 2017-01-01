Результаты фотоконкурса "Топ-топ, топает малыш"

Малыши прелестны все! Спасибо нашим прелестным участникам за милые фотографии своих детишек!

Объявляем победителей фотоконкурса "Топ-топ, топает малыш", которые получат призы от Pampers.

Призовой набор включает в себя:

• Сумку-трансформер, которую мамы могут брать с собой, например, на пикник, в разобранном виде это коврик или же пледик для малышей;

• фитнес-трекер, который выполняет большое количество функций: считает шаги, измеряет пульс, уведомляет о вызовах и СМС, будит, мониторит сон, даже управляет спуском камеры телефона!

• А также упаковку трусиков Pampers Pants, которые дают полную свободу движений малышам, готовящимся к первым шагам.

1) "Сил ещё не очень много и не слушаются ноги" (приз - набор от Pampers)

2) "Только вперед!" (приз - набор от Pampers)

3) "С Pampers весело живи!" (приз - набор от Pampers)

От всей души поздравляем победителей и желаем крепкого здоровья всем-всем малышам!

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.