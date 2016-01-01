Результаты фотоконкурса "Яркие моменты с любимым"
Результаты фотоконкурса "Яркие моменты с любимым"

Подведены итоги фотоконкурса "Яркие моменты с любимым". Благодарим всех участников за отличные снимки! Мы уверены, что фотографии всех участников подзарядили на еще большие подвиги во имя ЛЮБВИ!!! Ведь над трепетными и нежными отношениями необходимо трудиться ежедневно и ежечасно. Лишь так достигается взаимопонимание, взаимоподдержка, доверие и уважение друг к другу. Как известно, хочешь изменить весь мир - будь счастлив у себя дома и сделай счастливой свою семью!

Объявляем победителей:

1) "Ждали кроху с нетерпением"

2) "35 лет вместе"

3) "Фестиваль красок"

От всей души поздравляем победителей! Искренне желаем оставаться такими же позитивными, яркими и жизнерадостными!

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). С вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К УЧАСТИЮ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ!  ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО! ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ВСЕГДА НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
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