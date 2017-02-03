Результаты фотоконкурса "Зимние забавы"
Результаты фотоконкурса "Зимние забавы"

А вот и наши победители. Оставайтесь всегда такими же активными, радостными и позитивными!

1 МЕСТО - "Зимняя сказка: вид сверху" (Приз: Коллекция Pantene Pro-V Интенсивное восстановление (шампунь, пенный бальзам, спрей и масло) + набор для второй половинки Old Spice Citron)

 

2 МЕСТО - "2,5 метрового снеговика с мужем слепила" (Приз: Коллекция для укладки волос Wellaflex Контроль над потерей волос + 2 дезодоранта Old Spice из коллекции Timber для второй половинки)

 

3 МЕСТО - "Фигуристы" (Приз: Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление)

 

4 МЕСТО - "Зимние забавы моих мужчин" (Приз: Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление)

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ получает фото "С горки я лечу и от радости кричу!" (Приз - Коллекция для укладки волос Wellaflex Укладка и восстановление)

Как всегда, благодарим всех участников за участие! И от всей души поздравляем победителей!

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). С вами обязательно (!) свяжется редакция для уточнения контактной информации.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К УЧАСТИЮ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ!  ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО! ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ВСЕГДА НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!

 
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Комментарии
Лиля
Поздравляю!!!!
03/02/2017 - 21:24
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