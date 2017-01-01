Результаты фотоконкурса "Королева осени"

Друзья, благодарим всех за участие в фотоконкурсе "Королева осени". Все участники достойны звания Королева! Особенно радуют ваши реальные фотографии, которые отличаются душевностью, теплотой, искоркой в глазах. Спасибо всем огромное!

Настало время объявить победителей фотоконкурса "Королева осени". Напомним, что призы предоставлены компанией POLARIS:

1 место - "Вот такая разная осенняя я!" (Приз - Кофеварка Polaris PCM 1526E Adore Crema)

2 место - "Свет мой, зеркальце, скажи" (Приз - Блендер Polaris PHB 1322AL)

3 место - "Осень жизни встречу смело" (Приз - Чайник Polaris PWK 1299CCR)

Поздравляем победителей с победой! В течение 1-2 дня с Вами свяжется редакция Женского журнала "Прелесть".