Викторина - приз смартфон!
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Результаты викторины "Путешествуй с Micromax"

Редакция PRELEST.COM рада представить победителя викторины "Путешествуй с Micromax" - это участник из г.Краснотурьинска. Он становится счастливым обладателем смартфона Micromax Q3551 Bolt Juice.

Правильные ответы:

  • Учёные из Американской психологической ассоциации выяснили, что на борту самолёта пассажиры чаще всего заказывают этот напиток. Какой? 
    Ответ: томатный сок
  • Арбуз НЕ является родственником:
    Ответ: клубники
  • Сколько длится самый короткий регулярный рейс в мире (занесен в книгу рекордов Гиннесса) при благоприятных погодных условиях?  
    Ответ: 47 секунд
  • В какой стране можно попробовать такой десерт, как Султанский золотой торт, с добавлением настоящего 24-каратного золота?
    Ответ: Турция
  • Какая ОС установлена на Micromax Q3551 (совет: ответ на этот вопрос есть в
    официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?
    Ответ: Android 6.0 Marshmallow
  • Что из перечисленного входит в миссию компании (совет: ответ на этот
    вопрос есть в официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?
    Ответ: производство продукции, доступной потребителям по привлекательным ценам.

Поздравляем!

Оставайтесь с нами! С нами мир становится еще прелестней!

До Америки рукой подать!

Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках!
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