Результаты викторины "Путешествуй с Micromax"

Редакция PRELEST.COM рада представить победителя викторины "Путешествуй с Micromax" - это участник из г.Краснотурьинска. Он становится счастливым обладателем смартфона Micromax Q3551 Bolt Juice.

Правильные ответы:

Учёные из Американской психологической ассоциации выяснили, что на борту самолёта пассажиры чаще всего заказывают этот напиток. Какой?

Ответ: томатный сок

Ответ: Арбуз НЕ является родственником:

Ответ: клубники

Ответ: Сколько длится самый короткий регулярный рейс в мире (занесен в книгу рекордов Гиннесса) при благоприятных погодных условиях?

Ответ: 47 секунд

Ответ: В какой стране можно попробовать такой десерт, как Султанский золотой торт, с добавлением настоящего 24-каратного золота?

Ответ: Турция

Ответ: Какая ОС установлена на Micromax Q3551 (совет: ответ на этот вопрос есть в

официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?

Ответ: Android 6.0 Marshmallow

официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru? Ответ: Что из перечисленного входит в миссию компании (совет: ответ на этот

вопрос есть в официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?

Ответ: производство продукции, доступной потребителям по привлекательным ценам.

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