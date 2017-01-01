Результаты викторины "Путешествуй с Micromax"
Редакция PRELEST.COM рада представить победителя викторины "Путешествуй с Micromax" - это участник из г.Краснотурьинска. Он становится счастливым обладателем смартфона Micromax Q3551 Bolt Juice.
Правильные ответы:
- Учёные из Американской психологической ассоциации выяснили, что на борту самолёта пассажиры чаще всего заказывают этот напиток. Какой?
Ответ: томатный сок
- Арбуз НЕ является родственником:
Ответ: клубники
- Сколько длится самый короткий регулярный рейс в мире (занесен в книгу рекордов Гиннесса) при благоприятных погодных условиях?
Ответ: 47 секунд
- В какой стране можно попробовать такой десерт, как Султанский золотой торт, с добавлением настоящего 24-каратного золота?
Ответ: Турция
- Какая ОС установлена на Micromax Q3551 (совет: ответ на этот вопрос есть в
официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?
Ответ: Android 6.0 Marshmallow
- Что из перечисленного входит в миссию компании (совет: ответ на этот
вопрос есть в официальном интернет-магазине Micromaxstore.ru?
Ответ: производство продукции, доступной потребителям по привлекательным ценам.
Поздравляем!
Оставайтесь с нами! С нами мир становится еще прелестней!
До Америки рукой подать!
Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках!
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