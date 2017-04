Стартовал фотоконкурс "Игры на природе" (с 21 апр. по 11 мая 2017г.)

Подвижные игры на свежем воздухе - это весело и полезно не только детям, но и их родителям. Если вы любите проводить активно досуг всей семьей, приглашаем к участию в фотоконкурсе "Игры на природе". Присылайте свои снимки того, как вы активно проводите свой досуг на улице вместе с детьми.

Лучшие участники будут награждены призами от компании Hasbro. Новый бластер НЁРФ Зомби Страйк Аутбрейкер достанется четырем победителям.

О спонсоре:

