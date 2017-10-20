Стартовал фотоконкурс "Королева осени" с призами от Polaris (с 20 октября по 9 ноября 2017)

Золотая осень - самая яркая пора. Это время красивых шарфов и шапок, шуршания под ногами листьев, собирания разноцветных гербариев. Вы успели сфотографироваться на пестром фоне? Скорее участвуйте в нашем конкурсе.

Prelest.com совместно с Polaris запускает фотоконкурс "Королева осени". Добавляйте ваши фотографии на осеннем фоне. Авторы лучших фото, по мнению жюри, будут награждены ценными призами.

Спонсор конкурса: Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года. Разработанная в соответствии с новейшими тенденциями технического прогресса бытовая техника POLARIS призвана создавать уют в доме и заботиться о его комфорте. Недаром говорят, что гармония в жизни начинается с уюта в доме!

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1 место - Кофеварка Polaris PCM 1526E Adore Crema

Кофеварка POLARIS PCM 1526E Adore Crema оснащена помпой с давлением 15 Бар и обладает мощностью 850 Вт. Это позволяет готовить большинство видов кофе, включая эспрессо и капучино. Кофеварка POLARIS PCM 1526E Adore Crema оснащается удобным электронным управлением, которое позволит вам с легкостью настраивать необходимый режим и управлять всеми функциями устройства. Съемные поддон для капель и резервуар для воды помогут поддерживать чистоту. А благодаря компактному размеру и мягкой подсветке кнопок кофеварка станет украшением вашей кухни.

2 место - Блендер Polaris PHB 1322AL

Блендер PHB 1322AL с функцией «4 в 1». Прибор измельчает, взбивает, перемешивает и даже делает пюре. Благодаря острым и прочным ножам с титановым покрытием и мощному двигателю на обработку даже твёрдых продуктов уходят считанные секунды. Мощность блендера PHB 1322AL 1250 Вт, он работает в два-три раза быстрее большинства своих собратьев с двигателями в 800 Вт. Новинка легко справится со сложными ингредиентами и запросто превратит в крошку орехи и лёд. При этом прибор отличается низким уровнем шума и вибрации – всего 59 Дб, немногим громче обычного разговора.

3 место - Чайник Polaris PWK 1299CCR

Чайник Polaris PWK 1299CC– это керамический электрочайник с ярким дизайном. Корпус чайника выполнен из экологически чистой керамики, которая сохраняет полезные и вкусовые качества воды. Кроме того она дольше сохраняет тепло.

Чайник оснащен встроенным скрытым нагревательным элементом, который обеспечивает безопасность во время работы устройства, а также легкий уход за ним. Прибор вращается на круглой подставке-базе на 360 градусов.

Страница конкурса http://www.prelest.com/contest/45210

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются ваши красивые фотографии на осеннем фоне. Подчеркните свою красоту красками природы.

3. Для участия необходимо:

• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/45210/add, чтобы загрузить конкурсную работу;

• после ознакомления с требованиями к фотографии, необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 20 октября по 09 ноября 2017 года (23:59 мск.вр.).

6. Три победителя определяются членами ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителя.

Очень ждем ваших фотографий и желаем удачи!