Стартовал фотоконкурс "Мое утро со вкусом": конкурс Prelest.com совместно с телеканалом Food Network (с 05 по 24 сентября 2017г.)
Настроение дня создают утренние ритуалы – чашка ароматного кофе, контрастный душ, завтрак в компании близких людей. Встаете с первыми лучами солнца, чтобы успеть приготовить себе что-то вкусное и полезное? Или не представляете пробуждения без будильника, заботливо проигрывающего для вас любимую мелодию? Утро – искреннее, личное и для каждого – свое.
Prelest.com совместно с телеканалом Food Network объявляет конкурс. Примите участие с 5 сентября до 24 сентября 2017г., загрузив фотографию вашего идеального утра.
Получите шанс выиграть один из призов для прекрасного начала дня. Победители определятся в трех номинациях:
- «Вкусное утро»
- «Бодрое утро»
- «Утро в кругу семьи»
Победители получат гейзерные кофеварки и другие полезные для готовки призы от Food Network.
Пусть каждое утро будет добрым!
Призы
Призы от телеканала Food Network:
Три главных приза по одному для каждой из номинации – гейзерные кофеварки, а также шесть наборов сувенирной продукции по два для каждой из номинации для победителей конкурса «Мое утро со вкусом».
• Гейзерные кофеварки, которые могут стать неотъемлемой частью вашего утра и помогут взбодриться с самого начала дня;
• Полезные сувенирные наборы от телеканала Food Network, помогут вам на кухне и вдохновят на приготовление вкусных завтраков
Правила участия
1. Участвовать в фотоконкурсе могут только граждане Российской Федерации, проживающие на ее территории.
2. На конкурс принимаются фото по теме «Мое утро со вкусом» по одной из трех номинаций:
• «Вкусное утро»
• «Бодрое утро»
• «Утро в кругу семьи»
3. Для участия необходимо:
• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/44888/add чтобы загрузить конкурсную работу;
• после ознакомления с требованиями к фотографии необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».
4. Количество конкурсных работ от одного участника не ограничено. Однако один участник Конкурса может занять только одно призовое место.
5. Продолжительность приема фото на конкурс с 05 сентября 18:00 (по Мск) до 24 сентября 2017 года 23:59 (по Мск).
6. Победителя определяются ЖЮРИ: три счастливчика получат главный приз - гейзерную кофеварку, а шести другим призерам достанется сувенирный набор.
7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.
Подробности и правила проведения конкурса «Мое утро со вкусом» находятся по ссылке https://goo.gl/D47t5u.
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