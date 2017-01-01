Стартовал фотоконкурс "Мое утро со вкусом": конкурс Prelest.com совместно с телеканалом Food Network (с 05 по 24 сентября 2017г.)

Настроение дня создают утренние ритуалы – чашка ароматного кофе, контрастный душ, завтрак в компании близких людей. Встаете с первыми лучами солнца, чтобы успеть приготовить себе что-то вкусное и полезное? Или не представляете пробуждения без будильника, заботливо проигрывающего для вас любимую мелодию? Утро – искреннее, личное и для каждого – свое.

Prelest.com совместно с телеканалом Food Network объявляет конкурс. Примите участие с 5 сентября до 24 сентября 2017г., загрузив фотографию вашего идеального утра.

Получите шанс выиграть один из призов для прекрасного начала дня. Победители определятся в трех номинациях:

«Вкусное утро»

«Бодрое утро»

«Утро в кругу семьи»

Победители получат гейзерные кофеварки и другие полезные для готовки призы от Food Network.

Пусть каждое утро будет добрым!

Призы

Призы от телеканала Food Network:

Три главных приза по одному для каждой из номинации – гейзерные кофеварки, а также шесть наборов сувенирной продукции по два для каждой из номинации для победителей конкурса «Мое утро со вкусом».

• Гейзерные кофеварки, которые могут стать неотъемлемой частью вашего утра и помогут взбодриться с самого начала дня;



• Полезные сувенирные наборы от телеканала Food Network, помогут вам на кухне и вдохновят на приготовление вкусных завтраков

Правила участия

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только граждане Российской Федерации, проживающие на ее территории.

2. На конкурс принимаются фото по теме «Мое утро со вкусом» по одной из трех номинаций:

• «Вкусное утро»

• «Бодрое утро»

• «Утро в кругу семьи»

3. Для участия необходимо:

• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/44888/add чтобы загрузить конкурсную работу;

• после ознакомления с требованиями к фотографии необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».

4. Количество конкурсных работ от одного участника не ограничено. Однако один участник Конкурса может занять только одно призовое место.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 05 сентября 18:00 (по Мск) до 24 сентября 2017 года 23:59 (по Мск).

6. Победителя определяются ЖЮРИ: три счастливчика получат главный приз - гейзерную кофеварку, а шести другим призерам достанется сувенирный набор.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Подробности и правила проведения конкурса «Мое утро со вкусом» находятся по ссылке https://goo.gl/D47t5u.