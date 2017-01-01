Стартовал фотоконкурс "Моя любимая ванная" (с 28 апр. по 19 мая 2017)

Часто ли вы улыбаетесь себе в зеркало, когда чистите зубы? Теперь у вас появится повод! Специалисты лаборатории Colgate разработали уникальную[1] технологию, которая меняет цвет зубной пасты во время чистки зубов, тем самым демонстрируя её активное действие, обеспечивающее эффективный уход.

Эта разработка легла в основу новинки Colgate Total Pro «Видимый эффект». За счет специальной технологии из обычной белой зубной пасты она превращается в синюю активно очищающую пену. При этом, ее состав помогает устранить бактерии в полости рта, эффективно избавиться от зубного налета, а окончательная смена цвета служит индикатором и означает, что вы уделили процедуре достаточно времени, и чистку можно завершить.

Ванная комната – особое место в любом доме. Именно там мы можем побыть наедине с собой, подготовиться к новому дню, расслабиться. Важно, чтобы в ванной мы чувствовали себя максимально комфортно, так, как нам нравится. Каждая мелочь имеет значение, каждый штрих важен! Вам нравится ваша ванная? Покажите ее миру!

Приглашаем к участию в конкурсе «Моя любимая ванная!»: выложите фотографию вашей ванной комнаты с любым продуктом Colgate Total. Авторы лучших фотографий получат отличные призы!

Информация о спонсоре Конкурс проводится при поддержке компании Colgate. Colgate – более 200 лет помогает сохранять красивые и здоровые улыбки! Colgate Total Pro «Видимый эффект», как и другие разработки компании в линии Colgate Total Pro, ― это технологичное решение, призванное упростить жизнь современного человека. Пока гаджеты контролируют ваши дела и расходы, пока техника в доме автоматически подстраивается под ваши привычки и график, Colgate Total Pro заботится о 100%[2] здоровье полости рта, гарантируя вам ощущение свежести и белоснежную улыбку. ----

[1] В линии продуктов Colgate. [2] Антибактериальная защита всей полости рта (губы, десны, щеки, язык).

Призы

ТРИ призовых места: приз - годовой запас Colgate Total Pro "Видимый эффект" (8 шт. по 75мл)

Компания Colgate представляет на российском рынке новую зубную пасту Colgate Total Pro «Видимый эффект», которая меняет свой цвет во время чистки зубов, позволяя убедиться в чистоте полости рта на 100%[1] для поддержания здоровья зубов.

Переусердствовать с гигиеной области рта довольно сложно. Можно выбрать качественную пасту, ультрасовременную зубную щетку и стараться чистить зубы не менее двух минут, хотя утром у большинства из нас совсем нет времени на «формальности», и это время в спешке сокращается до минимума... Как понять, что паста не просто освежает дыхание, а действительно активно очищает полость рта?

Специалисты лаборатории Colgate разработали уникальную[2] технологию, которая меняет цвет зубной пасты во время чистки зубов, тем самым демонстрируя её активное действие, обеспечивающее эффективный уход.

За счет специальной технологии из обычной белой зубной пасты Colgate Total Pro «Видимый эффект» превращается в синюю активно очищающую пену. При этом ее состав помогает устранить бактерии в полости рта, эффективно избавиться от зубного налета, а окончательная смена цвета служит индикатором и означает, что вы уделили процедуре достаточно времени, и чистку можно завершить.

Состав новинки учитывает чувствительность зубов и дёсен, и действует мягко, но эффективно: предотвращает развитие кариеса, помогает удалить зубной налёт и зубной камень, успокаивает десна, укрепляет эмаль, отбеливает зубы и заботится о свежем дыхании. Colgate Total Pro «Видимый эффект» подходит для ежедневного использования и продолжает бороться с размножением бактерий в перерыве до следующей чистки зубов. Так, новинка создает ощущение абсолютной чистоты на протяжении всего дня.

Colgate Total Pro «Видимый эффект» ― это технологичное решение, призванное упростить жизнь современного человека. Пока гаджеты контролируют ваши дела и расходы, пока техника в доме автоматически подстраивается под ваши привычки и график, Colgate Total Pro заботится о 100%[1] здоровье полости рта, гарантируя вам ощущение свежести и белоснежную улыбку.

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[1] Антибактериальная защита всей полости рта (губы, десны, щеки, язык).

[2] В линии продуктов Colgate.

Ссылка для участия http://www.prelest.com/contest/44544

Правила фотоконкурса:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются фотографии вашей ванной комнаты с любым продуктом Colgate Total. Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44544 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 28 апреля по 19 мая 2017 года (включительно).

6. ТРИ победителя определяются ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Ссылка для участия http://www.prelest.com/contest/44544