Стартовал фотоконкурс "От улыбки станет всем светлей!"

Сила улыбки творит чудеса! Начинайте свой день с улыбки!

Очень важно - улыбнуться самому себе. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Пусть это будет даже натянутая улыбка - обязательно сделайте это! С каждым днем вы все больше будете чувствовать, как настроение улучшается, силы прибавляются, дела улучшаются, окружающие люди становятся добрее, происходят удивительные случаи, мир вокруг обретает краски... А всего-то, нужно просто улыбнуться себе и всему миру! Вспоминайте об улыбке в течение всего дня;-)

Давайте делиться хорошим настроением! Приглашаем к участию в конкурсе "От улыбки станет всем светлей!". Принимаются ваши фотографии с улыбкой на лице. Автор лучшей фотографии, по мнению жюри, получит потрясающий приз.

Улыбайтесь чаще, миру нужен ваш позитив! Так пускай повсюду на Земле, словно лампочки, включаются улыбки!

Информация о спонсоре: Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире, выводит на российский рынок вторую модель из новой доступной линейки Warrior – смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) с поддержкой сетей LTE.

Ссылка для участия в фотоконкурсе http://www.prelest.com/contest/44403

Приз - смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) с поддержкой сетей LTE

Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101) – это 4G-смартфон в прочном металлическом корпусе со стеклом Gorilla Glass. Устройство оснащено четырехъядерным процессором SC9832 с тактовой частотой 1.3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому новая модель линейки Warrior подойдёт любителям мобильных игр и пользователям, часто работающим в режиме многозадачности. Устройство на базе Android 6.0 Marshmallow оснастили аккумулятором 1800 мА*ч и 4,5-дюймовым TN-экраном. Смартфон снимает на 5-мегапиксельную камеру со вспышкой и 2-мегапиксельную фронтальную. Micromax BoltWarrior 1 Plus (Q4101) поддерживает две карты микро-SIM.

Ссылка для участия в фотоконкурсе http://www.prelest.com/contest/44403

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются ваши фотографии с улыбкой на лице. Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44403 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 13 марта по 03 апреля 2017 года (включительно).

6. Один победитель определяется ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Ссылка для участия в фотоконкурсе http://www.prelest.com/contest/44403

Поможем миру стать прелестней!