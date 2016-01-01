Стартовал фотоконкурс "Снежная королева"

Объявляем о запуске фотоконкурса «Снежная королева». Зима вступила уже в свои законные права. Ждем ваших фото на зимнем фоне. Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат, снимите прекрасные моменты и загружайте их для участия в конкурсе. Самые лучшие, по мнению жюри, будут награждены призом - Монопод для селфи Honor.

Информация о спонсоре:

Honor – самостоятельный бренд компании Huawei, который был создан в конце 2013 года. За 2014 год было продано более 20 млн смартфонов Honor стоимостью порядка 3 млрд долларов США, бренд вышел на рынки более чем 60 стран мира. Он ориентирован на молодую (18-35 лет), социально активную аудиторию, принадлежащую к городскому среднему классу. Бренд Смартфоны Honor оснащаются последними решениями в области мобильных технологий, но при этом сохраняют доступные цены. Ссылка на бренд https://shop.huawei.ru/

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44160

Призы: ДВА призовых места: приз - Монопод для селфи Honor Монопод для селфи Honor – лёгкое, надёжное и удобное устройство для создания эффектных автопортретов. Он совместим со всеми актуальными на сегодняшний день смартфонами. Одно из его ключевых преимуществ – компактность. Устройство состоит из шести секций и весит всего 128 грамм. В полностью сложенном виде длина монопода составляет всего 18 сантиметров, что позволяет легко носить его с собой в сумке, рюкзаке или кармане. Монопод для селфи Honor сделан из анодированного алюминия – материала, который защищён от ржавчины и обесцвечивания. При этом ручка устройства выполнена из гипоалергенной резины. Смартфон фиксируется на моноподе при помощи надёжного двойного раздвижного зажима и подключается через вход для наушников. Пользователю остаётся только нажать на кнопку в основании монопода, и селфи тут же будет готово.

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются ваши фотографии на зимнем фоне или с зимней атрибутикой. Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат и запечатлите прекрасные моменты. Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44160 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 28 ноября по 25 декабря 2016 года (включительно).

6. Два победители определяются по мнению ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44160

Желаем всем удачи и вдохновения!