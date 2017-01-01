Стартовал супер-розыгрыш "Дарим приз за репост" (Спонсор: Paclan)
Дорогие наши читатели!
С удовольствием приглашаем всех к участию в розыгрыше - "Сделай репост в соц.сети "ВКонтакте" и выиграй набор продукции Paclan".
Условия розыгрыша:
1) Участвовать в конкурсе репостов могут только жители РОССИИ.
2) Вы должны состоять в группе "Прелесть"/Женский журнал"
2) Сделать репост записи
3) Закрепить запись на стене и не удалять её до конца розыгрыша.
4) 07 декабря 2017 при помощи спец.приложения мы определим ДВА случайных победителя!
5) Один приз в одни руки.
Призы:
Набор продукции компании Paclan.
Paclan – бренд компании CeDo, одного из ведущих европейских производителей товаров для домашнего хозяйства. CeDo насчитывает более чем сорокалетний опыт работы на европейском рынке. Начало деятельности в России – 1992 год.
Желаем всем удачи!￼￼
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