Стартовал супер-розыгрыш "Дарим приз за репост" (Спонсор: Paclan)

Дорогие наши читатели!

С удовольствием приглашаем всех к участию в розыгрыше - "Сделай репост в соц.сети "ВКонтакте" и выиграй набор продукции Paclan".

Условия розыгрыша:

1) Участвовать в конкурсе репостов могут только жители РОССИИ.

2) Вы должны состоять в группе "Прелесть"/Женский журнал"

2) Сделать репост записи

3) Закрепить запись на стене и не удалять её до конца розыгрыша.

4) 07 декабря 2017 при помощи спец.приложения мы определим ДВА случайных победителя!

5) Один приз в одни руки.

Призы:

Набор продукции компании Paclan.

Paclan – бренд компании CeDo, одного из ведущих европейских производителей товаров для домашнего хозяйства. CeDo насчитывает более чем сорокалетний опыт работы на европейском рынке. Начало деятельности в России – 1992 год.

Желаем всем удачи!￼￼