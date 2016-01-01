Стартовал супер-розыгрыш "Дарим книгу за репост"

Дорогие читатели!

Мы рады предложить вам поучаствовать в розыгрыше от издательства "АСТ" - "Сделай репост в соц.сети "ВКонтакте" и выиграй книгу".

Условия розыгрыша:

1) Участвовать в конкурсе репостов могут только жители РОССИИ.

2) Вы должны состоять в группе "Прелесть"/Женский журнал"

2) Сделать репост записи https://vk.com/prelest_com?w=wall-4606138_3994.

3) Закрепить запись на стене и не удалять её до конца розыгрыша.

4) 10 марта 2017 при помощи спец.приложения мы определим ДВА случайных победителя!

5) Один приз в одни руки.

Призы:

ДВА призовых места: приз книга Ольга Никишичева «Модная одежда своими руками»



Можно ли подготовиться к ответственному выходу в свет за один день? Как преобразить надоевший наряд? Как произвести незабываемое впечатление на возлюбленного, коллег, подруг?

Об этом в своей книге «Модная одежда своими руками» рассказывает ведущая рубрики «Мода» программы «Доброе утро» на Первом канале, художник-модельер, дизайнер и эксперт моды Ольга Никишичева.

Автор создала коллекцию модных вещей, которую сможет сшить буквально каждый желающий! Представленные модели не требуют профессиональной подготовки, а материалы и ткани для изделий всегда можно найти дома или в ближайшем рукодельном магазине.

Как из простой и уже наскучившей вещи сделать модную и современную модель? Как подчеркнуть свою индивидуальность? А может и сэкономить деньги? Всему этому научит своих читательниц Ольга Никишичева в своей новой книге. Платья, юбки, блузки и кардиганы – теперь это волшебство подвластно каждой моднице!

Автор уверена - шитье меняет не только внешний, но и внутренний мир, делает человека уверенным в себе, красивым и многогранным. Книга Ольги Никишичевой также выходит в серии «Звезда телеэкрана».

Желаем всем удачи и везения!