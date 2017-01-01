Викторина "Путешествуй с Micromax" - приз смартфон!

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Для тех, кто не сидит на месте, и уже планирует следующую поездку или только что распаковал чемоданы мы совместно с Micromax подготовили викторину, посвященную путешествиям, лету и отдыху. Micromaxstore.ru в качестве приза победительнице дарит смартфон Micromax Q3551 Bolt Juice ( http://micromaxstore.ru/801687/micromax-juice-q3551/?utm_source=prelest&utm_medium=konkurs&utm_campaign=q3551 ) , который прямо создан для поездок и путешествий. Смартфон оснащен емкой батареей на 3000 мА*ч, поэтому в течение дня активного пользования он не подведет. Смартфон скрасит даже самый длинный переезд или перелет.

Стиль Micromax Q3551 Bolt Juice дополняется функциональностью: металлический корпус имеет специальное обрамление, которое не даст ему выскользнуть из рук, а диагональ 4,5” позволит с легкостью управлять устройством одной рукой, что весьма кстати, когда в руках сумки, чемодан, фотоаппарат и многое другое. О связи с домом смартфон тоже позаботиться: одновременная работа двух SIM-карт, и, конечно, фронтальная камера, позволит поддерживать контакт с близкими, включая и видео-звонки.

Удачи!

Победители будут определены 27 июля случайным образом среди тех, кто правильно ответит на все вопросы.

Участвовать в викторине >>