Что нужно учесть при выборе посудомойки?

Чтобы вымыть набор посуды из 12 комплектов вручную, понадобиться 60 литров воды, посудомойке нужно всего 15 литров.

Экономия, как говорится, на лицо: за 1 год можно уменьшить потребление воды на 16 тыс. литров, что сравнимо с 70-ю полными ваннами воды, а с учётом низкого энергопотребления (около 10 кВт), посудомоечная уже давно перестала быть предметом роскоши. Производители радуют широким разнообразием моделей: отдельно стоящие, встраиваемые, узкие и т.д., весь этот товар доступен на http://www.aport.ru/posudomoechnye_mashiny/cat369.

Как бы тщательно вы ни мыли посуду руками, всё равно не удастся добиться такого блеска и чистоты – и всё потому, что в посудомоечной машине используется высокотемпературный режим и специальные программы.

СОВЕТ! Читая отзывы пользователей, можно сделать вывод о том, что самая удобная техника – та, которая имеет регулировку по высоте и уровню наклона, а также оснащена отдельными отсеками для столовых приборов.

Узкая или полногабаритная?

Перед покупкой у многих возникает важный вопрос: выбрать полногабаритную или узкую модель. Во-первых, узкая посудомойка помещается на любой кухне, смотрится аккуратно, экономит место. Во-вторых, она стоит дешевле полноценной техники, что принципиально после падения рубля. Если сравнивать цены на бытовую технику в 2014 и 2017 году, то она выросла на 20-30%.

Высота и глубина узкой и полногабаритной посудомойки не отличаются, стандартные размеры 85 см (высота) и 65 см (глубина). Ширина узкой машины составляет 45 см, против 65 см в полногабаритной. В первом случае за 1 цикл можно вымыть 8-10 комплектов посуды, а во втором – 10-14. Покупка узкой посудомойки оправдана, если у вас небольшая семья (до 4 человек).

Класс техники

Класс мойки (определяет качество мытья посуды) – оптимальный вариант А.

Класс сушки – 100% сухая посуда возможна только в классе А.

Класс энергопотребления – отвечает за расход энергии – оптимальный вариант А.

В маркировке техники встречается обозначение ААА, что свидетельствует о повышенном качестве работы.

Лотки

Материал лотков – нержавеющая сталь, он устойчив к воздействию высоких температур, не подвержен коррозии и отдаёт тепло, что немаловажно во время сушки, поэтому нагревательный элемент может быть невысокой мощности, что сэкономит затраты на приобретение товара.

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