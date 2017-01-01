Что нужно учесть при выборе посудомойки?
Что нужно учесть при выборе посудомойки?

Чтобы вымыть набор посуды из 12 комплектов вручную, понадобиться 60 литров воды, посудомойке нужно всего 15 литров.

Экономия, как говорится, на лицо: за 1 год можно уменьшить потребление воды на 16 тыс. литров, что сравнимо с 70-ю полными ваннами воды, а с учётом низкого энергопотребления (около 10 кВт), посудомоечная уже давно перестала быть предметом роскоши. Производители радуют широким разнообразием моделей: отдельно стоящие, встраиваемые, узкие и т.д., весь этот товар доступен на http://www.aport.ru/posudomoechnye_mashiny/cat369.

Как бы тщательно вы ни мыли посуду руками, всё равно не удастся добиться такого блеска и чистоты – и всё потому, что в посудомоечной машине используется высокотемпературный режим и специальные программы.

СОВЕТ! Читая отзывы пользователей, можно сделать вывод о том, что самая удобная техника – та, которая имеет регулировку по высоте и уровню наклона, а также оснащена отдельными отсеками для столовых приборов.

Узкая или полногабаритная?

Перед покупкой у многих возникает важный вопрос: выбрать полногабаритную или узкую модель. Во-первых, узкая посудомойка помещается на любой кухне, смотрится аккуратно, экономит место. Во-вторых, она стоит дешевле полноценной техники, что принципиально после падения рубля. Если сравнивать цены на бытовую технику в 2014 и 2017 году, то она выросла на 20-30%.

Высота и глубина узкой и полногабаритной посудомойки не отличаются, стандартные размеры 85 см (высота) и 65 см (глубина). Ширина узкой машины составляет 45 см, против 65 см в полногабаритной. В первом случае за 1 цикл можно вымыть 8-10 комплектов посуды, а во втором – 10-14. Покупка узкой посудомойки оправдана, если у вас небольшая семья (до 4 человек).

Класс техники

Класс мойки (определяет качество мытья посуды) – оптимальный вариант А.

Класс сушки – 100% сухая посуда возможна только в классе А.

Класс энергопотребления – отвечает за расход энергии – оптимальный вариант А.

В маркировке техники встречается обозначение ААА, что свидетельствует о повышенном качестве работы.

Лотки

Материал лотков – нержавеющая сталь, он устойчив к воздействию высоких температур, не подвержен коррозии и отдаёт тепло, что немаловажно во время сушки, поэтому нагревательный элемент может быть невысокой мощности, что сэкономит затраты на приобретение товара.

Не тратьте время, выбирайте посудомойку на сайте http://blog.aport.ru/, здесь же сравнивайте цены и не переплачивайте.
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