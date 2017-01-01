Генеральная уборка к началу сезона

Любая хозяйка знает, что уборка уборке рознь. Ежедневная уборка, как правило, заключается в том, чтобы собрать по квартире одежду и игрушки, стереть с плиты сбежавший кофе, помыть посуду. Еженедельная уборка связана с пылесосом, а также мытьем полов и сантехники. Но есть уборка генеральная, которую традиционно проводят в начале нового сезона – например, весной. Придверные коврики выбивают или заменяются на новые. Накопившийся за год хлам сортируют. Зимнюю одежду, лыжи и санки убирают подальше, а вместо них достают велосипеды, ролики, ракетки и пледы для пикников. Но главный признак генеральной уборки – это мытье стекол. Ведь солнечный свет не любит грязных окон, мутных зеркал, запыленного хрусталя на люстрах и потускневшей посуды за прозрачными створками серванта.

Как же быстро и эффективно придать стеклам в доме блеск и сияние? Эту задачу можно решить очень просто и быстро, если произвести мытье окон средствами Amway Home. «L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол» весьма эффективно удаляет со стеклянных поверхностей уличные загрязнения и копоть, не оставляя после себя никаких пятен и следов. Как и вся продукция Amway Home, это средство выгодно отличается соотношением стоимости и качества. Так, один флакон концентрированной жидкости способен заменить 2 литра готового средства аналогичного функционала. В составе «L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол» не содержится фосфатов, отбеливателей на основе хлора и едких кислот, а это значит, что вам не грозят никакие вредные испарения. При этом «L.O.C.™ Жидкость для мытья стекол» обладает приятным цитрусовым запахом за счет добавок натуральных эфирных масел. Она прекрасно подойдет не только для мытья окон, но и для любых стеклянных поверхностей: избавит зеркала от отпечатков рук и пальцев, придаст блеск и сияние стеклянным или хрустальным элементам люстр и светильников.

Средство очень удобно в использовании. Его нужно развести водой в пропорции примерно 1 к 3, разбрызгать по поверхности и вытереть салфеткой насухо. А можно использовать пистолет-распылитель Amway.

С этими средством стекла станут такими прозрачными, как будто их нет. И дом заполнится солнечным светом.