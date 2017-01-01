Как выбрать кондиционер?

Когда природа начинает баловать тёплыми днями и всё ближе лето, то очень часто начинает волновать вопрос покупки и установки кондиционера. Ведь для любого человека важно ощущение комфортной температуры в доме, квартире, на работе.

В нынешний сумасшедший век технологий, когда чуть ли не каждый год происходят открытия, кондиционер тоже меняется из года в год. Эти изменения происходят, в основном, в дизайне и в расширении потребительских функций, а также в усовершенствовании показателей эффективности и экономичности. Разные модели и их характеристики можно изучить на сайте http://priceok.ru/.

Так как же нужно выбирать кондиционер?

Самое важное в микроклимате дома, это чтобы была комфортная температура, не было повышенной влажности, и воздух был чистым. Всё это можно обеспечить при помощи современного кондиционера. Но найти универсальный аппарат, который способен обеспечить комфорт в любой комнате не получится, потому что изначально условия в каждой из комнат разные.

Главная задача при выборе кондиционера – определить его мощность. Выбор мощности зависит от площади комнаты, где устанавливается кондиционер, и от её назначения. Ведь в кухне или в детской совсем разные условия. В среднем, на каждые 10 квадратных метров площади комнаты при высоте потолков до 3 метров, нужно 1 кВт мощности. Но это ориентировочный показатель. Например, для спальни или детской большая мощность не очень важна, в этом случае можно обойтись значением 0,8 кВт на каждые 10 квадратов площади. А вот для кухни необходим более мощный кондиционер – до 1,5 кВт на 10 кв. м, потому что там технике придётся противостоять большому количеству тепла и влаги.

Выбрав мощность кондиционера, важно подобрать кондиционер ещё и по потребительским функциям. Так, в гостиной важно, чтобы кондиционер имел удобную функцию распределения потока воздуха, качественные антибактериальные фильтры.

В спальне, кроме этого, необходим удобный режим таймера выключения и включения кондиционера, режим сна. В детской, кроме всего прочего, важно иметь кондиционер с равномерным распределением воздуха по комнате, с очень тихим уровнем шума. В кухне важно в кондиционере иметь удобные фильтры, позволяющие “улавливать” жир. Желательно, чтобы фильтры грубой и тонкой очистки удобно и быстро снимались, и были достаточно прочными.

Ну и ещё очень существенный вопрос при выборе кондиционера – это потребление электроэнергии. Как правило, экономичный кондиционер обычно и более надёжный в эксплуатации. Блог Прайсок расскажет больше о выборе кондиционеров и прочей бытовой техники. Здесь собрано большое количество статей о выборе товаров для дома и разнообразной техники.