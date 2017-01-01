Начинаем свой бизнес с детским клубом или Как женские мечты превращаются в реальность

Что нужно для счастья ребенка? Любовь родителей и время, которое они ему дарят. А еще возможность полноценно и гармонично обучаться, чтобы получать радость от собственных побед. Что нужно для счастья женщины? Вера в себя и баланс между семьей и карьерой. Решением обеих задач может стать открытие детского клуба, в котором ваш ребенок получит необходимое развитие, а вы — возможность начать свой бизнес и реализовать свои мечты.

Кто может открыть детский клуб

Если вы думаете, что открыть детский клуб могут только педагоги, это не совсем так. Они нужны для проведений занятий с детьми, а задача предпринимателя — правильно настроить работу учреждения и научиться разбираться во всех тонкостях выбранного бизнеса. Отличными помощниками могут стать в этом специалисты, которые помогают сделать первые шаги при открытии детского клуба и организовывают ведение ваших дел в правильном направлении. Но об этом мы поговорим чуть позже, а сначала давайте разберемся в специфике работы таких заведений.

Что представляют собой детские клубы?

Если говорить официальным языком, то это специальные учреждения с квалифицированным персоналом, способствующие развитию детей разного возраста. Если сказать проще — это места, где малыши и ребятишки постарше чувствуют себя комфортно. Здесь им хочется получать знания и полноценно развиваться. Это место, куда они идут с удовольствием и не хотят оттуда уходить. Ведь в детском клубе можно играть, танцевать, заниматься творчеством и чувствовать себя личностью.

А еще детский клуб — это место, где мама в декрете может отвлечься от повседневных многочисленных дел и просто расслабиться. Ведь здесь можно отдать свое чадо в профессиональные руки педагогов и уделить время себе любимой, а также найти себе новых подруг, с которыми можно поговорить о бесконечных маминых заботах и не только. По сути, это то место, куда хочется приходить постоянно. Но при условии, что работа в клубе налажена правильно.

Преимущества владения детским клубом

Что даст вам правильно поставленный бизнес в сфере детского развития:

вы можете стать по-настоящему независимой и управлять своим временем на свое усмотрение;

у вас появится шанс развивать своих собственных детей в лучших, созданных вами, условиях. Ваши сокровища всегда будут под хорошим присмотром;

вы сможете дать хорошее развитие и другим детям, занимаясь любимым делом;

у вас возникает шанс развиваться самим и развивать свой бизнес безгранично: создавать сети, организовывать новые кружки, выпускать тематические материалы и прочее;

уже через 2 – 3 месяца вы сможете покрыть все расходы, связанные с открытием клуба и начнете получать прибыль;

и, конечно же, ваши доходы возрастут: от 200 тысяч рублей в месяц и больше.

Но хочется предупредить вас, что не стоит поддаваться эмоциям и сразу же бежать воплощать созревшую идею в жизнь. К открытию клуба необходимо хорошо подготовиться, составить грамотный бизнес-план, предупредить возможные сложности и вникнуть в специфику будущей работы.

Каким должен быть детский клуб

Чистым. Здание должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Здесь должны быть все условия для соблюдения гигиены ребенка.

В клубе должно быть несколько помещений: учебные комнаты (от одной и более, в зависимости от количества проводимых занятий), санузел, коридор, холл, прихожая. С самого начала представьте себе полную картину того, каким должно быть ваше детище, чтобы все распланировать правильно. Ведь переделывать потом будет сложнее, да и может оказаться, что вы приобрели вещи, без которых можно было обойтись.

Важным вопросом является интерьер. Он должен вызывать положительные эмоции у детишек и у их родителей. Выбираемая мебель должна соответствовать статусу. К примеру, клубы эконом-класса могут быть оснащены простыми, но удобными и практичными стульями, столами и прочее. А вот для премиум-класса придется создать статусный и даже помпезный стиль помещений.

Уделяйте внимание деталям. Здание вы оборудуете для детей, а значит, здесь не обойтись без грязных ботинок, беганий по коридорам и прочих приключений. Поэтому, организовывая для детишек комнаты, позаботьтесь об их безопасности и сохранении порядка. Укрепите получше зеркала, избавьтесь от острых углов на мебели, позаботьтесь о комфортной температуре, разложите коврики в местах, где ребятам нужно ставить уличную обувь и прочее.

С детьми должны заниматься опытные педагоги по эффективным, работающим методикам. Родители хотят видеть результат, поэтому к вопросу об организации учебного процесса нужно подойти с особой тщательностью.

Персонал должен относиться к родителям и их малышам приветливо.

Ошибки, которые совершают начинающие владельцы клубов

Первая и самая серьезная ошибка — неквалифицированный или нелояльный персонал. Сотрудники вашего клуба — это ваше лицо и дополнительная реклама. От них зависит, придут ли родители со своими чадами в следующий раз и порекомендуют ли своим знакомым ваше учреждение.

Неработающие методики. Бывает так, что и персонал отличный и организовано все, как нужно, а результаты работы с детьми оставляют желать лучшего. А все потому, что многие детские клубы работают по шаблонным методикам, без учета индивидуальных особенностей ребенка и у него пропадает интерес, либо же сам материал плохо усваивается.

Неверная организация помещения и рабочего пространства. Отсутствие комфорта, «тяжелая» цветовая гамма, несоблюдение чистоты и прочие нюансы оставляют негативное впечатление и могут отвадить от вас потенциального клиента навсегда.

Неудобное расписание занятий и неверный подход к их организации. Если установленный вами график будет неудобным для родителей и их чад, или им покажется, что вы слишком много/мало уделяете внимания тому или иному направлению, они пойдут искать другое заведение.

Несоответствие установленным законом нормам. Даже если у вас «пошел» бизнес, а нормы СЭС, Пожарного надзора и других инстанций вы не соблюдаете, будьте готовы к тому, что сотрудники этих служб нагрянут к вам в скором времени и, вполне возможно, что применят к вам штрафные санкции или даже закроют клуб.

Другие случаи. Мы перечислили только самые распространенные ошибки, которые допускали начинающие владельцы клубов, но могут быть и другие. Поэтому будьте готовы к непредвиденным ситуациям и сохраняйте веру в свои силы.

Как избежать ошибок и сделать свой бизнес процветающим

Чтобы с самого начала ваше предприятие стало успешным, важно правильно организовать свою работу:

составить бизнес-план;

выбрать помещение;

определиться с моделью клуба и видами занятий для ребятишек;

проанализировать рынок конкурентов и выбрать целевую аудиторию;

продумать грамотно оснащение клуба;

выбрать название;

подобрать персонал и создать для него нужную мотивацию;

создать рекламу;

учесть все правовые аспекты;

организовать денежные вопросы, и оплату занятий в том числе;

распределить обязанности персонала;

правильно подобрать методику обучения детей разного возраста.

Конечно, вы можете попробовать все сделать самостоятельно, но если опыта в этой сфере нет, и вам не хочется «набивать шишки», делая первые шаги, лучше обратитесь к эксперту за консультацией. Здесь возникает вопрос: к кому обратиться и как быть уверенными, что этот человек н аправит ваш бизнес в нужное русло. Ответ прост: обращаться нужно к тому, у кого есть опыт работы с детьми и который тоже владеет давно процветающим детским клубом. Важно, также, чтобы этот человек обладал педагогическим образованием и хотел делиться своими знаниями.

Отличным помощником в начале вашего предпринимательского пути может стать автор проекта «Все секреты детского клуба» и основатель Детского эко-клуба «Умничка» — Софья Тимофеева. На сегодняшний день ее Детский эко-клуб «Умничка» стал аналогом выражения «идеальный детский клуб», а одноименные заведения подобного образца активно открываются в разных регионах России (и на условиях франшизы в том числе).

Делаем верные первые шаги и создаем процветающий бизнес

Для всех желающих создать свое дело Софья предлагает свою помощь. Так, вы можете воспользоваться услугой франшизы, в рамках которой вам помогут решить управленческие вопросы и настроить дальнейшую работу. У вас будет свой клуб с готовым именем и налаженной организационной системой. Естественно, это потребует некоторых вложений. Но не более чем, если вы решите построить свой бизнес самостоятельно. Зато сотрудничество с Софьей Тимофеевой позволит вам начать свое дело в правильном русле, избегая популярных (и не очень) ошибок. Вы избежите неприятных инцидентов с налоговой, СЭС, пожарной службой и прочими инстанциями. Софья поддержит ваши идеи в новом проекте и обратит внимание на мелочи, которые повысят ваш статус. Всем партнерам выдаются особые методики, раздаточные материалы, книги и другие пособия, авторами которых являются С. Тимофеева и ее соучредитель Анастасия Шевченко.

Бизнес-школа «Умничка»

Тем же, кто хочет быть абсолютно независимыми, в рамках проекта Бизнес-школа «Умничка» предоставляются консультационные услуги в виде тренингов, семинаров, вебинаров и прочих информационных ресурсов. Помимо этого руководителями Детского эко-клуба «Умничка» был создан сайт, где находится много полезного материала для родителей, педагогов и руководителей собственных развивающих центров. Также, Софья Тимофеева написала много научных работ, связанных с педагогикой, серию сказок для детей разного возраста, книги о том, как открыть свой детский клуб и «Ежедневник успешной женщины». Она верит в то, что делает и своим примером дает надежду тем, кто хочет начать свое дело, но пока боится.

«Я начинала свое дело потому, что хотела помочь дочке, — рассказывает Софья, — родилась она с перинатальной энцефалопатией и доктора говорили, что у нее будут проблемы с обучением: грозят беспричинные головные боли и усталость. Мне, как матери и педагогу, такие перспективы казались не очень радужными и я начала искать пути решения проблемы. В одном из источников узнала, что избежать неутешительных перспектив можно, обеспечив ребенку ранее развитие. И когда дочери исполнился год, я начала искать подходящий развивающий центр для своей малышки. Тогда-то я и увидела, что во многих из них занимаются непрофессиональные педагоги или используются неэффективные программы обучения. Более того, были места, где не было достаточно чисто для детей. Сначала я пробовала улучшить работу существующий организации путем написания жалоб и предложений. А потом решила, что могу попробовать создать свой клуб, где все будет иначе, с учетом потребностей каждого ребенка».

У Софьи Тимофеевой получилось. Она создала клуб, где ребятишки развиваются в разных направлениях: интеллектуальные занятия, музыкальные кружки, творчество, английский язык и другие. Дети Детского эко-клуба «Умничка» участвуют в кастингах для реклам и побеждают на международных конкурсах. Попытка помочь дочери оказалась настолько удачной, что теперь Софья помогает сотням других детей, а также их мамам, вселяя в них уверенность в собственные силы и веру в личностный успех. Она верит, что детские клубы — это идеальный бизнес для женщин и с радостью предлагает свою помощь всем, кто хочет начать собственное дело в этой сфере.