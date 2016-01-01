Особенности современных женских профессий

Сейчас сложно отметить какую-либо сферу профессиональной деятельности, в которой не были бы задействованы женщины. Они наравне с мужчинами смогли принять участие в освоении техники, производства, транспорта, торговых и коммерческих связей и т.д.

Еще несколько лет назад популярностью среди женщин пользовались такие профессии как учитель, врач, бухгалтер и т.п. Считалось, что они обеспечивают стабильный заработок, отличаются спокойными условиями работы.

Однако уже сегодня список востребованных вакансий возглавили:

дизайнер – профессия, предполагающая творчество и креатив;

юрист – серьезная и деловая профессия для женщин, которые умеют отстаивать собственное мнение и не боятся рисковать;

менеджер – для получения такой должности понадобится высшее образование, а также умение принимать решения быстро и точно;

фотограф – одна из тех сфер, которая помогает развить свои творческие и коммуникативные навыки, да еще и отлично заработать;

и мастера beauty-сферы, без которых ни женщины, ни мужчины представить своего существования уже просто не смогут.

Эти профессии позволили женщине значительно увеличить свой доход, стать более независимой и доказать, что она может многое. На сегодняшний день гораздо чаще можно встретить женщин и на руководящих и управляющих должностях.

Самые востребованные профессии для женщин в Санкт-Петербурге

На практике же среди вакансий для женщин, представленных, например, на сайте Trud.com, чаще всего встречаются предложения о поиске:

няни;

уборщицы;

менеджера;

кассира;

продавца-консультанта и т.д.

Эти профессии сложно назвать по-настоящему желанными для вас, как для соискателя. Они предполагают выполнение монотонных обязанностей и не слишком высокую оплату труда.

Если же вы желаете заполучить работу, которая позволит количественно увеличить объем вашего дохода, то, несомненно, придется вступать в конкурентную борьбу с мужчинами. И на практике доказывать свою состоятельно как квалифицированного специалиста и настоящего профессионала.

Почему произошли такие грандиозные перемены

То, что женщина смогла стать частью большого бизнеса и производства – это исключительно ее заслуга. Ведь для того, чтобы выйти в эти сферы понадобилось немало знаний, навыков и, безусловно, целеустремленность.

Стоит помнить, что в наши дни грань между исключительно мужскими и женскими профессиями исчезла, поэтому каждый может реализовать себя в той сфере, которая ему по душе.

Чтобы отыскать работу, которая будет приносить удовольствие и материальный достаток, стоит воспользоваться услугами специализированного портала, например, http://sankt-peterburg.trud.com/ – сайта поиска работы в СПБ. Тут предоставлены вакансии на любой вкус, которые распределены по тематическим категориям. А также конструктор резюме, включающий все пункты с информацией, которая обычно интересует работодателей.

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