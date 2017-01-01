Самовывоз, курьер или по почте? Опыт заказа одежды через интернет

Заказывая одежду онлайн, я поняла, что шоппинг может быть легким, увлекательным занятием. Почему я предпочитаю интернет-магазины бутикам? Потому что это экономия времени. Мне нравится, что можно быстро просмотреть множество моделей, над тобой не стоят «бдящие» продавцы, готовые услужить и подсказать, когда этого не нужно. И еще один несомненный плюс – я могу совершить покупку в любое время суток, тогда, когда это удобно именно мне.

Некоторые мои знакомые опасаются заказывать одежду онлайн – вдруг она не подойдет. Но заказанный товар не обязательно приобретать, если вещь не оправдала ожиданий. Иногда после примерки я выкупаю заказ частично (отдельные вещи) или полностью отказываюсь от покупки. И это не вызывает никаких претензий со стороны продавцов.

Доставка

Оформляя заказ, можно выбрать один из нескольких вариантов доставки. Перепробовав все, я могу с уверенностью сказать, какая из них удобнее. Но вначале «пробегусь» по всем вариантам.

Вариант, с которого я начинала: доставка почтой

Пересылку покупки почтой России предлагает практически каждый интернет-магазин одежды. Для жителей маленьких и отдаленных мест, в которых нет пунктов самовывоза, этот вариант просто спасение. Было время, когда доставка осуществлялась только этим способом. Но сейчас, когда появились новые возможности получить долгожданный заказ, почтовая пересылка отходит на второй план. Чтобы поддерживать интерес покупателей, некоторые магазины делали скидку на доставку. Долгое время я заказывала вещи в oodji и не платила за пересылку вовсе. Дружба с почтой продолжалась ровно до того момента, пока в нашем городе не появился пункт выдачи заказов этого магазина. Но об этом ниже.

А пока расскажу о том, почему, собственно, почтовая доставка не была для меня удобной.

Пересылка занимает довольно много времени. За посылкой приходится отправляться в местное отделение почты РФ, выдерживать испытание длинной очередью и отправляться домой, оставаясь в полном неведении, что же внутри. Примерить наряд можно только дома. Для того чтобы вернуть товар, не подошедший мне по размеру, фасону или цвету (а такое случалось), каждый раз приходилось заполнять заявление на возврат и соответствующие почтовые документы, а также оплачивать пересылку. Деньги возвращались без проблем, но только после поступления товара на адрес магазина.

Когда в нашем городе открылся пункт выдачи Boxberry, я, как ярая любительница онлайн-шоппинга, обрадовалась, но вскоре выяснилось, что преимущество самовывоза покупки из пункта выдачи Pickpoint или Boxberry перед почтовым отделением состоит только в сроках доставки. Примерочные кабины не предоставлялись, а отправка возврата осуществлялась той же почтой.

Еще один минус, который стоит упомянуть – посылка может прийти не в должном виде. Однажды я получила долгожданное платье в поврежденной упаковке, в пятнах и плесени. От оплаты посылки я, конечно, отказалась, но тем не менее было очень неприятно.

Курьерская доставка прямо домой или в офис

Следующим этапом развития сервиса доставки было появление в нашем городе курьерских служб. Если вы за курьерскую доставку, обратите внимание, что есть интернет-магазины, в которых такая услуга бесплатна. Удобно, что курьер может приехать на любой указанный адрес в течение рабочего дня. Можно получить обновки на дом, согласовав время получения с работником доставки, примерить их в комфортных условиях, получить оценку близких. На то, чтобы вернуть не подошедший наряд, как правило, отводится 14 дней. Но вернуть неподходящую вещь на месте, непосредственно курьеру или в отделение ТК не получится. Для того, чтобы получить обратно потраченные средства, требуется отправить товар почтовой посылкой и подождать, пока она доберется до магазина.

Несмотря на то, что транспортные компании ручаются за благонадежность своих работников, открывать дверь незнакомому курьеру я все же не была готова, поэтому такой удобный способ доставки мне не подошел.

Самовывоз из магазина – быстро и удобно

Если вам, как и мне, не хочется изнемогать в ожидании, если вы цените возможность немедленной примерки и возврата неподходящей одежды, обратите внимание на доставку самовывозом из магазина компании. Для меня этот способ стал идеальным.

Как правило, крупные магазины открывают несколько фирменных пунктов выдачи заказов, что максимально удобно. Обновить гардероб за считанные дни по низкой цене теперь очень просто, а примерить и вернуть вещь в случае, если она не подошла, можно прямо на месте!

Как происходит доставка и получение посылки в фирменном пункте выдачи. Опишу по пунктам.

Оформляю заказ.

Выбираю в качестве способа доставки пункт выдачи в моем городе.

Спустя несколько дней получаю уведомление о доставке.

Как правило, покупка хранится в пункте выдачи на протяжении 6-7 дней. Когда я не успеваю забрать заказ в срок, звоню в пункт выдачи и прошу продлить хранение.

После оплаты заказа я могу примерить наряд в примерочной магазина.

Если товар не подходит по размеру, фасону, цвету или просто не понравился, оформляю возврат на месте. В случае оплаты наличными, деньги возвращают сразу. Если заказ оплачивается банковской картой, возврат будет произведен в течение 10 дней.

Я до сих пор не понимаю, зачем переплачивать, покупая одежду в дорогих раскрученных шоу-румах, когда точно такую же модель можно заказать гораздо дешевле в интернете? Если вы боитесь мошенничества, просто выбирайте проверенные площадки, имеющие многолетний опыт работы, опирайтесь на отзывы и заказывайте товар без предоплаты в пункт самовывоза. Хотя надежные интернет-магазины несут полную ответственность перед покупателем независимо от способа доставки.

Я желаю вам яркого шоппинга! И пусть все покупки будут в радость!