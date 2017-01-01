10 сказочных мест, в которых стоит побывать

Мир вокруг нас может быть потрясающим и удивительным. Главное — знать, где именно находятся интересные места. И если вы ищете, куда отправиться в отпуск или же просто хотите узнать о сказочных уголках нашей планеты, предлагаем вашему вниманию топ необычных местностей со всего мира.

Вайтомо — пещеры светлячков (Новая Зеландия)

Волшебную иллюзию ночного неба создает особый вид комариков Arachnocampa luminosa. Эти необычные насекомые обитают исключительно в Новой Зеландии. «Светящийся» эффект создается личинками комаров, которые выделяют специфическую жидкость и приклеивают ее к стенкам пещеры. Это делается для того, чтобы привлечь более мелких насекомых, которыми питаются Arachnocampa luminosa. Причем, чем сильнее у них чувство голода, тем ярче горит красивый свет.

Тысячи туристов ежегодно посещают Вайтомо, чтобы своими глазами увидеть естественное чудо.

По статистике, в зимний пиковый сезон, пещеры посещает около 100 путешественников в час. Но, если вам посчастливится попасть туда и увидеть этих светлячков, будьте аккуратны: малейший громкий звук или резкое движение пугают этих комариков и свет сразу пропадает, а все вокруг покрывается мраком.

Салар-де-Уюни (Боливия)

Соляная пустыня Уюни является самым большим солончаком в мире. Площадь ее составляет около 10,5 тыс. км ². Ранее Салар-де-Уюни была огромным водоемом, который, со временем, высох и превратился в пустыню.

Слой естественных отложений солей здесь достигает толщины от 2 до 8 метров. Всего же в пустыне находится, примерно, 2 млрд тонн соли. Добывается этот минерал местными работниками без применения современных технологий.

Путешественники приезжают сюда, чтобы посмотреть огромные соляные запасы и статуи из соли, сформировавшиеся естественным путем под действием воды и ветра. За это местная территория получила даже название «Лес камней».

В летнее время, а также с ноября по декабрь, здесь можно посмотреть на огромные стаи фламинго, которые ежегодно посещают Уюни для размножения.

Привлекают эти места и кактусами-великанами, длина которых достигает 12 м в высоту.

Но самой известной достопримечательностью в Салар-де-Уюни считается природное явление, при котором создается на высохшем водоеме эффект огромного зеркала. С ноября по март здесь идут дожди, которые покрывают солончак слоем воды до 30 см. И тогда небо отражается в зеркальной глади так, что кажется, будто шагаешь по облакам.

Достопримечательностей здесь так много, что местные жители принялись интенсивно развивать инфраструктуру: создавать аэропорт и строить уникальные отели, где все сделано из соли (даже мебель).

В окрестностях Уюни находится одноименный город, и именно отсюда многие туристы начинают свое путешествие по местным интересным местам.

Ленсойc-Мараньенсес (Северная Бразилия)

Удивительнейший парк с потрясающими дюнами и лагунами. Название «Ленсойc-Мараньенсес» (португ.) переводится как «Простыни Мараньенсес». И это не случайно. Ведь если глядеть на пески с высоты, кажется, что огромное покрывало расстилается почти на 1600 квадратных километров, «развеваясь» под дуновением ветра. И хотя, на первый взгляд парк больше напоминает обычную пустыню, это не совсем так. Ее ареал меняется с приходом дождей, которые обильно поливают пески с января по июнь. Осадков здесь выпадает настолько много, что они не успевают уходить в грунт и по всей территории образуются нежно-голубые, бирюзовые и синие озера. Некоторые из этих водоемов остаются только на период дождей, а некоторые восхищают своей красотой постоянно. Это такие озера, как Lagoa da Gaivota (Лагуна чаек), Lagoa Bonita (Красивая лагуна) и Lagoa Azul (Синяя лагуна).

Именно сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть на теплых чистых берегах в пляжный сезон (с июня по сентябрь). Кстати, неподалеку есть населенные пункты, где можно перекусить и остановиться на ночлег.

Путешественников здесь всегда очень много. И неудивительно, ведь здесь можно не только полюбоваться кристально чистой водой и позагорать, но и покататься на сендбордах по дюнам, высота которых достигает целых 40 метров.

Поражает, также, наличие живности во временных озерах. Не смотря на то, что вода, периодически, высыхает, в ее глубинах можно разглядеть рыб. Как они появляются, ученые во мнениях расходятся. Одни считают, что их икру переносят в местные водоемы птицы, другие же настаивают на том, что икра остается в песках и потом, когда вода прибывает, начинается интенсивное размножение рыб. Присутствует здесь и растительность: пальмы и даже кустарники.

Если вы захотите своими глазами убедиться в красоте местных достопримечательностей, помните о том, что с 1981 года парк охраняется государством и здесь тщательно следят за сохранностью местного ареала. Не допускается передвижение транспортом, за исключением туристических групп. Можно ездить на велосипеде и сендборде. И, конечно, здесь нельзя мусорить. Если у вас будут вещи, которые нужно выбросить, соберите их с собой и утилизируйте в другом месте.

Деревня Ундредал (Норвегия)

Маленькая, уютная деревенька гостеприимно распахивает свои двери тем, кто мечтает попасть в сказку. Еще бы, ведь эта живописная местность с миниатюрными аккуратными домиками и красивыми холмами напоминает волшебную страну, в которой есть место и принцессам, и гномам, и другим сказочным персонажам. Конечно, всего этого вы там не найдете. Зато у вас появится возможность полакомиться «фишкой» Ундредала — белым и коричневым козьим сыром, которого изготавливают здесь до 12 тонн в год. И это при том, что весь процесс проходит вручную, старым традиционным способом, а жителей здесь только около 100 человек. Зато коз намного больше — почти 500.

Но славится Ундредал не только живописной местностью и знаменитым сыром. Именно здесь находится самая маленькая деревянная церковь в Норвегии. И она представляет собой особую культурную ценность страны.

Сама же деревня располагается на территории Нерей-фьорда и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мон-Сен-Мишель (Франция)

Небольшой уютный остров с замком-крепостью на самой вершине расположился на северо-западном побережье Франции. Своей впечатляющей историей происхождения и невероятными чудесами он манит к себе множество туристов со всех уголков земли. Чтобы понять, насколько впечатляюще это место, стоит вернуться на много лет назад, когда все только начиналось.

Во времена древних римлян это место называлось Могильной горой. Считается, даже, что здесь был похоронен Юлий Цезарь. В V веке большая часть берега опустилась в воду, тем самым разъединив это место с материком на расстояние почти 6 км. Так Могильная гора превратилась в остров, открывая всем желающим опасный путь сквозь появляющуюся тропу дважды в сутки во время отлива.

Сама же Мон-Сен-Мишель берет свое начало с 708 года. Именно тогда, согласно легенде, архангел Михаил появился во сне епископу по имени Обер и велел построить на горе часовню. Причем являлся святой хранитель к священнику трижды, поскольку тот не обращал внимания на вещие сны. И лишь в третий раз, когда Михаил снова обратился к Оберу и стукнул его по лбу своим сияющим перстом, и когда епископ, проснувшись, обнаружил у себя вмятину на лбу, он поспешил исполнить веление святого архангела. Несметное количество чудес насчитывают очевидцы с того времени, поэтому для многих остров является местом для паломничества.

Но не только необычными явлениями славится Мон-Сен-Мишель. Известно это место и своими приливами. Подумать только: разница в высоте уровня моря между отливом и приливом составляет около 15 метров. А когда начинается отлив, вода от самого берега отступает на 15 – 20 км.

Эта местность вдохновляла на подвиги Жанну д’Арк, служила местом для жестокого содержания узников в XV веке, а во времена правления Наполеона крепость была государственной тюрьмой.

Только в 1863 году тюрьма была закрыта, а сам остров был объявлен национальным достоянием страны. В 1972 году Мон-Сен-Мишель вошла в список наследия ЮНЕСКО.

Море звезд (Мальдивы)

Удивительное свечение в недрах воды, напоминающее мерцание звезд, наблюдается в море, которое находится на о. Ваадху (Мальдивы). Миллионы светящихся одноклеточных простейших создают нежно-голубое сияние, которое можно увидеть даже из космоса. Волшебному свечению ученые уже давно нашли объяснение — это происходит в связи с химическими процессами в организме планктона, при которых продукты его жизнедеятельности превращаются в энергию, излучающую характерный свет. Такое явление называется биолюминесценцией. Но если вам захочется своими глазами увидеть это волшебство в ночи, не пытайтесь сразу же пощупать эту красоту или даже поплавать в таких местах. Во время всех этих процессов с превращением энергии, простейшие выбрасывают в морскую гладь токсины, которые опасны для человека в большом количестве.

Деревня Гитхорн (Нидерланды)

Эту спокойную милую деревушку называют еще «северной Венецией» или «нидерландской Венецией». А все потому, что в ее пределах нет дорог. Точнее они есть, но не везде. Живописные водные каналы между домами, соединяющиеся мостами, находятся в старой части Гитхорна. И именно здесь вы сможете наслаждаться красотой деревни на лодке, яхте и прочем водном транспорте. Маленькие ухоженные домики с тростниковой крышей, аккуратные лужайки и газоны точно не оставят вас равнодушными, если вы любите места, похожие на сказку.

Геопарк Данься (Китай)

Буйство красок на песчаных холмах Китая завораживает своей красотой. Словно искусный художник тысячелетиями создавал здесь одно из самых уникальных полотен на планете. Геологический парк находится в провинции Ганьсу и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Истоки формирования Данься начинаются с Мезозойской эры. Тогда эта территория представляла собой огромный бассейн, куда стекали воды с близлежащих гор. Со временем водоем высох, оставив на поверхности песчаника разнообразные осадочные породы. Под действием естественных физических процессов они и обрели необычный окрас.

Невероятные красочные холмы простираются на 510 км и привлекают сюда толпы путешественников каждый год. Но не только уникальной красотой привлекают эти места. Они имеют и историческую ценность. Ведь именно здесь пролегал Великий шелковый путь, который был связывающим звеном в торговле между многими странами, начиная со II века до нашей эры.

Деревня Бибери (Англия)

Еще одна уютная и сказочная деревня расположилась в живописной местности Котсуолд, за 130 км от Лондона. За свои территориальные особенности это поселение удостоилось звания территории «выдающейся естественной красоты».

Хотите отдохнуть от шумной суеты? Тогда приезжайте сюда насладиться уютными улицами, которые прекрасны в любое время года. Местные жители, традиционно, предложат вам домашнее мороженое и ароматную выпечку, рецепты которых хранятся здесь не одно поколение. «Изюминкой» этой местности является и рыбная ферма, где вы сможете либо отведать свежую рыбку в прилегающем ресторанчике, либо же сами поймать ее и приготовить блюдо по собственному рецепту. Будет у вас здесь и место для ночлега, ведь, несмотря на то, что Бибери — это старинная деревня, здесь есть комфортный отель, расположенный у пруда с лебедями или другие, не менее уютные места.

Каньон Антилопы (США)

Свое название каньон в Аризоне получил благодаря характерному цвету расщелин в скалах, напоминающих шкуру антилопы. Создавались эти рельефные красивые узоры под воздействием воды и ливневых дождей, которые, периодически, полностью затапливали эту местность. Делится каньон на две части: верхнюю и нижнюю. Индейцы Навахо дали обеим частям милозвучные названия: верхний — «место, где вода протекает сквозь скалы»,

а нижний — «спиральные арки в скале».

Причем для туристов более привлекателен Верхний каньон, а фотографам больше нравится Нижний. Примечательно, что здесь вы не найдете ни одного животного, ведь ни один вид не прижился в величественных стенах коричневых скал.

Несмотря на всю красоту и необычность этой местности, Каньон антилопы не является национальным парком. Он принадлежит индейцам, поэтому, если вы решите заглянуть сюда, будьте готовы к тому, что за осмотр этой достопримечательности вам придется заплатить пошлину и нанять проводника. Приезжать сюда лучше с марта по апрель или с октября по ноябрь. Именно в это время солнечные лучи достигают самого дна каньона, освещая его как бы изнутри. Зимой увидеть всю красоту этих мест не получится, да и для фото придется позаботиться о дополнительном освещении. Поездки летом тоже чреваты дискомфортом, ведь в это время здесь очень жарко (до 47 градусов). А вот в период дождей вас сюда просто не пустят, поскольку находиться в такие моменты здесь опасно.

Конечно, на этом экскурсия по красивым местам не заканчивается. Ведь достопримечательностей в мире настолько много, что можно находить их бесконечно. Мир — необыкновенный и мы искренне желаем вам увидеть это своими глазами!