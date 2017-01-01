Куда поехать с подругой отдыхать

Лучшая подруга – человек, который знает о тебе все. Вместе вы прошли огонь и воду: ты поддерживала ее, когда она решила сесть на диету Елены Малышевой, а она тебя – когда ты решила попрощаться с очередным бойфрендом. В какой бы ситуации каждая из вас ни оказалась, она знает: подруга обязательно придет на помощь. Вот только решать проблемы лучше не дома, а в путешествии. Прилагаем список мест, в которые можно отправиться, когда на душе скребут кошки.

Южное побережье Португалии

Если вам доводилось слышать о людях с позитивным мышлением, настало время слетать в Португалию и увидеть их воочию. Чтобы почувствовать себя среднестатистическими португальцами, отправляйтесь на побережье. Там, на живописном пляже, вы сможете распить бутылочку вина и обсудить загорелые тела красавцев-серфингистов. Когда пляжный отдых наскучит, отправляйтесь на прогулку по местным достопримечательностям или на корриду.

Греция

После посещения Греции вы поймете, почему слово «гедонизм» появилось именно здесь. Отдых в этой стране – услада для измученной души. Здесь усталость как рукой снимет: в первой половине дня вашим пристанищем станет море и пляж, а во второй – бары и ночные клубы. Поверьте: через пару дней вы достигнете гармонии, причем как с окружающим миром, так и со своим внутренним «я».

Копенгаген, Дания

О стремлении датчан к «хюгге» (комфорту и уюту) известно во всем мире. Чтобы почувствовать себя коренными жителями Дании, берите авиабилеты в Копенгаген. Устройте пикник на траве в городском парке Kongens Have, прогуляйтесь по кладбищу Assistens, полюбуйтесь видом, открывающимся с башни церкви Спасителя. Когда устанете от прогулок по городу, садитесь на метро и отправляйтесь на пляж. Не забудьте прихватить с собой знаменитую датскую выпечку или традиционное лакомство датчан – smørrebrød.

Нью-Йорк, США

Если вы с подругой стали счастливыми обладателями американских виз, отправляйтесь в Нью-Йорк, где вы сможете почувствовать себя героинями «Секса в большом городе». Если вам кажется, что вы не способны потянуть такую поездку, будьте уверены: вам просто кажется. При желании можно найти недорогие билеты, а сэкономленные деньги отложить на питание и симпатичный номер в отеле. Если еда и жилье – все, что вы можете себе позволить, наслаждайтесь прогулками по городу и выкладывайте яркие фото в Instagram.

Еще один плюс отдыха в Нью-Йорке – разница во времени, благодаря которой вы сможете игнорировать настойчивые звонки начальника и своего бывшего.

Париж, Франция

Хотите запастись романтическим настроением и ванильными фотографиями на год вперед? Отправляйтесь в столицу Франции. Гулять по уютным парижским улочкам, пить кофе с круассанами в местных кафешках – бесценно. Для всего остального, как говорится, есть Visa и Mastercard.

Несмотря на то что Париж считается одним из самых «углеводных» мест на планете (здесь и макаруны, и круассаны, и знаменитый луковый суп), опасаться за свои фигуры вам точно не стоит. Даже если вы будете жить в кондитерских и пить шампанское по утрам, лишние килограммы вам не грозят: прогулки по городу помогут сжечь лишние калории.

Канары, Испания

Если ваша подруга живет в стиле «лакшери», пригласите ее на Канары. Поездка на острова поможет забыть обо всем, что происходило в холодной стране, подарит массу приятных впечатлений. На знаменитых пляжах с черным песком можно сделать кучу красивых фотографий на зависть знакомым и назло бывшему, а в горах и лесах, не тронутых цивилизацией, – поорать от души и выплеснуть накопившуюся боль. Если вы давно мечтали встать на доску, сделайте это. Будьте уверены: загорелые серфингисты с радостью придут вам на помощь.

Орша, Беларусь

Если вам кажется, что просвета нет, и весь мир обернулся против вас, отправляйтесь в Оршу. Там не будет ни шумных туристов, ни модных ночных заведений, ни дорогих ресторанов. Зато вы сможете покататься на каруселях, сходить в краеведческий музей, попробовать знаменитую настойку «Беловежская пуща» и местный квас. Уверяем: после такого отдыха вы посмотрите на свой город другими глазами, и, возможно, жизнь в нем больше не будет казаться вам скучной и пресной.

Если что-то в жизни пошло не по плану, отчаиваться не стоит. Просто заходите в интернет покупайте билеты на самолет. Можно в один конец. Будьте уверены: путешествие в компании с лучшей подругой поможет вам перезагрузиться и почувствовать себя другим человеком!