Алиса в стране чудес на льду! Не пропустите изумительное ледовое шоу от Авербуха

Одно из самых зрелищных событий этой зимой – ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес». Представления стартуют 27 декабря и продлится по 8 января, с покупкой билетов стоит поторопиться!

Алиса в стране чудес и на коньках

Любопытная Алиса, Чеширский Кот с его загадочной улыбкой, вечно опаздывающий Белый Кролик, странный Шляпник – мы увидим любимых героев на льду. Конечно, это не самая новогодняя сказка. И не самые новогодние персонажи. Но волшебства, которое все мы ждём от праздника, будет много.

Илья Авербух:

– Каждый новогодний сезон я стараюсь удивлять зрителей. В прошлом году с огромным успехом прошёл «Шелкунчик и мышиный король» – классическое произведение, которое было очень интересно реализовывать на льду. Сейчас мне захотелось пойти за другой девочкой – Алисой, войти в ее мир, полный чудес, где можно дать действительно свободу и полет собственной фантазии, и это будет органично. Я очень давно хотел поставить «Алису», но чувствовал, что еще не пришло время ее реализации, потому что она должна быть очень сюрреалистичной и высокотехнологичной.

После того, как Илья поставил драматический спектакль на льду «Ромео и Джульетта», он понял, что время «Алисы» пришло.

Это шоу станет самым высокотехнологичным из всех новогодних представлений. В нём будут использованы все поверхности зала, даже потолок. В спектакле будет много сложнейшей цирковой акробатики, яркие танцы от олимпийских медалистов, 3D-видеоинсталляция. Уникальные костюмы, интересные дизайнерские решения в оформлении – всё это будет на сцене московского ледового дворца.

Но все эти чудеса света и дыма, танцев и оформления не затмят сказку. «Алиса» будет понятной для детей новогодней историей, по-настоящему сказочной.

Каждый год с Ильёй Авербухом сотрудничает торговая марка «Киндер». В этом году каждый ребёнок снова получит бесплатный сладкий подарок.

Команда спектакля

Завораживающую музыку к «Алисе в стране чудес» написал Алексей Галинский, автор саундтреков к фильмам «Бой с тенью – 3», «Тёмный мир». Он знаком со спецификой музыкального оформления ледовых шоу. На его счету работа над «Принцессой Анастасией», «Щелкунчик и повелитель тьмы». А кроме того, это он автор «Олимпии», написанной специально для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи.

В постановке участвуют выдающиеся спортсмены, двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков и другие.

Но есть и другие сюрпризы. Так, например, Алиса будет петь голосом Ярославы Дегтярёвой – финалистки шоу «Голос. Дети-3». Красной Королеве отдаст свой голос Лусинэ Геворкян, участницы группы "LOUNA". А Илья Авербух озвучит Шляпника.

Лёд и свет

«Алиса в стране чудес» – это больше чем ледовое шоу. Это стихия света и льда. И если на льду будут наши любимые спортсмены, то светом управляет Навар Битар, один из самых интересных видеоинженеров в мире. Московским зрителям он известен по невероятным проекционным шоу на Большой театр (2014) и Генеральный штаб (2015) на фестивале «Круг света».

Навар Битр:

– Я создавал видеопроекции и 3D-мэппинг для самых известных зданий и сооружений в мире, но еще никогда я не работал со сценографией для фигурного катания. Увидев «Ромео и Джульетту», я был потрясен, мне очень интересно поработать с законодателем мировой моды в ледовых шоу, – рассказывает Навар Битр, – Илья Авербух поразил меня грандиозностью и масштабностью проекта. Вместе с тем меня подкупило то, что он предоставил мне практически абсолютную свободу действий. Я горд тем, что я буду работать с олимпийскими чемпионами, и я уверен, что это будет потрясающее шоу.

Шоу Ильи Авербуха

Илья Авербух – призёр олимпийских игр и чемпионатов Европы и мира в спортивных танцах на льду. Закончив спортивную карьеру, он занялся созданием потрясающих ледовых шоу. «Winx на льду», «Огни большого города» – вот первые постановки Авербуха. И конечно, это он подарил нам несколько сезонов «Ледникового периода» Мюзикл «Кармен», спектакль «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик и Мышиный король» – постановки последнего времени.

– Это был супер-день! Спасибо за праздник! Круто, нет слов! – пишут зрители, которые побывали на этих спектаклях.

Профессионалы тоже не жалеют добрых слов.

– Работает Илья совершенно фантастически, его команда достигает феноменального уровня мастерства. Каждый спектакль — это неповторимый праздник! Ледовые постановки Авербуха очень сильные и эмоциональные, – говорит прославленная Татьяна Тарасова.

Информация для зрителей

Дети до трёх лет проходят по одному билету со взрослым, если при этом они не занимают отдельного места. Билет действителен только на тот сеанс, который указан в бланке билета.

Парковка для транспорта на многоуровневом паркинге платная.

Вход в ледовый дворец начинается ориентировочно за 45 минут до начала спектакля.

Купон на бесплатный подарок от «Киндер» на входе в ледовый дворец выдают детям после того, как они пройдут билетный контроль.

Билеты на шоу можно приобрести на сайте «Партер.ру».