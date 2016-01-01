Новый год для детей: обзор новогодних представлений

Куда сводить детей на новогодние праздники – думаете вы? И чтобы им понравилось, и вы не скучали? В Москве – море новогодних представлений. Parter.ru подготовил обзор по некоторым из них. Только поторопитесь, если хотите успеть на самое интересное!

Щелкунчик и мышиный король

Какой Новый год без зимних забав! Разумеется, просто необходимо сходить на каток. Ну, а вдохновиться на подвиги вам поможет ледовый спектакль Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». В этом году знаменитой сказке Э. Т. Гофмана исполняется 200 лет! Специально к этому юбилею Илья Авербух поставил в ледовом дворце зрелищный спектакль.

Главные роли исполняют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Но и вы сможете ощутить себя участниками действия благодаря спецэффектам и невероятным декорациям. Старая сказка органично вписывается в суперсовременное шоу, так что понравится и вам, и вашим ребятишкам.

Что необходимо знать

По одному билету со взрослыми проходят дети до 3-х лет.

Билет действителен только на тот сеанс, который указан на билете.

За час до начала мероприятия от станции метро Автозаводская будут курсировать бесплатные автобусы для зрителей.

Всех зрителей до 14 лет ждёт бесплатный подарок от генерального партнёра шоу – торговой марки «Kinder». Купон на подарок дети получат после того, как пройдут билетный контроль. При покупке билетов купоны не оформляются.

Цирковые представления

Московский «Цирк чудес» дарит вам «Волшебный подарок Деда Мороза». Но может быть, вы как герой этого шоу тоже не верите в новогоднее волшебство? Приходите на представление, и вы убедитесь – чудеса бывают! Цирковые трюки, невероятные спецэффекты, волшебный калейдоскоп прямо на арене цирка – вот что ждёт вас на этом представлении.

Малая спортивная арена Лужников приглашает на премьеру долгожданного продолжения циркового шоу братьев Запашных «SISTEMA-2». Не упустите возможности пуститься в путешествие по виртуальной реальности! История противостояния человеческого и искусственного разума с непредсказуемым финалом развернётся на ваших глазах.

Сотни артистов разных цирковых и эстрадных жанров продемонстрируют своё мастерство. А видеоинсталляции, световые и лазерные эффекты, пиротехнические чудеса будут сопровождать всё представление.

Сказки на Таганке

Целую россыпь спектаклей по известным сказкам подготовили в «Содружестве актёров Таганки». Вы встретитесь с Коньком-Горбунком, Чипполино, узнаете тайну цветика-семицветика, побываете в Королевстве кривых зеркал.

Перед каждым спектаклем вы встретитесь с весёлыми и дрессированными собачками. Загадочные фокусы, весёлые сценки, цирковые трюки запомнятся вам и вашим детям надолго.

Ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка непременно появятся на празднике. Внимание! Помните, что в этом мире волшебства и сказки возможно всё!

Чиполлино в Театре «Содружество актеров»

Что важно знать

Стоимость подарка не входит в стоимость билета.

Билет покупается на каждого зрителя (и родителя, и ребёнка).

Музыкальные праздники

Музыкальных представлений столько, что настоящие (и будущие) меломаны без труда найдут представление себе по вкусу. Знаменитые «Виртуозы Москвы» приглашают на «Виртуозную ёлку». Это яркое представление будет не только красивым, но и полезным подарком для тех, кто только входит в музыкальный мир. Правда, интересно узнать, что такое ноты, какие музыкальные инструменты дарят нам чарующие звуки? Вдвойне интересно начать это знакомство в праздничные дни.

Музыканты «Московской филармонии» и артисты «Антикварного цирка» зовут всех на «Новогоднюю сказку для Ёжика и Медвежонка». Говорят, что на этом представлении пишущая машинка превращается в музыкальный инструмент, а дирижёр не только руководит оркестром, но и крутит сальто. Проверим?

В театре «Буфф» ждут на музыкальные спектакли «Тайна заколдованного зеркала» и «Новогодние бирюльки». Это истории о дружбе, приключениях, преодолении препятствий на пути к мечте.

Герои мультфильмов

Кажется, все герои мультфильмов приехали в новогоднюю Москву – так много представлений с их участием.

Фиксики ждут всех в «Крокус Экспо» на сказочное шоу «Фиксики в Стране Чудес». Вас ждёт большой праздник: спецэффекты, драконы, полёты голубей. Декорации оформлены с помощью 3d-технологий. Сказка соединилась с цирковым представлением и получился удивительный спектакль, который вы будете вспоминать ещё долго.

На большом новогоднем представлении «Свинка Пеппа. Дедморозное настроение» малышей встретят Зебра Зои, Поросёнок Джордж, Кролик Ребекка, Овечка Сьюзи. И сама Свинка Пеппа, разумеется. Дети поиграют с ними в задорные игры, вместе разучат новые танцы и песни. Уверены, скучно не будет никому. Дедморозное настроение останется с вами надолго!

Маленькие зрители мультсериала «Мой маленький пони» будут счастливы оказаться в удивительной стране Эквестрии. На шоу «Мой маленький пони. Битва за корону» в московском молодёжном центре «Планета КВН» они наконец-то встретятся с милой Радугу Дэм, затейницей Флаттершай, неунывающей Пинки Пай и другими героями любимого мультфильма.

Вместе с ними они вступят в борьбу со злом и, конечно же, победят. Детей ждут игры и танцы с любимыми пони. Каждый сможет сфотографироваться с ними, а в фойе вы побываете на Пони-ярмарке с огромным разнообразием новогодних подарков.

И напоследок. Московский планетарий и детский театр «А-Я» объединились, чтобы создать праздничный спектакль «Тайна третьей планеты». Вы проведёте время, путешествуя по Солнечной системе в поисках компонентов для починки важного аппарата. Будьте внимательны: в ваших руках судьба Земли!