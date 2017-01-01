ХII церемония Международной премии «ГРАЦИЯ» в области красоты и здоровья

19 апреля 2017 года в Банкетном зале ресторана КОЛЕСО ВРЕМЕНИ, состоялась ХII церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетило более 200 гостей – легендарные европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Популярный радиоведущий, шоумен Александр Соколов; Актер драматического театра и кино, артист эстрады Александр Златопольский; Продюсер, артист(вокалист), композитор, аранжировщик, радиоведущий Клим Ворошилов.

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них:

группа ВИНТАЖ

Шоу театр КОСОЕ ЗЕРКАЛО

группа СТРЕЛКИ

Елена Кукарская

Светлана Разина

Юра Титов

группа «ПЯТЕRО»

Фолк-шоу группа ТЕРЕХА

Анна Калашникова

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций, а так же звездные стилисты Роман Смирнов, Петр Левенполь, Александр Тодчук и др.

Итак, по результатам народного голосования, лучшими компаниями индустрии красоты и здоровья признаны:

Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» – «ЛУЧШАЯ СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК»

Вардан Робертович Хачатрян - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ПЛАСТИКЕ ГРУДИ. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»

Максим Леонидович Нестеренко - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО РИНОПЛАСТИКЕ»

Амжад Аль-Юсеф - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО БЛЕФАРОПЛАСТИКЕ»

Линия препаратов pHformula КОМПАНИИ МЕДЕКС - «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ»

Геворг Юрьевич Егиазарян – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО РИНОПЛАСТИКЕ. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ»

Любовь Николаевна Гауэр - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКЕ»

Юлия Сергеевна Васильева - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО БЛЕФАРОПЛАСТИКЕ. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»

Научно-практический центр хирургии – «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»





Вардан Робертович Хачатрян - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО АБДОМИНОПЛАСТИКЕ»

Русиф Бежанович Мамедов - «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ПЛАСТИКЕ ЛИЦА»

Ольга Юрьевна Аляева – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО РИНОПЛАСТИКЕ. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»

Сеть салонов красоты Александр Тодчук Studio - «ЛУЧШАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ»

Арслан Агаевич Пенаев – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ЛИПОСАКЦИИ»

Амина Аскербиевна Кибишева – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО МАММОПЛАСТИКЕ»

Алексей Сергеевич Дикарев – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ПОДТЯЖКЕ ЛИЦА. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»

Клиника пластической хирургии и косметологии Esteco Clinic – «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ»

СИСТЕМА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ageLOC ME компании Nu Skin - «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ»

Алёна Дмитриевна Верди – «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ЮФО»

Клиника Genius Cosmetology – «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.ОТКРЫТИЕ ГОДА.»

Победители получили почетные дипломы, статуэтку Грация и потрясающие подарки: стоматологические наборы от стоматологической клиники СТОЛИЦА, косметические наборы от компании «Professional Medical Group», косметические наборы от компании «МЕДЕКС», косметические наборы от компании «NU SKIN», подарки и сертификаты от компании «АртМедиКонсалт», сертификаты от косметической компании ВИТАФОРМА и клиники косметологии и студии красоты ED&BEAUTY, рекламные пакеты от информационных партнеров «Грации» - от журнала о моде, красоте и знаменитостях «BEAUTY MAFIA» , от он-лайн журнала о создании и поддержании собственного стиля Life-inStyle.com, от интернет-портала «РуИвентс.ру», от Женского интернет портала МИКРУША.РУ, от женского журнала «Прелесть», от Медицинского интернет портала Москлиник.ру, от издательского дома «SPA MEDIA» а так же великолепные цветочные букеты от компании O2Studio.pro Flower Fashion Lab

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Премия «Грация» проводится при поддержке

Партнеры по подаркам: Стоматологическая клиника СТОЛИЦА, компания «АртМедиКонсалт», косметическая компания МЕДЕКС, компания NU SKIN, косметическая компания Professional Medical Group, косметическая компания VITAFORMA, клиника косметологии и студия красоты ED&BEAUTY

Алкогольный партнер: Voskevaz Winery

Партнер премии: выставка индустрии красоты Esthetic Life

Партнер по декору и флористике: O2Studio.pro Flower Fashion Lab

Фото сделаны профессиональным фотографом Евгением Прокофьевым http://prokofyevphoto.ru/

Организация и проведение мероприятия осуществляло event агентство - Компания «Goldfield-events.ru» (www.goldfield-events.ru )

Генеральные информационные партнеры: журнал «Spa management», журнал «SPA professional», журнал «SPA persona».

Телевизионные партнеры: LUXURY WORLD

Генеральный медиа партнер в сфере красоты и здорового образа жизни: http://www.bestplastic.ru/, http://www.plastic-club.ru/

Генеральные интернет‐партнеры: Портал Dofamin.Media , журнал моде, красоте и знаменитостях BEAUTY MAFIA (http://www.beautymafia-magazine.com/ ) , Интернет-издание estet-portal.com – профессионально о здоровье и красоте (http://estet-portal.com/ ), Он-лайн журнал о создании и поддержании собственного стиля Life-inStyle.com (http://life-instyle.com), Женский портал МИКРУША.РУ (http://micrusha.ru/ ), женский журнал «Прелесть» (http://www.prelest.com/ ), модный журнал «Я в моде» (http://yavmode.ru/ ), интернет – портал «ИнфоПластика.ру» (http://infoplastika.ru/ ), Женский интернет журнал Быть женщиной (http://to-be-woman.ru/ ), женский интернет журнал QLi (http://www.qli.ru/ ), Медицинский портал Москлиник.ру (http://mosclinic.ru/

Официальные информационные партнеры: журнал «Сabines», журнал «Косметика в Аптеке», Издательский дом «Русский врач»

Официальные Интернет‐партнеры: мужской информационно-развлекательный портал ТВИТ.Ру (http://tweet.ru/ ), Медицинский портал, каталог о здоровье, спорте и красоте Yellmed.ru (https://yellmed.ru/ ), Проект о здоровье и медицине Медицинские вести (http://med-vesti.ru/), Интернет медиа проект Пятница.ком (http://www.pyatnizza.com/), интернет портал о развлечениях города РуИвентс.ру (http://ruevents.ru/), периодическое издание о пластической хирургии, косметологии и современных анти-эйджинговых методиках TECRUSSIA (http://www.tecrussia.ru/), издание индустрии здоровья и красоты SpaceHealth.ru (http://www.spacehealth.ru/), стильный портал о красоте и здоровье BHMstyle.com (http://bhmstyle.com/), интернет журнал о пластической хирургии RuPlastika.ru (http://www.ruplastika.ru/ )