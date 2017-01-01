С праздником Весны - днем 8 марта!

Дорогие, милые и любимые наши читатели!

Коллектив Женского журнала "Прелесть" от всей души поздравляет вас с праздником Весны!

Милые женщины, вас поздравляем

Мы с 8-м марта! С днем вас весны!

Радости, счастья! Вам всем мы желаем

Видеть, отныне, лишь яркие сны.

Будьте всегда молоды и прекрасны,

Радуйтесь лучшим по жизни мгновеньям.

Ну, а в любви верны будьте и страстны!

Станьте любимому вы вдохновеньем!

В доме – тепла вам, достатка, уюта.

Вечной гармонии вашему сердцу.

Счастья вам женского ежеминутно,

Много цветов и подарков прелестных!

(автор Надежда Волох)

Будьте всегда любимыми и любящими, желанными и неотразимыми, головокружительными и женственными!