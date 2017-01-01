С праздником Весны - днем 8 марта!
С праздником Весны - днем 8 марта!

Дорогие, милые и любимые наши читатели!

Коллектив Женского журнала "Прелесть" от всей души поздравляет вас с праздником Весны!

Милые женщины, вас поздравляем
Мы с 8-м марта! С днем вас весны!
Радости, счастья! Вам всем мы желаем
Видеть, отныне, лишь яркие сны.

Будьте всегда молоды и прекрасны,
Радуйтесь лучшим по жизни мгновеньям.
Ну, а в любви верны будьте и страстны!
Станьте любимому вы вдохновеньем!

В доме – тепла вам, достатка, уюта.
Вечной гармонии вашему сердцу.
Счастья вам женского ежеминутно,
Много цветов и подарков прелестных!
(автор Надежда Волох)

Будьте всегда любимыми и любящими, желанными и неотразимыми, головокружительными и женственными!
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