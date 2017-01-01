Интервью с певцом Денисом Реконвальд: «Все мое свободное время занимает работа»

Денис Реконвальд – молодой и талантливый артист, который запомнился зрителям благодаря проекту «Хочу к Меладзе». Именно этот проект подарил певцу путевку на большую сцену. Редакция журнала «Прелесть» пообщалась с Денисом и узнала о том, как артист добился успеха.

Твой клип крутится на всех телеканалах, как ты этого добился?

- Мы просто делали качественный продукт и упорно репетировали, чтобы все сделать максимально классно и профессионально. У нас это получилось!

Ты постоянно в работе. Если ли у тебя режим дня?

- Режима у меня нет, но я бы очень хотел, чтобы он у меня был. Мне кажется, очень круто просыпаться вместе с солнцем. Но, увы, пока у меня это не получается. Я то на студии могу задержаться допоздна, то случаются еще какие-то дела по работе.

Как часто тебе удается отдыхать?

- Мне не часто удается отдохнуть. Все мое свободное время занимает работа. Я не могу просто собраться и уехать куда-нибудь. Когда холодно, я предпочитаю бывать в странах, где жарко, летом – наоборот. Также я люблю активный образ жизни, поэтому в зимний период мы с друзьями выбираемся в горы, покататься на склонах со сноубордов и лыж, не думая о заботах.

Как при такой загруженности остаешься в прекрасной физической форме?

- Часть моей профессии – спорт. Я много танцую, репетирую. Это помогает мне держать себя в форме. Хотелось бы чуть правильнее питаться, хотя я не ем вредную пищу. А вот режим питания называется «когда успел, тогда и поел». Кроме этого, три раза в неделю посещаю зал. Занимаюсь силовыми и тренирую выносливость.

Чем ты сейчас питаешься? В чем-то себя ограничиваешь?

- Я практически не употребляю ни сахара, ни соли. Если это соль, то гавайская, розовая. Стараюсь не есть сладкого, хотя дома меня любят покормить вкусными пирожками или тортиками. Мне очень сложно иногда себя ограничить. Я все это хочу попробовать за один присест, но всегда аккуратно отказываюсь, так как понимаю, что не стоит вестись на поводу у своих желаний.

Есть ли у тебя свои фирменные секреты красоты?

- Спорт и активный образ жизни.

Что ты сделаешь, если у тебя будет целых два абсолютно свободных от работы и забот дня?

- Если бы у меня было два свободных дня, я бы сел в машину и куда-нибудь уехал. Ближе к природе или к морю. Или улетел на концерт к западным исполнителям.

Как относятся родители к твоему творчеству?

- Родители мои достаточно честные, поэтому они всегда говорят правду, так как есть. Многие мои песни им нравятся, но иногда они и критикуют треки. Мне очень важно, как на мое творчество реагируют разные поколения, поэтому я с удовольствием слушаю их мнения.

Представь, что ты встретился с собой в 18 лет. Что бы ты себе сказал?

- Если бы я встретил себя в 18, я бы сказал себе: «Иди к своей цели и не сомневайся. Не принимай все близко к сердцу. Я в тебя верю».

Читаешь отзывы о себе в соцсетях? Как относишься к критическим замечаниям?

- Читаю отзывы, так как хочу знать: как реагирую поклонники на мое творчество. Стараюсь делать выводы, если критика конструктивна, если же люди оставляют комментарии, чтобы тебя задеть – не обращаю внимания. Также я слушаю людей – профессионалов в этом деле, они могут дать полезные советы и направить тебя в нужную сторону.

Что для тебя семья?

- Для меня семья – самое ценное. Я понимаю, что моя самая большая награда в том, что у меня есть близкие, которые меня всегда поддержат. И я знаю, что даже, если оступлюсь или промахнусь, они будут рядом. В дружбе таких отношений намного меньше.

Любишь ли ты готовить? Поделись с нашими читателями рецептом своего любимого блюда.

- У меня есть любимое кафе, в котором я обычно ужинаю либо заказываю еду на дом. Но несколько раз я все же делал одно очень вкусное блюдо, по рецепту бабушки.

Я брал грудку курицы, нарезал небольшими кусочками, далее делал соус из нежирной сметаны и соевого соуса, добавляя специи и соль по вкусу. Потом на сковороде обжаривал морковку с луком и добавлял содержимое и закрывал крышкой. Получалось очень вкусно.

Какой девиз всегда помогает тебе в сложных ситуациях?

- Если у тебя есть хоть одно малейшее сомнение в том, что ты что-то не сможешь в жизни, оглянись по сторонам. С тобой рядом находятся люди, у которых тоже множество забот и проблем, но тем не менее они двигаются вперед. Поэтому нельзя сдаваться, а трудности – вовсе не повод останавливаться или сбавлять скорость.

Где ты черпаешь вдохновение?

- Если честно, вдохновение, чаще всего, само находит меня. Бывают моменты, когда я нахожусь в творческом кризисе, тогда я наблюдаю за подсказками судьбы. Они-то и помогают мне сделать выбор. Меня могут вдохновить близкие, друзья, звонок близкого человека.

Что бы ты пожелал аудитории журнала «Прелесть»?

- Любви и чувства окрыленности. Не переставайте верить в себя и все получится!