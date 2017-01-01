Интервью с группой Play: «Семья для нас – самое важное»

Лиза Чепель и Вася Клименко всегда мечтали о сцене. С ранних лет ребята занимались музыкой, но выступать они стали всего год назад. Несмотря на это их популярность в миг взлетала, поэтому уже сейчас их треки мы можем услышать и по радио, и на музыкальных каналах. Женский журнал «Прелесть» поговорил с солистами группы Play:

Ребята, вашей группе только год, а ваши клипы крутятся уже на всех телеканалах, как вы этого добились?

Вася: Мы с Лизой узнали друг друга благодаря общим знакомым. Мы неоднократно виделись на общих тусовках, но почему-то не обменивались контактами. Но так сложилось, что мы пересеклись случайно в Лос-Анджелесе и поняли, что хотим создать группу.

Тяжело ли было начинать вокальную карьеру?

Лиза: Нам было крайне трудно объяснить родителям: почему мы хотим стать артистами. Они считали, что это – несерьезная профессия. Отец Васи, например, хотел, чтобы он стал экономистом, мои же думали, что я стану режиссером. Но в один прекрасный день мы пришли и сказали, что создаем вокальную группу. Они были в шоке, но приняли наш выбор в итоге.

Были ли у вас сомнения: стоит ли заниматься вокалом?

Вася: Нет, мы никогда не сомневались. Нам с детства нравилась музыка. Лиза пела и сочиняла стишки, я тоже увлекался ею. Но родители не считали, что мы можем связать потом связать свою жизнь с музыкой. А в это время мы мечтали о сцене.

Лиза: Я помню, как любила смотреть клипы звезд, которые показывали по телевизору и всегда хотела оказаться по ту сторону экрана.

Помните свое первое выступление?

Вася: Конечно. Был конкурс красоты. В зале собралось более трех тысяч человек. Поначалу было безумно страшно выступать, но не успела пройти и минута с нашего выхода на сцену, как мы уже буквально взорвали зал. Зрители нам хлопали, а мы настолько прочувствовали атмосферу, что хотели петь еще и еще.

Бывают ли в вашем коллективе конфликты?

Вася: Крайне редко. В основном наша совместная работа построена на веселье и позитиве, но тем не менее, мы понимаем, что нельзя расслабляться и много-много трудимся. А все проблемы решаем мирным путем и сообща.

А вне работы много времени проводите вместе?

Лиза: Да, часто видимся, гуляем, ходим в кино и кафе, а еще вместе летаем на отдых. Поэтому некоторые думают, что вас связывает нечто большее?

Вася: Да, многие думают, что у нас любовь, но это не так. У нас крепкая дружба.

Что для Вас значит семья?

Лиза: Семья для нас – самое важное. Но, к сожалению, из-за постоянных репетиций и концертов мы уделяем ей катастрофически мало времени. Вторая большая проблема: родители живут с нами в разных городах. Но эти редкие встречи, когда нам все же удается выбраться к ним, самые счастливые и теплые.

Вася: И в будущем мы, конечно, тоже хотим создать такую семью, в которой бы царили гармония, взаимопонимание и любовь. Но понимаем, что для артистов это крайне трудно. Из-за постоянных гастролей времени на личную жизнь практически не остается.

Как часто Вам удается отдыхать? И как Вы предпочитаете это делать?

Вася: Иногда у нас складывается ощущение, что все свое время сейчас мы тратим на работу. У нас в графике постоянные репетиции, съемки, работа над новыми треками, занятия вокалом и хореографией, даже на встречи с друзьями и близкими порою катастрофически не хватает времени. Если же выпадает выходной, то мы мчимся в гости к родителям или устраиваем теплые вечера в компании друзей.

Лиза: В течение года нам не так часто удается куда-то выбраться отдохнуть, поэтому в январе мы берем отпуск на целый месяц и улетаем за границу.

Любите ли Вы готовить? Поделитесь с нашими читателями рецептом своего любимого блюда.

Лиза: Я очень люблю готовить, но дома в последнее время практически не появляюсь. Прихожу ближе к ночи, а утром уже ждут дела. Но у меня все же есть рецепт легкого завтрака. Я стараюсь придерживаться правильного питания, поэтому иногда начинаю свой день с белков.

Нежный творожок с дыней – идеальный вариант для завтрака. Рецепт приготовления крайне прост: вам нужно смешать творог и небольшие кусочки дыни в блендере до однородной массы, чтобы получить нежный фруктово-творожный крем, который станет вскоре вашим любимым завтраком.

Есть ли у Вас свои фирменные секреты красоты?

Лиза: Мне повезло – у меня от природы достаточно чистая кожа, но все же один раз в два месяца я посещаю косметолога и делаю легкие скрабы и питательные маски для лица, прохожу процедуру аппаратной чистки, чтобы всегда поддерживать кожу в хорошем состоянии и использую дорогую и качественную косметику.

Кроме этого, надо тщательно следить за питанием. Чем больше витаминов и минералов вы получаете из продуктов, тем лучше ваш внешний вид и самочувствие.

Какой девиз всегда помогает Вам в сложных ситуациях?

Вася: Надо верить в себя и мыслить позитивно. Если вы настроены положительно, то все у вас будет хорошо. Еще возьмите за правило ко всему относиться с юмором.

Где Вы черпаете вдохновение?

Лиза: Мы черпаем вдохновение от общения с интересными людьми, которые делятся с нами своим опытом и наблюдениями. Также мотивируют фильмы, качественная музыка и природа.

Что бы Вы пожелали аудитории журнала «Прелесть»?

Вася: Никогда не стойте на месте, развивайтесь и прислушивайтесь к своей душе, ведь именно она знает, в каком направлении вам надо двигаться.

