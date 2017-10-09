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Интервью со SvetLana: «Нужно вставать с колен и идти дальше»

SvetLana – ведущая светской программы «Выход в свет», очаровательная и знающая тонкости общения со звёздами. Светлана Рябкова проработала более десяти лет в шоу-бизнесе PR-менеджером звёзд и сегодня является одной из самых ярких ведущих столицы. Мы пообщались с ней и узнали много интересного о личном и не только.

  • Светлана, программа «Выход в свет» - это проект вашего портала?

- Это мой авторский проект. Программу я сама придумала и суть программы в том, чтобы «звёзды», наши любимые артисты раскрылись для публики. Я приоткрываю в программе тайну закулисья, как и что происходит на мероприятии глазами обычного обывателя. Так же сейчас стартовала рубрика «Прогулка со звездой». В ней я встречаюсь с тем или иным артистом, и мы гуляем по его любимым местам в формате дружеской прогулки.

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

  • Какие артисты принимают участие в «прогулке»?

- Я стараюсь приглашать на «прогулку со звездой» не заезженных, но интересных публике артистов. Тех, которые не так часто дают интервью и не часто появляются в СМИ. Это мои друзья и просто интересные люди. Такие как, певец Александр Коган, он уже был в моей программе, художник Даниил Федоров, продюсер Иван Ирбис, великолепный артист Emin, интереснейший артист Владимир Пресняков, Лоя и многие другие. 

  • Существуют ли для Вас стереотипы шоу-бизнеса? Что вам больше всего не нравится в работе?

- Стереотипов для меня не существует. А не нравится то, когда артист начинает, как говориться «ловить звезду» и немного забывает о тех, с кем работает. Это касается и пиара и ведения программы. Я не уважаю таких людей. А ещё хуже, когда пиарщики некоторых артистов ведут себя так, словно они работают в пиар-службе президента. Хотя я знаю, что Песков, никогда не позволяет себе не брать трубки или не отвечать на вопросы тех или иных СМИ из его пула прессы. Наши пиарщики такое себе позволяют, и необоснованно. Это смотрится довольно глупо и смешно со стороны.

  • Светлана, что для Вас значит семья?

- Смотря «что» назвать семьей. К сожалению, сейчас это понятие немного утратило свой смысл, я считаю. Для меня семья - это когда ты уверен на все 100%, что любимый и близкие рядом. И не из-за денег или карьеры, а потому что они тебя искренне любят. Вот что значит семья.

  • Кто в Вашей семье главный?

- Я склоняюсь к тому, что, конечно, главный в доме мужчина. Но лишь тогда, когда он может оправдать это гордое звание. Когда он может заботиться о жене и детях, содержать их, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Только тогда он может гордо ударить кулаком по столу. Я считаю, в большинстве случаев сейчас, всё тянет на себе хрупкая женщина и именно она достойна носить гордое звание «глава семьи».

Светлана Рябкова

  • Свет, у Вас такой плотный график. Как часто удается отдыхать? И как предпочитаете это делать?

- Периодически даю себе отдыхать. Стараюсь раз в неделю делать массаж и посещать салон красоты. Конечно график плотный. Плюс забота о дочке и семье. Но нужно давать себе расслабиться. Правда, давно не выезжала за границу на море. Надо исправляться!

  • Любите ли Вы готовить? Поделитесь с нашими читателями рецептом своего любимого блюда.

- Да, готовить я люблю. Ой, ну блюд много. Например, цветная капуста, запечённая в духовке. Готовится легко и просто. 

Цветную капусту разделить на соцветия, сверху посыпать тертым сыром, смазать майонезом и побольше чеснока. Затем гренки из обычного белого хлеба. На 40 мин в духовку. 

Получается очень вкусно. Все гости и семья в восторге!

  • Есть ли у Вас свой фирменный секрет красоты?

- Конечно. Я не пью и не курю. Люблю гулять на свежем воздухе, особенно в лесу. Принимаю холодный душ. Вот наверно и весь секрет))

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

  • Какой девиз всегда помогает Вам в сложных ситуациях?

- Нужно вставать с колен и идти дальше. Я не я, если не попробую или не добьюсь того, чего хочу

  • Где Вы черпаете вдохновение?

- На данный момент моё вдохновение – это моя цель, к которой я двигаюсь. Именно эта цель вдохновляет меня порой на очень сложные действия. На серьёзные решения и на то, что задумано давно, но воплотилось в жизнь только сейчас.

  • Благодарю за отличное интервью! Что бы Вы пожелали аудитории журнала «Прелесть»?

- Хочу пожелать всего самого наилучшего, самого прелестного. Чтобы ваши мечты сбывались, и вы достигали поставленной в жизни цели. С любовью, ваша SvetLana.

Фото из личного архива Светланы Рябковой

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

Светлана Рябкова

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