Интервью со SvetLana: «Нужно вставать с колен и идти дальше»

SvetLana – ведущая светской программы «Выход в свет», очаровательная и знающая тонкости общения со звёздами. Светлана Рябкова проработала более десяти лет в шоу-бизнесе PR-менеджером звёзд и сегодня является одной из самых ярких ведущих столицы. Мы пообщались с ней и узнали много интересного о личном и не только.

Светлана, программа «Выход в свет» - это проект вашего портала?

- Это мой авторский проект. Программу я сама придумала и суть программы в том, чтобы «звёзды», наши любимые артисты раскрылись для публики. Я приоткрываю в программе тайну закулисья, как и что происходит на мероприятии глазами обычного обывателя. Так же сейчас стартовала рубрика «Прогулка со звездой». В ней я встречаюсь с тем или иным артистом, и мы гуляем по его любимым местам в формате дружеской прогулки.

Какие артисты принимают участие в «прогулке»?

- Я стараюсь приглашать на «прогулку со звездой» не заезженных, но интересных публике артистов. Тех, которые не так часто дают интервью и не часто появляются в СМИ. Это мои друзья и просто интересные люди. Такие как, певец Александр Коган, он уже был в моей программе, художник Даниил Федоров, продюсер Иван Ирбис, великолепный артист Emin, интереснейший артист Владимир Пресняков, Лоя и многие другие.

Существуют ли для Вас стереотипы шоу-бизнеса? Что вам больше всего не нравится в работе?

- Стереотипов для меня не существует. А не нравится то, когда артист начинает, как говориться «ловить звезду» и немного забывает о тех, с кем работает. Это касается и пиара и ведения программы. Я не уважаю таких людей. А ещё хуже, когда пиарщики некоторых артистов ведут себя так, словно они работают в пиар-службе президента. Хотя я знаю, что Песков, никогда не позволяет себе не брать трубки или не отвечать на вопросы тех или иных СМИ из его пула прессы. Наши пиарщики такое себе позволяют, и необоснованно. Это смотрится довольно глупо и смешно со стороны.

Светлана, что для Вас значит семья?

- Смотря «что» назвать семьей. К сожалению, сейчас это понятие немного утратило свой смысл, я считаю. Для меня семья - это когда ты уверен на все 100%, что любимый и близкие рядом. И не из-за денег или карьеры, а потому что они тебя искренне любят. Вот что значит семья.

Кто в Вашей семье главный?

- Я склоняюсь к тому, что, конечно, главный в доме мужчина. Но лишь тогда, когда он может оправдать это гордое звание. Когда он может заботиться о жене и детях, содержать их, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Только тогда он может гордо ударить кулаком по столу. Я считаю, в большинстве случаев сейчас, всё тянет на себе хрупкая женщина и именно она достойна носить гордое звание «глава семьи».

Свет, у Вас такой плотный график. Как часто удается отдыхать? И как предпочитаете это делать?

- Периодически даю себе отдыхать. Стараюсь раз в неделю делать массаж и посещать салон красоты. Конечно график плотный. Плюс забота о дочке и семье. Но нужно давать себе расслабиться. Правда, давно не выезжала за границу на море. Надо исправляться!

Любите ли Вы готовить? Поделитесь с нашими читателями рецептом своего любимого блюда.

- Да, готовить я люблю. Ой, ну блюд много. Например, цветная капуста, запечённая в духовке. Готовится легко и просто.

Цветную капусту разделить на соцветия, сверху посыпать тертым сыром, смазать майонезом и побольше чеснока. Затем гренки из обычного белого хлеба. На 40 мин в духовку.

Получается очень вкусно. Все гости и семья в восторге!

Есть ли у Вас свой фирменный секрет красоты?

- Конечно. Я не пью и не курю. Люблю гулять на свежем воздухе, особенно в лесу. Принимаю холодный душ. Вот наверно и весь секрет))

Какой девиз всегда помогает Вам в сложных ситуациях?

- Нужно вставать с колен и идти дальше. Я не я, если не попробую или не добьюсь того, чего хочу

Где Вы черпаете вдохновение?

- На данный момент моё вдохновение – это моя цель, к которой я двигаюсь. Именно эта цель вдохновляет меня порой на очень сложные действия. На серьёзные решения и на то, что задумано давно, но воплотилось в жизнь только сейчас.

Благодарю за отличное интервью! Что бы Вы пожелали аудитории журнала «Прелесть»?

- Хочу пожелать всего самого наилучшего, самого прелестного. Чтобы ваши мечты сбывались, и вы достигали поставленной в жизни цели. С любовью, ваша SvetLana.

Фото из личного архива Светланы Рябковой