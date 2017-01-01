Интервью с певицей Наталией Власовой: «Должна быть в женщине какая-то загадка…»

Песня Наталии Власовой «Я у твоих ног» - одна из самых проникновенных песен на нашей эстраде. Кажется, что российская певица на какое-то время пропала из поля зрения. Но это совершенно не так, своих поклонников, тех, кто постоянно следит за ее творчеством, Наталия постоянно радует премьерами песен и клипов, сольными концертами и даже ролями в фильмах. Певица признается, что по натуре она авантюристка, не любит готовить и, в основном, пишет песни о самой себе.

Что для Вас значит семья?

- Семья для меня – опора в жизни. Это люди, которые верят в меня даже тогда, когда я в себя не верю. И всегда так было. У меня очень большая семья, которая готова помогать мне и выстраивать такой график своей жизни, чтобы я могла заниматься творчеством. За это я им всем очень благодарна. Им надо памятник ставить!

Наталия, как часто Вам удается отдыхать? И как Вы предпочитаете это делать?

- Остаюсь дома, чтобы поваляться в постели с книжкой в руках (смеется). К сожалению, это так редко получается…

Как Вы думаете, какой главный секрет женственности?

- В уникальности данной конкретной женщины. Как в песне: «Должна быть в женщине какая-то загадка»…

Любите ли Вы готовить? Поделитесь с нашими читателями рецептом своего любимого блюда.

Не люблю готовить и не скрываю этого никогда! Конечно, бывает, раз в год просыпается какое-то вдохновение, могу приготовить салат (улыбается). С удовольствием поделюсь с вами рецептом любимого салата:

Вы называете себя авантюристкой. А какое самое рисковое дело вы затевали? Эта черта характера мешает или помогает по жизни?

- Мчалась я как-то на джипе по МКАДу без прав – мне же всю жизнь не дают водить машину, не пускают дальше заднего сидения (смеется). Только в деревне разрешают водить квадроцикл со скоростью 10 км/ч и то под присмотром. И когда во мне накопилась неудовлетворенность, я отняла руль у водителя и неслась по МКАДу со скоростью 100 км/ч. Вообще, авантюризм больше помогает. Примеров тому у меня много. Например, не уметь академически петь и согласиться на роль в музыкальной драме (речь идет о роли Мерседес в драме «Я – Эдмон Дантес», прим. ред.), поставить себя перед фактом, что тебе через 2 месяца придется это делать на сцене. А мое поступление в ГИТИС – я подготовилась всего за одну ночь. Если не идти на авантюры, все время подстраховываться и не делать шагов вперед, ничего не получится. Мне авантюризм помогает расширять границы допустимого.

Какой девиз всегда помогает Вам в сложных ситуациях?

- У меня есть замечательное выражение: «Не ждите от жизни чудес, чудите сами!» В нем столько мудрости, и, если вдуматься, оно касается всего. То, что ты решаешь в своей голове, либо только в мечтах остается, либо ты сделаешь свою жизнь такой, какой ты ее видишь. Я принадлежу к той категории людей, которые воплощают все свои фантазии в жизнь, иначе есть риск, что вся жизнь так и пройдет в раздумьях. Потом скажешь: «Жаль не подфартило! А вот у соседа почему-то всё получилось...». Значит, он просто брал и делал то, что хотел.

Есть ли у вас настоящие подруги? Ведь говорят, что у успешных и красивых женщин подруг быть не может, вокруг одни лишь завистницы.

- Конечно, есть. Это люди, с которыми мы уже больше 20 лет вместе. Мы можем не видеться по полгода, но если я напишу смс: «Мне плохо. Я на краю земли», через 2 часа они будут там со мной. Это и есть настоящая дружба. Еще благодарю Бога, что у меня появляются новые друзья, с которыми мы делаем какие-то проекты, мы близки по духу. На самом деле, у меня космическая связь с целым рядом людей. И говорить об этом вслух не хочется, чтобы не растревожить. Все мои друзья мне очень дороги. А что касается зависти, конечно, сталкиваться приходилось. Мне кажется, в нашей профессии зависть – это практически образ жизни. Именно поэтому каким-то красивым словам не доверяешь, с опасением сходишься с новыми людьми потому, что понимаешь: на 99% все, что они говорят неправда. Творческая среда вообще, наверное, провоцирует зависть и какое-то недоброжелательное отношение от людей, которые занимаются таким же делом, что и ты.

Наташ, Вы сами пишите свои песни. Значит ли это, что они во многом и о Вас?

- Процентов на семьдесят мои песни обо мне. Они о том, что со мной происходило, что я чувствовала… Правда, я могу представить себя и в «предлагаемых обстоятельствах» – так получаются песни, которые со мной ничего общего не имеют. На самом деле, сложно писать песни про счастье, человек, у которого порвана душа, гораздо больше пишет – горе вдохновляет сильнее. Когда в сердце рана, когда ты страдаешь и мучаешься, творчество из тебя буквально выливается, и тебе становиться легче. Я уже давно поняла, что могу даже спровоцировать ссору с мужем, буквально на ровном месте начать метаться и страдать, а потом написать какую-нибудь хорошую песню и помириться. Вот такой творческий подход – на душе должно быть неспокойно, и я себе это часто устраиваю. Близкие, конечно, мучаются, а что делать? (смеется). С другой стороны, приятно же, когда слушаешь песню, которую всю страна поет, и понимаешь, это написано о тебе. Наверное, в этом даже что-то есть.

Ваша дочь, Пелагея, поет Ваши песни? Какая у нее самая любимая? Она творческий ребенок?

- Пелагея многое из моего репертуара знает наизусть и поет дома в караоке, когда собираются гости. Сейчас ей больше всего нравится «Смелая». Как подключаю к творчеству? В основном, наверное, личным примером. Она давно наблюдает за мной и понимает, если хочешь быть артисткой, то придется очень много работать. Только так и никак иначе. Стараюсь в ненавязчивой форме ей рассказывать о разной музыке, развивать ее, даже викторины придумываю иногда, пока едем далеко в машине, чтобы она классику на слух узнавала, чтобы могла сказать, например, что это не реклама Мегафона, а симфония Моцарта. Рассказываю про разных джазовых исполнителей – Синатру от Армстронга она отличает с пеленок (улыбается).

Какой девиз всегда помогает Вам в сложных ситуациях?

- У меня есть замечательное выражение: «Не ждите от жизни чудес, чудите сами!» В нем столько мудрости, и, если вдуматься, оно касается всего. То, что ты решаешь в своей голове, либо только в мечтах остается, либо ты сделаешь свою жизнь такой, какой ты ее видишь. Я принадлежу к той категории людей, которые воплощают все свои фантазии в жизнь, иначе есть риск, что вся жизнь так и пройдет в раздумьях. Потом скажешь: «Жаль не подфартило! А вот у соседа почему-то всё получилось...». Значит, он просто брал и делал то, что хотел.

Пожелайте что-нибудь аудитории журнала «Прелесть»

Желаю всем своим поклонникам и читателям Женского журнала "Прелесть" хорошего настроения! Встречайте весну, радуйтесь жизни, улыбайтесь и, конечно же, приходите на концерты Наталии Власовой!