Максимум уюта и стиля

Холодная зима на пороге – за окном снег основательно застелил дороги и тротуары. В шкафах легкие платья и шифоновые топы переместились на дальние полки, а их почетное место заняли зимние вещи. Главными требованиями к зимней одежде является тепло и комфорт, а стиль и красивый внешний вид, порой, отходят на второй план. Можно ли и зимой оставаться стильной, выглядеть по последней моде и радоваться своему отражению в зеркале?

В этой статье мы рассмотрим, как создать модный, но при этом теплый и уютный образ на каждый день.

Приглушенный розовый цвет остается на пике популярности уже который сезон. Неудивительно, ведь он такой нежный, способный в любой образ добавить нотку романтики и женственности. При выборе одежды для зимнего гардероба не стоит исключать этот цвет, напротив, уделите ему больше внимания. Теплая одежда не должна быть только черных и серых оттенков. Пудрово-розовый отлично сочетается с большим количеством цветов: белым, голубым, светло-серым и особенно с цветом джинсы. Добавьте в образ простую хлопковую блузу и минималистичные украшения, и получится очень стильный, комфортный и в то же время непринужденный аутфит на каждый день.

Есть такая одежда, надев которую остаться незамеченной просто невозможно. Так с уверенностью можно сказать про пончо – это очень стильный и оригинальный наряд. Пончо не только согреет в холодное время года, подарит свободу движений и комфорт, но и легко скроет недостатки женской фигуры. На первый взгляд может показаться, что пончо довольно сложно вписать в модный образ, но это совершенно не так. Существует несколько основных правил, придерживаясь которых, женщина в пончо будет выглядеть уверенно, женственно и стильно: не перегружайте образ аксессуарами и яркими деталями; подбирайте обтягивающие брюки и юбки, чтобы компенсировать объем пончо; придерживайтесь единой цветовой гаммы.

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Еще один тренд, который перекочевал из весенне-летнего сезона – это открытые плечи. Но поскольку в одежде с максимально открытыми плечами будет холодно, то тренд немного адаптировался под прохладную погоду, и открытая площадь существенно уменьшилась. Вырезы на плечах смотрятся очень женственно, соблазнительно и привлекательно. Такие джемпера хорошо сочетаются с юбками, джинсами и брюками.

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Цветы и вышивка актуальны не только летом. Ярким и сочным принтом можно порадовать себя и в зимние месяцы. Такой образ не просто стильный и броский, но и способен поднять настроение как своей обладательнице, так и окружающим. Особенно эффектно смотрится цветная вышивка на джемперах черного цвета. Главное, чтобы цвета были максимально контрастными. К такой яркой вещи лучше подбирать однотонные предметы гардероба и аксессуары.

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Выглядеть стильно и модно зимой, конечно, гораздо сложнее, чем в теплое время года. Но мир моды настолько широк и разнообразен, что и для жителей холодных стран всегда найдутся универсальные тренды, которые с легкостью можно применить для своего гардероба и в -20. Не бойтесь ярких цветов и сочных принтов, интересных деталей и необычных фасонов. Экспериментируйте и оставайтесь всегда неповторимыми и уникальными.