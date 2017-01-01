Мода на пальто из кашемира
Пышные меховые воротники, рукава изысканных форм, модели милитари — дизайнеры предлагают разнообразные вариации такого классического аксессуара, как кашемировое пальто. Оно пользуется большой популярностью, несмотря на прихоти моды. Благодаря теплым, малоснежным зимам пальто перестало быть принадлежностью исключительно демисезонного гардероба. Интернет-магазин «Роксан» предоставит возможность заказать кашемировые пальто со скидкой в Киеве или любом другом городе Украины. Пройдите по ссылке https://roksan.ua/zhenskaya-kollekcziya/palto-iz-kashemira/, чтобы ознакомиться с ассортиментом.
Кашемир: уникальность материала
Верхняя одежда из кашемира ценится за роскошный внешний вид и непревзойденные качества. Материал производится из пуха коз, которых разводят на высокогорьях Китая, Индии, Монголии. Летом температура там достигает +40 градусов, зимой наступают суровые морозы. Пух вычесывают вручную. Кашемир обладает уникальными качествами: благородная ткань получается упругой, мягкой, нежной на ощупь, не раздражающей кожу. Из-за высокой себестоимости сырья она имеет относительно высокую цену, что не снижает спроса на этот износоустойчивый, гипоаллергенный, теплосохраняющий материал.
Пальто из кашемира: элегантность и практичность
Мода изменчива. Но кашемировые модели остаются незаменимой верхней одеждой осенью, весной, а также зимой. Как выбрать модель, которая подчеркнет ваши достоинства?
- Обладательницам тонкой талии отлично подойдут женственные модели свободного кроя, которые носятся с поясом или широким ремнем. Слегка прилегающие варианты с отложным воротником сделают силуэт более пропорциональным и изящным, если вы хотите выглядеть стройнее. Модели оверсайз, коконы без элементов отделки остаются трендовыми. Подходят стройным девушкам, а также дамам, которые стремятся придать фигуре стройность.
- Для повседневной носки дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение укороченным моделям не выше колен. Классика — модели с воротником, одним-двумя рядами пуговиц, карманами. Их плюс в том, что они универсальны, гармонично сочетаются с одеждой, аксессуарами любого стиля.
- Укороченные пальто выше колена продолжают пользоваться популярностью. Актуальны двубортные модели, пальто-жакеты, бушлаты, со сложным фасоном. Стоит учесть, что с ними лучше всего сочетаются узкие юбки, джинсы, брюки.
- Кашемировые удлиненные изделия, особенно с капюшоном, смотрятся оригинально и изысканно. В нем уютно в промозглый осенний вечер, во время оттепели зимой. Такая макси-модель гармонично впишется в деловой, повседневный образ. Поэтому лучше выбрать однотонное изделие нейтрального оттенка (синий, черный, кирпичный, бежевый).
- Среди трендовых луков можно выбирать между стилем «все одного цвета» или сочетать цвета и виды тканей. Дома мод представляют теплые пальто как полноценную альтернативу меховым шубам. Модели светлых бежевых, серых оттенков предлагаются как базовые для зимы. Для ценителей ярких решений подойдут эпатажные изделия из кашемира, состоящие из ярких контрастных блоков, а также из сочетания цветочных принтов и клетки.