Мода на пальто из кашемира

Пышные меховые воротники, рукава изысканных форм, модели милитари — дизайнеры предлагают разнообразные вариации такого классического аксессуара, как кашемировое пальто. Оно пользуется большой популярностью, несмотря на прихоти моды. Благодаря теплым, малоснежным зимам пальто перестало быть принадлежностью исключительно демисезонного гардероба. Интернет-магазин «Роксан» предоставит возможность заказать кашемировые пальто со скидкой в Киеве или любом другом городе Украины. Пройдите по ссылке https://roksan.ua/zhenskaya-kollekcziya/palto-iz-kashemira/, чтобы ознакомиться с ассортиментом.

Кашемир: уникальность материала

Верхняя одежда из кашемира ценится за роскошный внешний вид и непревзойденные качества. Материал производится из пуха коз, которых разводят на высокогорьях Китая, Индии, Монголии. Летом температура там достигает +40 градусов, зимой наступают суровые морозы. Пух вычесывают вручную. Кашемир обладает уникальными качествами: благородная ткань получается упругой, мягкой, нежной на ощупь, не раздражающей кожу. Из-за высокой себестоимости сырья она имеет относительно высокую цену, что не снижает спроса на этот износоустойчивый, гипоаллергенный, теплосохраняющий материал.

Пальто из кашемира: элегантность и практичность

Мода изменчива. Но кашемировые модели остаются незаменимой верхней одеждой осенью, весной, а также зимой. Как выбрать модель, которая подчеркнет ваши достоинства?