В предновогодней суете мы покажем мастер-класс, как сделать елку из мишуры и конфет своими руками. Быстро и с удовольствием! Обязательно порадуйте близких и родных самодельным подарком.

Необходимый инвентарь:

Картон

Новогодняя мишура

Конфеты в фантике (легкие по весу)

Скотч обычный

Скотч двусторонний

Ножницы

Приступим к изготовлению поделки с нашими пошаговыми фото:

1) Из картона изготовим конус.

2) На месте звезды приклеиваем большую красную конфету.

3) Далее по кругу нашего конуса при помощи обычного скотча приклеиваем конфеты.

4) Затем на оставшееся свободное место располагаем двусторонний скотч. Нам он понадобится, чтобы мишура не слетала с нашей елочки.

5) Обматываем елку мишурой. Для небольшой поделки лучше использовать мишуру с мелким ворсом. Цвет выбирайте на свой вкус. Ведь Новый год – повод проявить свое творческое начало в полной мере.

6) Наша елочка-красавица из конфет и мишуры готова!

Вот мы и узнали все секреты, как сделать елку из мишуры и конфет. Своими руками делать подарки – сплошное удовольствие! Включайтесь все в волну радости и творчества!