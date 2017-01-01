Как и чем отбелить белые вещи в домашних условиях. Как стирать белые вещи

Достаточно сложная наука: как отбелить белые вещи в домашних условиях, сохранить их товарный вид на долгое время, при этом не тратить на это слишком много времени, денег и сил.

Белый цвет во все времена был признаком чистоты и целомудрия. К тому же белые вещи радуют глаз, вызывают положительные эмоции, они всегда шикарны. Замечали, что самая обычная белая рубашка всегда выглядит празднично и торжественно?

Мы собрали самые интересные и правильные рекомендации могут нам дать опытные хозяюшки.

Совет 1: Перед стиркой белье нужно отсортировать

Это общеизвестное правило. Чтобы белые вещи не полиняли и не окрасились в другие цвета, их нужно разделить. Белое стирается отдельно всегда и желательно в первую очередь.

Совет 2: Вещи нужно стирать сразу после загрязнения, нельзя оставлять стирку «на потом»

Со временем пятна проникают глубже в структуру ткани и выстирать их оттуда будет гораздо сложнее, а зачастую вообще невозможно.

Совет 3: Нужно определить природу пятен, которые нужно отстирать

Загрязнения могут быть белковыми (пища, трава) или минеральными (земля). Белки завариваются в горячей воде, плотно прикрепляясь к нитям ткани, после такой стирки остаются следы. Поэтому отстирывать загрязнения белковой природы, в отличие от минеральных загрязнений, необходимо с предварительным замачиванием и застирыванием в теплой воде. Не стоит загрязненные вещи сразу погружать в воду горячее 40 градусов. Средство для стирки по той же причине должно содержать биоэнзимы, вещества, расщепляющие белки. Минеральные загрязнения нужно отстирывать сразу в горячей воде.

Совет 4: Синтетику и шерстяные вещи нужно стирать отдельно от белых вещей из хлопка и льна

Если не соблюдать это правило, белая одежда может обрести серый оттенок.

Еще одна проблема всех хозяек - частая носка белых вещей, неправильный уход, нерегулярные стирки становятся причиной того, изделие начинает терять свою привлекательность: одежда может посереть, пожелтеть. Старое и проверенное средство с кипячением не всегда бывает оптимальным. Такой метод не подойдет для синтетики или нежных тканей. После вываривания они просто расползутся.

Есть два способа, как стирать белую вещь – это отдать вещь в химчистку или попытаться отстирать ее в домашних условиях.

Старые проверенные способы

1 Способ. При помощи 3% перекиси водорода. Необходимо налить в таз 2 литра воды, добавить 1 чайн.ложку 3%-ной перекиси водорода, перемешать и замочить на 15 минут те вещи, которые стираете.

Важно каждые 5 минут одежду мять и равномерно переворачивать. Если добавить в данный раствор еще и соду, то получим кипельно-белую одежду.

2 способ. При помощи соды. Есть еще один вариант отбелить посеревшую белую одежду содой. В емкость на 5 л теплой воды засыпать 5 столовых ложек соды. В этот раствор добавляем 2 ложки нашатырного спирта, на несколько часов нужно замочить вещи, нуждающиеся в отбеливании. Через 2-3 часа необходимо тщательно прополоскать одежду и постирать ее традиционным способом.

3 способ. При помощи соли. Отбелить вещи можно и с помощью обычной поваренной соли. В таз налейте 2 л горячей воды. Добавьте 1 стол.ложки соли, 1 ложку нашатырного спирта и 3 ложки перекиси водорода. Обязательно прибавьте стиральный порошок для ручной стирки. Этот способ подходит для отбеливания таких тканей из шерсти и хлопока.

4 способ. При помощи борной кислоты. Белые носки и белые колготы можно отбелить, если в теплой воде растворите пару ложек борной кислоты. Замочите вещи и оставьте на несколько часов. Затем их нужно постирать в стиральной машине с порошком. Также можно добавить немного борной кислоты прямо в стиральную машину.

5 способ. При помощи горчицы. Беда всех хозяек – это застиранные кухонные полотенца. И пользоваться стыдно, и выкинуть жалко. Можно вернуть им прежний вид, если применить для этого горчичный порошок. Растворите его в воде и замочите грязные полотенца. Через несколько часов прополощите их водой, и наслаждайтесь белизной!

Как отбелить полинявшие вещи в домашних условиях

Отбелить полинявшую белую вещь в домашних условиях нелегко, но возможно! Очень важно начать отбеливать полинявшую вещь немедленно, пока она еще мокрая. Чем больше времени пройдёт с тех пор, как краска попала на белую вещь, тем сложнее будет её отстирать.

Самый известный способ отбелить полинявшую вещь в домашних условиях – это обработать ее хозяйственным мылом, а затем кипятить 30 минут. Эффект поражал еще наших бабушек, когда не было разных отбеливающих средств.

Еще один хороший способ отбелить полинявшую белую одежду. Берем 2 стол.ложки нашатырного спирта разводим в 10 л воды. В раствор закладываем вещи и ставим на огонь. Нужно довести это «варево» до кипения три раза, выключая конфорку всякий раз после закипания. Хочется предупредить, что запах дома будет малоприятный, но белизна вещей того стоит. Затем нужно хорошенько прополоскать эту вещь и высушить желательно на улице.