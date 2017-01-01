Успеть до Нового года: популярные процедуры для кожи

До Нового года осталось совсем немного времени, а к бою курантов хочется выглядеть прекрасно как никогда? Не стоит волноваться − у хорошего косметолога всегда найдется в запасе несколько эффективных идей. В зависимости от пожеланий, возрастных особенностей, типа кожи и аппаратных технологий несложно подобрать индивидуальный план красоты. Главное − не паниковать и четко определиться с целями. Рассмотрим несколько вариантов бьюти-преображения.

Для молодой кожи

Профессиональные уходовые процедуры. В косметологии существует множество комплексных уходовых процедур, поэтому здесь крайне важно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Для комбинированной и жирной кожи подходят коллагеновые маски на основе листа из лиофилизированного коллагена, а также маски, в составе которых содержатся сера, каолин и камфора. Для чувствительного типа кожи лучше подбирать питательные маски с легкой текстурой. Для людей с сухим типом кожи, но повышенным выделением кожного сала питание также в приоритете − насыщение витаминами и минералами способствует уменьшению выделения сальных желез.

Газожидкостный пилинг FACE LAB. Молодая кожа часто склонна к гиперфункции сальных желез, образованию черных точек и акне. Газожидкостный пилинг FACE LAB − отличный помощник в борьбе с несовершенствами. Он бережно и мягко воздействует на кожу при помощи сжатого газа и жидкости в виде лечебного раствора. Процедура проводится бесконтактным способом, который исключает микроповреждения, поэтому, в отличие от других видов пилинга, разрешена даже при воспалительном процессе угревой болезни. Если начать курс в этом году, то первые изменения будут заметны уже к новогодним праздникам, а регулярное применение позволит исключить необходимость более радикальных методов лечения.

Мезотерапия. Коктейли на основе биоактивных элементов пользуются большой популярностью среди пациентов. Мезотерапия способствует интенсивному обновлению клеток, улучшает кровообращение, лечит акне, укрепляет стенки сосудов и насыщает кожу всеми необходимыми витаминами и минералами. Длительность курса мезотерапии определяет специалист, для молодой кожи бывает достаточно 4−6 сеансов, результат сохраняется от нескольких месяцев до года.

Для зрелой кожи

Химический пилинг Red Peel + плазмотерпапия в сочетании с гиалуроновой кислотой. Пилинг не только эффективно увлажняет и подтягивает кожу, но и борется с пигментацией. Комплекс способствует осветлению кожи и разглаживанию мелких морщин. Самый приятный момент − эффект заметен уже спустя 2 недели. Данная процедура подходит для пациентов среднего возраста, когда появляются первые признаки фотостарения, птоз и морщины.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг + плазмотерапия кожи в сочетании с гиалуроновой кислотой. Великолепно подтягивает кожу лица, декольте и шеи, укрепляя соединительнотканный каркас, поддерживающий кожу, и стимулирует выработку коллагена. Процедура комфортна и совершенно не оставляет следов на поверхности кожи. Совмещенный SMAS-лифтинг с процедурой плазмотерапии, дополненной гиалуроновой кислотой, усиливает эффект лифтинга, улучшает цвет кожи и оказывает питающее, стимулирующее и укрепляющее действие.

ELOS-омоложение + плазмотерапия кожи с гиалуроновой кислотой. Воздействие лучей аппарата ELOS стимулирует синтез коллагена, подтягивает кожу, убирает очаги пигментации и расширенную сосудистую сетку, сужает поры, а также избавляет от угревых высыпаний. Кроме того ELOS − это один из самых эффективных методов борьбы с признаками фотостарения.

Контурная пластика с использованием гелей гиалуроновой кислоты. С их помощью можно заполнить складки, заломы, морщины. Уменьшаются носослезные борозды и темные круги под глазами, носогубные складки, исчезают брыли, морщины на шее, коже лба, скулы можно сделать более приподнятыми. Результат виден сразу же после процедуры и сохраняется до года и более.

В домашних условиях

В зимний период времени основной акцент идет на питание, но все равно следует использовать увлажняющий крем. Оптимальное решение − сочетать увлажнение и питание. Например, в один день мы используем питательный крем и утром, и вечером, в другой − за час до выхода на улицу увлажняющий, а на ночь − питательный, или же перед сном увлажняющий, а после пробуждения − питательный. Увлажняющий крем можно использовать и в течение дня, если мы не используем мейкап. В летний период питательный крем лучше всего использовать на ночь, а в утренние и дневные часы наносить увлажняющий. Обладателям сухой и чувствительной кожи следует акцентировать внимание на питании, так как увлажнение может спровоцировать обратный эффект.