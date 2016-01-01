Упражнения Кегеля: как тренировать мышцы влагалища

Очень важно заботиться о своем женском здоровье и знать, как тренировать мышцы влагалища. В этом и помогут упражнения Кегеля. Когда вы занимаетесь в фитнес зале на тренажерах или со спортивными снарядами рано или поздно эти упражнения дают видимый эффект. Либо наращивается мышечная масса, либо тело становится более рельефным и подтянутым. В свою очередь интимные мышцы не видно снаружи, но степень их развитости оказывает влияние на многие сферы жизни, особенно на качество интимной жизни.

Показания:

Рекомендуется выполнение упражнений Кегеля при следующих заболеваниях и показаниях:

В первую очередь выполнять комплекс упражнений следует тем, у кого слабые мышцы влагалища.

Во-вторых, эти упражнения нужны для профилактики разрывов в предстоящих родах.

Еще одним показанием к выполнению упражнений является недержание мочи, которое возникает само по себе, либо при кашле и чихании.

Опущение матки или профилактика также является показанием к выполнению упражнений.

Неудовлетворенность половой жизнью также способствует тому, чтобы начать выполнять упражнения Кегеля.

Избавиться от геморроя также помогут правильное и систематическое выполнение упражнений Кегеля.

В том случае если регулярно выполнять упражнения, то замедляется процесс старения организма женщины, а также происходит отсрочка наступления климакса.

При систематическом выполнении упражнений Кегеля улучшается кровоснабжение органов таза. Все органы в этом случае функционирует более эффективно.

Кроме того, если выполняются упражнения Кегеля, то это способствует более быстрому восстановлению после родов.

Подготовка

В самом начале при подготовке следует научиться чувствовать мышцы влагалища.

Сделать это можно с помощью остановки мочеиспускания. Сначала делать это будет сложно, потом вы поймете, как это делать правильно и почувствуете мышцы. Однако, это нельзя делать часто, иначе такое упражнение даст обратный эффект, то есть ослабление мышц. Если при этом упражнении почувствовать мышцы у вас не получилось, попробуйте выполнить другое упражнение. Вставьте палец во влагалище и с силой сожмите мышцы, как бы пытаясь обхватить палец. В этом случае вы непременно почувствуете эти мышцы. Перед тем как начинать выполнять упражнения Кегеля нужно обязательно, каждый раз, полностью опорожнять мочевой пузырь. В случае, если этого не сделать, то, во время упражнений, можно почувствовать боль и небольшое мочеиспускание. Кроме того, это может привести к инфекции мочевыводящих путей. Во время выполнения упражнений постоянно должны быть задействованы только интимные мышцы. Всегда избегайте напрягать мышцы пресса, бедер и ягодиц. В этих упражнениях они никоим образом не участвуют. Ваше дыхание должно быть ровным и размеренным. Его ни в коем случае нельзя задерживать. Для того, чтобы почувствовать, расслаблены ли нужные мышцы, положите руку на живот, и вы почувствуете, что мышцы пресса никак не участвуют в выполнении упражнений Кегеля. Поза при выполнении упражнений в домашних условиях должна быть удобной - сидя на стуле или лежа на полу. Однако, сидя на стуле, вы сможете выполнять эти упражнения только тогда, когда научитесь полностью расслабляться, и правильно выполнять их лежа. Когда вы лежите на полу, руки должны быть полностью расслаблены и вытянуты вдоль тела, в свою очередь колени слегка подтянуты и сведены вместе.

Упражнения Кегеля

Как только вы усвоили всю приведенную выше информацию, приступайте к тренировке мышц влагалища.

Во-первых, зажмите мышцы и задержите их на пять секунд, затем расслабьтесь на 10 секунд и повторите упражнение 10 раз. Всего нужно сделать три-четыре захода за день.

После того, как пройдет неделя с начала ваших тренировок, начинайте зажимать мышцы на 10 секунд. Повторите 10 раз, выполняйте 3-4 захода в день.

Втяните мышцы тазового дна. Если вам сложно понять, как это делать, представьте, что эти мышцы вакуум. Напрягитесь и толкайте ноги вверх и внутрь. Задержитесь в таком положении на пять секунд, а затем расслабьтесь. Повторите упражнение 10 раз. Выполнение всех подходов должно занять не более 1 минуты.

Сжимаем и расслабляем мышцы ритмично. Следует выполнить 3-4 подхода за день.

Когда вы хорошо научитесь выполнять вышеприведенные упражнения лежа, вы сможете делать их и сидя и стоя, а это значит, что теперь выполнять их вы можете не только дома, но в любом месте, например, на работе, на отдыхе или занимаясь любыми домашними делами.

Тренажеры для интимных мышц

Специалисты сходятся во мнении, что для качественной и полноценной тренировки мышц влагалища одних упражнений недостаточно. Как только эти мышцы начнут приходить в нужную форму, следует подключить к занятиям использование интимных тренажеров. Они специально разработаны и созданы для этих целей. Какие виды тренажеров существуют?

Шарики

Чаще всего данный тренажер выглядит так – два шарика соединены между собой прочной ниткой, и она же выходит с одного из шариков для того, чтобы, потянув за эту нить, можно было извлечь шарики из влагалища. Материал, из которого изготавливаются такие шарики, может быть самым разнообразным – от простого пластика до изысканного стекла. Однако использовать их специалисты не рекомендуют, потому что велико неправильное их использование и вследствие чего происходит обратный эффект.

Эспандер

Такой тренажер действует по аналогии с ручным эспандером, однако создан для тренировки именно интимных мышц.

Вакуумный тренажер

Такой тренажер считается самым эффективным из всех существующих. С его помощью можно гораздо быстрее добиться положительных результатов. Вначале может показаться, что прибор очень сложный, однако, разобравшись с прилагаемой к нему инструкцией, становится понятно, что ничего сложного в его использовании нет.

Важные Советы

О чем нужно помнить, перед тем, как тренировать мышцы влагалища с помощью упражнений Кегеля? На что следует обращать особое внимание?

В любом деле нужно тщательность, однако, здесь нужно не перестараться. Иначе можно получить обратный эффект, такой как боль во время мочеиспускания или даже сдвиг кишечника.

Мочеиспускание останавливать следует только для того, чтобы почувствовать интимные мышцы, не следует вводить это упражнение в ежедневный цикл. В противном случае можно достигнуть такого эффекта как недержание мочи.

Заранее настройтесь на то, что первые результаты появится не ранее чем через несколько месяцев. В самом лучшем случае, если ваши мышцы изначально были не слишком слабы, эффект наступит быстрее, однако не ранее чем через 4-6 недель.

Если за указанное время вы не чувствуете никаких результатов от занятий, но при этом вам кажется, что вы выполняете все упражнения правильно, не пропускаете ни одного дня, попробуйте обратиться к врачу-гинекологу за консультацией. Он поможет разобраться в том, почему упражнения не дают никакого эффекта.

Когда наступят первые результаты, ни в коем случае не прекращайте занятий. Иначе все ваши усилия пойдут насмарку. И, через некоторое время, мышцы снова ослабнут, а вам придется начинать всё заново.

Во время выполнения упражнений не задерживайте дыхание. Вы должны дышать ровно и ритмично.

Так же, не следует напрягать мышцы бедер, брюшные мышцы и ягодичные. Эти мышцы в процессе выполнения упражнений никоим образом не участвуют, они расслаблены.

Упражнения Кегеля можно выполнять при беременности. Однако, всё же лучше перестраховаться, и посоветоваться с врачом, который наблюдает вашу беременность. Именно он знает вас и течение вашей беременности, поэтому только он с уверенностью может сказать, не повредят ли вам и будущему ребенку упражнения.

Перед началом выполнения упражнений всегда опорожняется мочевой пузырь. Если этого не делать, мышцы влагалища, в конце концов, ослабевают, а также возрастает риск занесения инфекции в мочевыводящие пути.

Если после выполнения упражнений вы чувствуете боли в пояснице, это значит, что вы нарушили технику выполнения упражнений. Здесь можно порекомендовать, также, обратиться к специалисту для консультации.

При регулярном выполнении упражнений Кегеля, и при соблюдении всех нюансов, уже в скором времени вы сможете почувствовать, что научились управлять своими интимными мышцами. Ваше окрепшее здоровье несомненно скажет вам «спасибо», а также, вне сомнений, обрадует вашего сексуального партнера! Удачи вам!