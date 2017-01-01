Уличная мода осень-зима 2017-2018 года: основные тенденции, фото. Мода для подростков осень-зима 2017/18

Надежда Волох

Мир моды всегда открывает нам много интересного. В сочетании с необычными веяниями, решениями появляются новые стили, которые либо остаются непонятыми, либо подхватываются всем миром и становятся очередным трендом. Одним из них является street style или уличный стиль — направление, призванное создать дополнительные комфорт и удобство. Какой же будет уличная мода осень-зима 2017-2018 и как гармонировать в образе не сочетаемые вещи, чтобы выглядеть модно, а не смешно?

Что нужно знать о street fashion

Уличная мода отличается возможностью самореализации, в ней смело сочетаются вещи от кутюр и дешевые предметы «а-ля секонд хенд». Это довольно смелое веяние, которое позволяет играть с образами, цветами и тканями. Пропитана этим духом и мода для подростков. Можно сказать, что это особый вид эпатажа, но здесь тоже должно быть все в меру. Главное правило — одеваться удобно (типа стиля casual), вносить некую изюминку в образ, а также следовать модным тенденциям. Ведь недаром дизайнеры выделяют особое место для коллекций, в которых доминирует уличная одежда. И чтобы быть в тренде, используя такой стиль, стоит внимательней рассмотреть, что предлагают надевать ведущие кутюрье в сезоне осень-зима 2017-2018.

Основные тенденции уличной моды для женщин на осень-зиму 2017/18

Что бы вы не предпочли для очередного выхода, стоит учесть, что основные тенденции street wear в грядущем сезоне будет нести позитив, яркость красок и довольно смелые креативные идеи. Причем таковой является не только женская мода, а и мода для подростков. Если говорить об отдельных элементах, то популярными будут:

ткани. Кожа, замша, деним, бархат. Приветствуется сочетание тканей. В моду входит новый тренд — парча;

декор. Меховая отделка, рюши, блестки, воланы, жабо;

цвета. Хаки, бордовый, терракотовый, красный, золотистый, фиолетовый, желтый, коричневый, розовый, глубокий зеленый. Не совсем удачным будет использование черного цвета. Вместо него лучше подобрать более актуальный темно-синий или коричневый оттенок.

Учтите, что при создании образа, важно подбирать вещи так, чтобы они стали единым целым, здесь недопустимы конфликты. При этом можно комбинировать одежду как одного стилевого направления, так и создавать своеобразные миксы.

Тренды

Стильная уличная одежда на осень-зима 2017-2018 выделяет несколько характерных акцентов. Ощущаться будет дух 80-х (кислотные оттенки, металлический блеск, ассиметрия) и 70-х (цветочные принты, стиль хиппи, свободные силуэты, деним и длина миди). Из далекого прошлого вернется и викторианский стиль в современном исполнении. Именно ему street style грядущего сезона обязан кокетливыми оборками, романтическими рюшами, объемными рукавами и высокими воротниками.

Оверсайз

Одежда, как бы снятая с чужого плеча, продолжает оставаться на пике популярности. Актуально все: куртки, пальто, свитера и даже платья.

Брючный костюм

Когда речь идет о street style, здесь нет места строгой классике. Поэтому и брючные костюмы будут больше напоминать домашнюю одежду. Актуальны фасоны в виде пижам, принты, яркие цвета. Если, все же, вы не решаетесь отойти от костюма в классическом исполнении, разбавьте его кардиганом крупной вязки, укороченной дубленкой или красочным пальто с цветочными аппликациями.

Юбка плиссе

Уличная мода для женщин предлагает новинку сезона осень-зима 2017/18 – юбку-плиссе. Плиссированная юбка является просто обязательной для создания неповторимого образа.

Особенно выигрышной будет она в комплекте с оксфордами, высокими удобными конверсами.

Платья

В моде модели трапециевидного, А-силуэта. Трендовыми, также, являются платья ассиметричного кроя. В них должны быть обязательно яркие акценты: принты, аппликации, вышивка, фурнитура. Сочетать такие вещи в стиле street style лучше с плотными цветными или темными колготами и высокими гольфами.

Модным будет и платье tea dress. Оно отличается приталенным кроем, чуть расклешенным низом и короткой длиной. Часто украшается принтами. Сочетать можно с балетками, оксфордами, ботильонами и казаками. Некоторые модницы не прочь пощеголять в чайном платье в комплекте с резиновыми веллингтонами.

Мега популярным станет и короткое платье с оборками в викторианском стиле. Его лучше сочетать с высокими ботфортами, а сверху накинуть однотонный тренч или пальто.

Ну, а если есть желание проявить характер хищницы, тогда стоит обратить внимание на платье со звериным принтом. Выигрышным будет вариант отделки его поясом и стильным чокером.

Джинсы

Актуальны модели с завышенной талией, рваные, а также ассиметричные брюки с необработанным низом. Сочетать можно с джинсовым тренчем, драповым полупальто, косухами, удлиненными жилетами.

Верхняя одежда

Что касается верхней одежды, то здесь уличный стиль 2017 весьма демократичен. Трендовым будет все: спортивные пуховики, меховые жилеты, куртки с принтом в стиле китч-родео, яркие, красочные пончо, пальто с отделкой из натурального меха, а также куртки, напоминающие гусарские доломаны. Популярными будут еще шубки и пальто из ненатурального меха. Цвет, при этом, может быть абсолютно разным: от пастельного, неброского, до кричащего и даже кислотного. Приветствуется в грядущем street style и принт, имитирующий звериный окрас.

В моду входят куртки из парчи, декорированные насыщенным орнаментом.

Обувь

Не обходится уличная мода без ботфортов. В нынешнем сезоне они должны быть высокими, почти до бедра. Материал — лаковая кожа или замша в ярких, красочных оттенках.

Создавая нужный образ, учтите, что широкие голенища уходят в прошлое, открывая путь аккуратным, облегающим ножку, ботильонам, сапогам, ботинкам. Каблук — средней высоты, устойчивый. Модной будет обувь, украшенная пряжками.

Аксессуары

Сумки. Трендовыми остаются объемные сумки тоут и хобо. В тему будут и клатчи, декорированные ярким принтом, а также поясные сумки родом из 80-х. Крой — различный. Модной станет отделка, напоминающая пирсинг.

Украшения. Жемчуг, брошки, выполненные в стиле бохо. Любые аксессуары в этно стиле, незамкнутые кольца. Актуальными остаются чокеры. Можно носить серьги, отличающиеся по дизайну от одежды, которую вы наденете.

Очки. С оправой из натурального дерева, футуристические мотивы, различные «бабочки», «кошечки». Дизайнеры предлагают надевать очки даже в самое холодное время года.

Шарф. Street style грядущего сезона просто обязывает прикупить такой аксессуар из натурального меха (енот, песец, лиса). Одинаково хорошо сочетаются как с пальто и куртками, так и с джемперами и шифоновыми платьями.

Дополнительная атрибутика. Цветные, натуральные камни.

Подростковый street wear

Поскольку street fashion является особо популярной в подростковом гардеробе, то стоит упомянуть и о том, какой будет уличная мода для подростков в грядущем сезоне осень-зима 2017/18.

В тренде будут:

многослойность;

платья свободного кроя. Особенно актуальны они в сочетании с кроссовками;

объемные пуловеры кроя оверсайз;

металлический блеск;

сочетание различных оттенков в одном образе;

джинсовые ансамбли;

кружева;

яркие пальто;

цветная обувь;

цветочные принт;

воротники жабо;

толстовки кроя, имитирующего растянутые модели;

потертые джинсы;

пальто с объемными плечами;

очки;

пышные рукава;

белые куртки;

куртки в клетку, напоминающие рубашку;

ковбойские шляпы;

кожаные жилетки;

принты в горошек, клетку, анималистика;

платья-рубашки.

Стилисты советуют подросткам, в выборе лука, руководствоваться грядущим поводом. Если образ подбирается для школы, не стоит увлекаться яркими цветами и вычурным кроем, лучше отдать предпочтение спокойным оттенкам и сдержанному исполнению. Зато на вечеринку можно смело надеть яркую одежду, подчеркивающую индивидуальность и неповторимость своей обладательницы.

Что касается обуви, то здесь для подростков тоже есть из чего выбрать. В моде ботинки на высокой, массивной или лаконичной плоской подошве. Чтобы выглядеть по-настоящему выигрышно, стоит присмотреться к кроссовкам, туфлям, кедам или сапогам.

Создавая образ, лучше отдать волю фантазии, к примеру, завязать кофту красиво поверх платья. Но не стоит чрезмерно усердствовать, подбирая вещи, главное — комфорт.

Уличная мода по месту жительства

По-особому выглядит такая мода и в разных точках земного шара.

Уличная мода Парижа

Если говорить о Париже, то здесь актуальными будут вельветовые пальто, комбинезоны из бархата, куртки из денима со спущенной линией плеча, юбки с перьями и, конечно же, костюмы «а-ля пижама». Дополнить образ, в этом случае, лучше бархатными туфлями или обувью в стиле металлик.

Уличная мода Милана

Дизайнеры, демонстрирующие street wear в Милане, рекомендуют одеваться следующим образом:

материал — бархат и атлас, полупрозрачные, струящиеся ткани;

цвет — фуксии, красный;

принт — клетка;

обувь — бархатная, отделанная рюшами;

куртка — кожаная, в сочетании абсолютно со всем: платьями, спортивными брюками, юбками карандаш и прочее.

Уличная мода Лондона

Здесь модно сочетать красный и розовый оттенки, надевать пижамные костюмы, усыпать одежду пайетками, надевать бархатные, кожаные или клетчатые пальто, дубленки, тренчи, а также использовать всевозможные воланы и рюши.

Уличная мода Нью-Йорка

Фаворитами уличной моды Нью-Йорка в 2017 году стали рваные джинсы, небесно-голубые оттенки, бархат, пальто цвета фуксии, а также привычная верхняя одежда из кожи. Если говорить о брюках, то здесь тоже есть из чего выбрать: виниловые, кожаные, широкие атласные, укороченные деловые. В тренде спортивный шик, а также одежда, напоминающие белье.

Уличная мода — это направление, как никакое другое, позволяющее проявить свою индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте новые образы и будьте по-настоящему неотразимы, помня золотое правило: все хорошо в меру. И тогда ваш street style станет своеобразной визитной карточкой, говорящей только о вашей индивидуальности и превосходном чувстве вкуса.