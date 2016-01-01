Уличная мода весна-лето 2017

Уличная мода безоглядно движется вперед, каждый сезон, предлагая новые идеи. Вот-вот настанет время сезона весна-лето 2017, поэтому уже сейчас стоит позаботиться о том, что же будет составлять базовую основу гардероба. Она экстравагантная, спокойная, демократичная или безумная – может быть любой, но всегда привлекает к себе внимание, потому что именно модные тенденции диктуют: как можно выглядеть стильно, актуально и современно. Причем как мода для подростков, как и мода для взрослых людей в 2017 году преподнесет немало сюрпризов. Какие вещи уже есть, а что обязательно стоит прикупить. Одним словом: чем нас порадует, а чем удивит уличная мода грядущего сезона?

Конечно, современные дизайнеры спешат раскрывать все карты своих будущих коллекций весна-лето 2017. Обратим внимание на мнение модных экспертов. Они уже сейчас прогнозируют основные тренды и делятся своими предположениями с публикой.

Основные тенденции

Отдельно к каждой части гардероба мы рассмотри позже. Сейчас же самое время поговорить об основных тенденциях, или иными словами, трендах весна-лето 2017. Уличная мода в этот период будет исполнена природными этническими мотивами. Основной характеристикой женских образов станет элегантность и утонченный шик.

Модные образы сезона можно будет собирать по частям. Эти части составят элементы основного гардероба. Именно такой подход называется футуристическим. Чередовать нужно будет несочетаемые пропорции, цвета, материалы, размеры и формы. При этом другая сторона модных тенденций открывает воздушное и легкое, тонкое ощущение природы, которое сочетается с жесткими и грубыми современными технологиями. Здесь стоит обратить внимание на новые и современные объемные материалы, где активно используется печать 3D. Кроме того, популярным станет наложение слоев, как искусственных тканей, так и натуральных.

Уличная мода не может обойтись без верхней одежды, её украсят цветочные принты. Такой же принт актуален для платьев, брюк, шорт, рубашек. Что касается классических нарядов, то здесь активно используются полоски и клетки. Особенно, если сочетать эти принты с бело-синими расцветками в морском стиле. Особое внимание нужно уделить также декору с цепями.

Помимо уже названных основных тенденций, отметить также можно:

Акцент на Викторианскую эпоху, где центральными элементами выступали оборки, кружева и рюши. Этнические узоры, независимо от народности и культуры. Обычно это флористические принты, которые покрывают всю одежду листьями или цветами. Электрические оттенки, надписи, смешение цветов, рисунки геометрические, логотипы, эффектные переходы. Глубокие разрезы. Они присутствуют в коллекциях многих дизайнеров. С ними, безусловно, нужно быть аккуратней, ведь подходят они для стройных фигур. Но при правильном сочетании смотрятся стильно и сексуально. Круизный фасон одежды. Он очень актуален в сезоне весна-лето 2017. Главными особенностями этого фасона является создание акцента на спине, обычно это вырезы, а также акценты на ноге, активно используются глубокие вырезу на бедре. Фасон предполагается безумные сочетания полос, причем самых разных по размеру и цвету. Здесь же есть свободные и креативные складки на одежде, которые помогут появляться в совершенно неожиданных местах. Воланы также же присутствуют здесь, причем даже на довольно тяжелой одежде. Оттенки – преимущественно розового цвета, сочетать их можно с насыщенным синим цветом, горчичным, коричневым. Цветы на одежде также частые гости, причем они могут украшать разную одежду.

Модные брюки весна-лето 2017

Самое время рассказать о каждом элементе одежды по отдельности для более полной картины. Ведь модницы любят, чтобы каждая деталь была продумана, и весь образ идеально сочетался между собой. Уличная мода не может существовать без брюк, это практичная одежда, которая к тому же может выступать ярким акцентом, как это и происходит в этом сезоне. На первом месте здесь стоят джинсы, и в здесь любители удобной одежды с облегчение выдохнули, потому что более удобной одежды представить себе невозможно. В тренде прямой крой, и не очень широкий. Остаются в моде полюбившиеся подвернутые манжеты до щиколотки.

Декорируются джинсы аппликационными вставками с бисером, кроме того здесь могут быть блестки или цветы, созданные из шифоновой ткани. Предполагается, что верх у таких джинс должен быть максимально простым. Например, рубашка свободного кроя или свитшот. При этом использовать аксессуары также не рекомендуется.

Натуральная кожа тоже в моде сезона весна-лето 2017. Поэтому брюки из натуральной кожи в тренде, при этом крой предпочтителен узкий. Украшением могут служить змеиные чешуйки или пайетки. В качестве декора могут выступать цветочные этнические аппликации или цепи.

Классика также остается в тренде, при этом актуальны ярко выраженные стрелки. Талия у таких брюк – предельно высокая. Что касается летних брюк, то они могут быть расклешенными от бедра, или выполненными в ретро стиле, быть из струящихся тканей. Подчеркнуть такие брюки можно широкими ремнями, а также поясами, где есть банты из лент. Стильно смотрятся и декоративные пуговицы.

Остаются модными и кюлоты. Но актуально, чтобы они были выполнены из плотных тканей. Сочетать с такими брюками можно удлиненные жакеты или широкие топы. Смелое решение – сочетание кюлот с приталенной блузкой, но этот вариант подходит для стройной фигуры.

Модные блузы и кофты

В тренде модных блуз 2017 из прошлого сезона остается рубашечный крой. Новшеством здесь будут только полосатые принты и ассиметричный крой. Вместо пуговиц актуально использовать молнию. Покрой может быть разным, например, приталенным, широким или футуристическим. Весной в моде уютные свитшоты, преимущественно в пастельных тонах.

Летом также можно надевать свитшоты, это может быть крупная вязка или тонкий трикотаж. Можно надевать такие свитшоты прямо на белье. Актуальны кофты со вставками из джинса или кожи. Под них тоже можно надевать только тонкую майку. Кстати, если говорить о майках, то они стильно смотрятся с комбинезонами или сарафанами, бюстье у которых открыто.

В моде остаются женственные жакеты и пиджаки, только фасоны станут более приталенными и удлиненными. Добавятся сюда вытачки на талии. Но и широкий бесформенный крой тоже останется в тренде. Пиджаки, похожие на кардиганы с классическим воротником в грядущем сезоне тоже будут смотреться превосходно.

Более широкие будут рукава, в области плеч гармонично и стильно будет смотреться объем и выпуклости. На любой верхней одежде актуальны воротники в виде стойки. Весной 2017 года можно носить жилеты, которые пошиты из плюшевого меха, особенно если речь идет о коричневом оттенке. А новшеством станут длинные жилеты, здесь возможна любая комбинация тканей, в частности кожи, шерсти или замши.

Шорты – в центре моды

Уличная мода сезона лето 2017 диктует, что в тренде будут именно шорты. Причем мода для подростков тоже нуждается в этом элементе гардероба. Как и брюки, шорты должны иметь очень высокую талию, уместны и манжеты. Фасон шорт должен быть свободным, при этом актуально дополнение в виде глубоких карманов.

Очень интересно и модно будут смотреться шорты с небольшими разрезами сбоку. Что касается цветового решения, то шорты могут быть разных оттенков, в частности розовых, малиновых, желтых, горчичных. Такая яркость под стать летним денькам. Это отлично подчеркнет веселое и игривое летнее настроение, к тому же и смотреться будет актуально.

Уникально то, что такой широкий фасон будет гармонично смотреться практически на всех фигурах. Но есть модные модели, которые подойдут только для стройных дам. Речь идет об укороченных моделях или же о коротких комбинезонах, которые имеют приталенный крой. Если нужно подчеркнуть бедра, то идеально в этом случае выбирать модели, которые дополнены кружевом. Отлично смотрятся модели круглого кроя из хлопка, которые дополнены перфорацией.

Модные платья и сарафаны

Что касается сарафанов, то в весенне-летнем сезоне 2017 года актуально носить трапециевидный крой, здесь же интересно будет смотреться плиссированная юбка, как дополнение могут выступать оборки, причем самого разного цвета.

Актуален цветочный принт, потому юбки с ним будут смотреть особенно интересно. Остаются в моде короткие юбки и пышные, они могут быть многослойными или плиссированными. Накладные карманы смотрятся отлично, причем не только на юбках, но и на платьях, и на сарафанах. Интересно выглядят те модели, которые имеют карманы не только стандартно по бокам, но и на рукавах, на груди и на подоле.

Выбирая платья с короткими рукавами или с длинными, важно обращать внимание на то, чтобы они были сшиты из полупрозрачного материала. А вот платья с приталенным кроем – это самый популярный тренд сезона, особенно если у него есть отложной воротник. Отлично если этот белоснежный воротник будет вступать в контраст с цветом платья. При этом оттенки могут быть горчичными, лиловыми, рыжими, коричневыми.

Если говорить о длине, то отдать предпочтение можно средней. Обувь здесь интересно будет смотреться на ремнях или завязках. Слишком длинные наряды лучше оставить для вечерних мероприятий. Материалы лучше выбирать струящимися и легкими, пусть это будет цветочный принт, и не стоит забывать об актуальности этнического рисунка. Строгость принимают платья из кружева.

Без сумки никуда

Модные сумки весна-лето 2017 вберут себя самые яркие оттенки. Это интересные цвета, которые смогут стать центральными фигурами образа. Но большей популярностью пользуется именно красный цвет и все его оттенки. На пике спроса будут цвета серый, белый, бежевый и коричневый, а также их сочетание. Нейтральные оттенки отходят на второй план, а первенство занимают яркие и местами кислотные цвета. Безусловно, останутся в тренде офисные цвета, а именно черные, серые и коричневые, но приберечь их стоит именно для работы. С классикой гармонично будут смотреться сумки леопардового оттенка, при этом нужно позаботиться об аксессуарах. Лучше, чтобы они были выполнены из кожи рептилий. В прошлом останется правило о том, что сумка и обувь должны быть в едином стиле.

Какая она – модная обувь?

Современные решения и абсолютно новый креативный дизайн – это то, на что следует ориентировать, выбирая обувь на сезон весна-лето 2017. Сандалии станут актуальны в городском стиле. Здесь будет много удивительных принтов. Дополнения будут в виде фигур геометрии, а также графических узоров. У босоножек появится много ремней, которые будут обхватывать щиколотку. Эти ремни преимущественно должны быть ярких оттенков.

Широко используется на обуви технология печати 3D. Интересно, что многие модельеры используют для обуви пластик, которые имеет запах пластиковой резинки. В большинстве своем речь идет об удобной и практичной обуви в урбанистическом стиле.

Еще немного о моде

В завершении о модныхтенденциях весенне-летней моды 2017 хочется обратить внимание на такие актуальные детали, как:

Пояса, которые можно надевать под любой образ. Очень актуальны пояса из кожи и замша;

Бомберы, особенно те, которые расшиты украшениями и аппликациями;

Стиль милитари, во главе которого верхняя одежда, похожая на шинель;

Клешеные брюки и шорты;

Рукава, сшитые по типу колокольчика;

Логотипы, которые присутствуют в большом количестве на любой одежде;

Полосатые вещи;

Платья и сарафаны в несколько ярусов.



Это главные идеи модных решений, которые нужно брать на вооружение и идти покорять мир своим тонким чувством вкуса и стиля, а главное, умением следовать трендам.