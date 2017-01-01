Что носить осенью, чтобы быть в тренде
Уже скоро придут те деньки, которые называются «золотой порой». Для модниц приход осени — это начало нового сезона. А значит, самое время изучить модные веяния и тренды осени 2017.
Модная верхняя одежда
О популярном направлении Street Style и каким он будет в грядущем сезоне, мы уже упоминали. Теперь самое время дополнить список удобной верхней одежды очередными трендами.
Бомберы
Куртки, которые ранее были предметом спортивного гардероба, теперь отлично сочетаются с романтическими юбками, вечерними платьями, джинсами и прочее. Дизайнеры декорируют их неожиданными материалами (парчой, шелком и т.д. ) и даже расшивают цветами. Как носить бомбер согласно модным тенденциям, подскажут фото.
Пальто
На пике популярности верхняя одежда красного цвета. Не сдает позиции и стиль оверсайз. А пальто из нейлона выглядит не только стильно, а и очень практично. В таком точно не промокнешь под дождем.
Цвета
Что касается оттенков, то в моде натуральные, спокойные желтые оттенки.
А еще сочные зеленые
Все оттенки серого
Сиреневые, королевский синий, кобальт
И несомненным фаворитом будет винный оттенок в различных вариациях.
Ну, а какую сумку выбрать под стать модным тенденциям, мы упоминали в этой статье.
Сочетайте, импровизируйте, создавая новые интересные решения. И будьте прелестны в любом модном образе.