Что носить осенью, чтобы быть в тренде

Уже скоро придут те деньки, которые называются «золотой порой». Для модниц приход осени — это начало нового сезона. А значит, самое время изучить модные веяния и тренды осени 2017.

Модная верхняя одежда

О популярном направлении Street Style и каким он будет в грядущем сезоне, мы уже упоминали. Теперь самое время дополнить список удобной верхней одежды очередными трендами.

Бомберы

Куртки, которые ранее были предметом спортивного гардероба, теперь отлично сочетаются с романтическими юбками, вечерними платьями, джинсами и прочее. Дизайнеры декорируют их неожиданными материалами (парчой, шелком и т.д. ) и даже расшивают цветами. Как носить бомбер согласно модным тенденциям, подскажут фото.

Пальто

На пике популярности верхняя одежда красного цвета. Не сдает позиции и стиль оверсайз. А пальто из нейлона выглядит не только стильно, а и очень практично. В таком точно не промокнешь под дождем.

Цвета

Что касается оттенков, то в моде натуральные, спокойные желтые оттенки.

А еще сочные зеленые

Все оттенки серого

Сиреневые, королевский синий, кобальт

И несомненным фаворитом будет винный оттенок в различных вариациях.

Ну, а какую сумку выбрать под стать модным тенденциям, мы упоминали в этой статье.

Сочетайте, импровизируйте, создавая новые интересные решения. И будьте прелестны в любом модном образе.