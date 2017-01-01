Игра как полигон для развития лидерских качеств

В жизни очень многое зависит от того, есть ли у человека лидерские качества, поэтому можно увидеть сотни курсов и тренингов на эту тему. Но на самом деле решают не тренинги, а опыт. А опыт можно получить, только управляя людьми. Где же найти площадку для тренировок? Помогут онлайн-игры. Подойдут любые, даже небольшие многопользовательские флешки с Caniplay.ru. Главное, чтобы в них был сервер, где могут находиться сразу несколько игроков. Идеальны для таких задач MMORPG, которые, фактически, представляют собой общество в миниатюре.

Преимущества MMORPG как места для тренировки навыков управления людьми

Почему же MMORPG, неужели нельзя найти интересный проект или придумать его, а потом попытаться воплотить его в реальности? На самом деле, кроме того, что реальный проект намного сложнее, у набора навыков через игру есть еще и другие преимущества. А именно:

Никто не увидит ваших ошибок. Посмотрите на форуме, где обсуждают игру и известных людей в ней. Всегда используются ники, а не реальные имена. Конечно, при создании гильдии вы познакомитесь, но, если хотите сохранить реальное имя в тайне, можете назваться Сашей вместо Васи. Никто проверять не будет. Но не забывайте тогда сохранять инкогнито во всем, в том числе при связи через скайп или соцсети. Для этого используйте специально созданные новые аккаунты. Вы можете бросить в любой момент. По сути, люди, которые входят в гильдию, вам никто. Не каждый умеет дружить на расстоянии. Поэтому, если у вас не сложилось каких-то крепких отношений, вы можете в любой момент перекинуть права управления на другого пользователя, удалить игру и забыть. Минимальные вложения материальных ресурсов. В отличие от реальных проектов, где нужно искать помещение, созваниваться с участниками по телефону, покупать какие-то вещи, в игре можно обойтись без вложений вообще. Да, денежные вливания значительно упростят прокачку, но они не являются обязательными. В итоге вам потребуется только компьютер, Интернет и, возможно, оплата подписки в игре. Экономия времени. Для тех, кто понимает, сколько времени уходит на компьютерные игры, этот плюс звучит странно. Но на самом деле, то, что вам не нужно никуда ехать на встречу с теми, кем вы управляете – существенный плюс. В остальном нужно лишь ограничить задачи, которые вы решаете за игрой. Если вы пришли учиться быть лидером, учитесь этому, а не качайтесь/собирайте ресурсы и т. д. Вы можете жить где угодно. Нередко реализация реальных проектов требует соответствующего места жительства. В деревне или небольшом поселке вы можете просто не найти единомышленников. В игре есть люди со всего мира. Игра может превратиться в работу. Все больше людей начинают зарабатывать в компьютерных играх. Причем не обязательно продавать золото, добытое вашей гильдией. Опыт управления геймерами поможет вам получить вакансию ГМа, они сейчас требуются достаточно часто.

5 шагов к успеху: как использовать игру, чтобы стать успешным лидером

Как видно, плюсов у такого способа становления лидера достаточно, но как воплотить идею в жизнь? Попробуем разобраться.

Шаг 1. Выбираем проект

Для начала выберите проект, в котором вы будете воплощать свои планы. Если вы хотите играть в основном со взрослыми людьми, ищите MMORPG с абонентской платой. В таких чаще всего формируется взрослое сообщество, так как школьники не готовы платить за развлечения. Если в планах сколотить небольшую, преданную друг другу группу, выбирайте командные проекты на выживание или шутеры. Для управления большим количеством людей нужны MMORPG, в которых бывают клановые или расовые войны.

Шаг 2. Определяем цели

Перед стартом необходимо также определиться с целями: вашими и группы. Лучше даже записать их, чтобы сверяться, убеждаясь, что все идет по плану. В ваших личных целях должно быть прописано, зачем вы этим занимаетесь, чего хотите добиться и какими путями. Например, вы можете запланировать создание небольшой, но цельной группы, которая имеет определенный уровень умений в игре и успешно посетила такие-то игровые зоны. Либо у вас может быть план создать крупный легион, в котором есть разделение труда или который занимается исключительно торговлей.

Также нужно указать, какие вы качества хотите развить в себе. Как варианты: умение мотивировать людей без денежных вложений, умение договариваться с крупной группой людей для совершения какого-то действия, умение делегировать обязанности и т. д.

В целях группы должны быть прописаны те планы, которые вы решите реализовать: пройти такие-то данжи, убить столько-то врагов, торговать такими-то материалами и т.д. Цели группы вытекают из ваших личных и помогают в позиционировании своего легиона, когда вы будете приглашать людей.

Шаг 3. Создание легиона и набор первых членов

Тщательно изучите, что требуется, чтобы создать легион или гильдию. Обычно это действие не бесплатное и требует какого-то уровня развития у персонажа. Выполните все условия и создайте легион. Особое внимание уделите названию. Оно должно быть красивым, хорошо звучать и запоминаться. Название может отражать цели вашей будущей гильдии, но это может отпугнуть многостаночников.

Если условия для создания легиона слишком жесткие, и вы пока их не тянете, можете начать сразу с набора людей. Тогда пишите в общий чат о том, что планируете создать гильдию в будущем и ищете единомышленников для совместной игры с такой перспективой.

Набор людей можно проводить разными методами: звать в чате и на форуме, писать лично и т. д. Главное старайтесь не нарушать правила сообщества.

Шаг 4. Специализация внутри гильдии

В любом деле, за которое берется больше одного человека, со временем начинает появляться специализация. Игровой легион не исключение. Для начала разберитесь, какие задачи может потребоваться решать для ваших целей, а потом постарайтесь найти под каждую задачу нужного человека. Например, если вы ходите в данжи, то договоритесь, кто будет проверять, что на складе достаточно расходников, кто будет следить за расписанием игровой зоны, если она доступна не каждый день, кто будет отбирать желающих пойти и т. д. Даже если вы не разбираетесь в игре совсем, вы можете делегировать все обязанности и прослыть хорошим лидером.

Шаг 5. Поддержка всех процессов

Легион похож на большой механизм. Ваша задача – заставить его работать так, как вам хочется. Для этого придется не только найти нужных людей, но и контролировать их. Наблюдайте за теми, кого пригласили, подбирайте им подходящую работу, смотрите, что у них получается лучше всего и что им нужно, чтобы лучше работать.

Последние шаги – сложные и далеко не однодневные действия. Но именно они помогут вам развить в себе понимание того, как нужно обращаться с другими людьми, чтобы они к вам прислушивались. Наблюдение за обществом в миниатюре, управление им столкнет вас с множеством проблем, сложностей, а также с людьми разных характеров и жизненных принципов. К ним нужно будет приспосабливаться, а иногда и подавлять. И большую часть навыков общения и управления вы сможете вынести в реальную жизнь.