Новый гастропроект в парке "Зарядье" в центре Москвы

Открытие этой осенью современного и уникального в своей неповторимости парка «Зарядье» стало одним из самых громких и масштабных проектов этого года. Парк простирается на площади в 13 га и расположен на месте знаменитой гостиницы «Россия», которая была снесена в 2006 году. Несмотря на то, что «Зарядье» находится в историческом центре Москвы и воплощает в себе новейшие конструкторские технологии, основной идей создания парка выступает единение человека и природы. Разработчики проекта постарались на славу для москвичей и гостей столицы.

Теперь парк может похвастаться еще и гастрономическим центром, где воплощаются в жизнь принципиально новые гастрономические идеи. Настоящие гурманы оценят блюда, приготовленные по переосмысленным рецептам кухни регионов России. Морепродукты, перепелки и утки, стейки, лагман, десятки видов пельменей и вареников, а так же вкуснейшие десерты — все это ждет посетителей Гастроцентра парка «Зарядье».