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Рейтинг богатейших звезд до 30 лет

Еще одним рейтингом в Forbes стало больше. Теперь издание опубликовало список знаменитостей, которым удалось заработать больше всех за этот год и не перешагнуть, при этом, за возраст тех, кому за тридцать.


1-е место: Эйбел Тесфайе (The Weekend)Эйбел Тесфайе

27-летнему реперу удалось обогатиться на 92 млн. долларов.


2-е место: Джастин Бибер

джастин бибер
83,5 млн. долларов удалось заработать 23-летнему певцу.


3-е место: Адель

адель
29-летняя певица смогла пополнить свой бюджет на 69 млн. долларов за год.


Удалось попасть в списки, также:
•    спортсменам — Кевину Дюранту, Эндрю Лаку, Стефану Карри, Рори Макилрою, Джеймсу Хардену;
•    певице — Тейлор Свифт;
•    модели — Кайли Дженнер, которая замыкает десятку самых богатых звезд во всех сферах публичной жизни.     

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