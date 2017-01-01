Рейтинг богатейших звезд до 30 лет

Еще одним рейтингом в Forbes стало больше. Теперь издание опубликовало список знаменитостей, которым удалось заработать больше всех за этот год и не перешагнуть, при этом, за возраст тех, кому за тридцать.



1-е место: Эйбел Тесфайе (The Weekend)

27-летнему реперу удалось обогатиться на 92 млн. долларов.



2-е место: Джастин Бибер



83,5 млн. долларов удалось заработать 23-летнему певцу.



3-е место: Адель



29-летняя певица смогла пополнить свой бюджет на 69 млн. долларов за год.



Удалось попасть в списки, также:

• спортсменам — Кевину Дюранту, Эндрю Лаку, Стефану Карри, Рори Макилрою, Джеймсу Хардену;

• певице — Тейлор Свифт;

• модели — Кайли Дженнер, которая замыкает десятку самых богатых звезд во всех сферах публичной жизни.