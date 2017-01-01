Год Желтой Собаки 2018 - Гороскоп для всех знаков зодиака

Виктория Орлова

Любителям гороскопов будет интересно, год какого животного 2018-й. Это год Собаки. Хозяйке года присущи такие качества, как спокойствие, стабильность и верность. Собака – социальное животное, но ей важно упорядочить свою жизнь. Поэтому она будет стремиться к стабильности и постоянству, влияя соответствующим образом на представителей зодиакальных знаков. Щедрость и доброжелательность не мешают Собаке стремиться к увеличению своего благосостояния. Она усердно работает, планомерно копит средства, ставя перед собой цели и не торопясь, достигает их. Однако Собака никогда не посягнет на чужое. Поэтому недобросовестным работникам, любителям халявы и ворам она покровительствовать не будет.

Общий астрологический прогноз на 2018 год

Тем, кто не знает, 2018 год какой Собаки по гороскопу – это Желтой Земляной Собаки. Этот знак превозносит семейные ценности, и будет помогать тем, кто придерживается таких же взглядов на жизнь. Поэтому рекомендуется следовать традициям своего народа. В этом году существующие отношения лишь укрепятся, и будут активно завязываться новые. Хозяйка года также ценит дружбу и партнерство. Поэтому это благоприятный период для новых знакомств и приобретения выгодных деловых связей.

Но стабильность и порядок, которые так любит Собака, будут разбавлены волнующими событиями и бурными всплесками эмоций, которые спровоцирует нахождение Юпитера в Скорпионе.

Год необычайно благоприятен для развития бизнеса и деловых отношений. Успех ждет тех, кто руководит крупными суммами денег, недвижимостью, занят в политической сфере или работает в госструктуре. В этом году представится возможность улучшить свое материальное положение и подняться по карьерной лестнице. Удача будет сопутствовать тем, кто проявит упорство и не побоится взять на себя ответственность. Период благоприятен для инвестирования, покупки недвижимости, заключения долгосрочных соглашений. Некоторым представится возможность сменить место работы или жительства. Так чей год по гороскопу 2018 будет более удачным?

Год Собаки 2018 по знакам зодиака

Гороскоп 2018 Овен

В карьере предстоят разительные перемены к лучшему. Большая вероятность получить долгожданное повышение по службе. И это не удача, а результат плодотворного труда и длительных усилий. Удачно завершатся дела, связанные с налогами, наследством, кредитами и инвестициями в крупный бизнес-проект. Успеха добьются те представители знака, профессии которых связаны с риском. В личной жизни приоритет следует отдать любви. Это важный этап развития Овна, как личности. Многие из них также раскроют свой творческий потенциал. Поддержку Овны найдут в друзьях.

В этом году здоровье Овнов не подведет. Но из-за значительных усилий, прикладываемых на работе, возможно, психическое истощение и стресс. Не рекомендуется справляться с ним при помощи алкоголя и прочих психотропных средств. Это чревато привыканием. Лучше займитесь гимнастикой, духовными практиками, йогой. При необходимости Овны могут пройти обследование или сделать операцию.

Гороскоп 2018 Телец

Особую выгоду Тельцы получат от общения с дальними партнерами. Летом успех их ждет при дружеском сотрудничестве. Самых весомых результатов достигнут те Тельцы, которые заняты в сфере искусства, международного бизнеса или медицины. Финансовая отдача придет очень быстро. В конце года успех будет зависеть от умения осваивать новейшие методы ведения бизнеса.

Любовные отношения в этом году будут складываться нетипично для Тельца. Их непредсказуемость будет во многом зависеть от партнера. Телец же, как всегда, будет спокон и невозмутим. К концу года уже от самого Тельца стоит ожидать сюрпризов.

В начале года следует подумать о здоровье и душевном состоянии. Рекомендуется заняться спортом и активным отдыхом, например, сходить всей семьей в лес, покататься на лыжах или на каток.

Гороскоп 2018 Близнецы

Собака благоволит к представителям воздушных знаков, поэтому с финансами у Близнецов в 2018 году будет все хорошо. Возможно, они сменят работу на более ответственную и доходную. Близнецы, имеющие собственный бизнес, смогут избежать проблем с налоговой инспекцией. Те же, кто только планирует начать свое дело, наконец, это сделают.

Особых перемен в личной жизни не предвидится, но предпосылки к этому появятся. Нужно будет уделить внимание здоровью и состоянию нервной системы. Поэтому наряду с традиционными методами лечения рекомендуется применять психотерапию и телесно-ориентированные практики. Комплексный подход поможет справиться даже с самыми тяжелыми заболеваниями.

Гороскоп 2018 Рак

Гороскоп на год Собаки диктует Ракам проявить свои таланты и заработать на этом денег. Финансовая сфера будет главенствующей в этом году. Но при достижении своей цели действовать нужно законными путями. Нечестные способны заработка будут покараны. Успех принесет деловое партнерство с другом.

Личная жизнь будет интересной и разнообразной. Рак переживет бурный роман. Новые отношения будут отличаться необычностью и полным доверием между партнерами. Но влияние Собаки скажется и на них, подведя все к официальному оформлению.

Здоровье улучшится. Особенно это касается хронических болезней костно-мышечной системы и кожи. Настает удачный момент для проведения комплексного обследования и лечения. Полезно съездить на курорт, оздоровиться.

Гороскоп 2018 Лев

Наступает благоприятный период для саморазвития. Важнейшую роль будут играть личностные качества. Особого успеха смогут достичь предприниматели с крупным стартовым капиталом. Бизнес будет хорошо развиваться, вероятны крупные сделки и выгодные контракты. Но для настоящего успеха придется приложить усилия. Сорвать куш играючи, не удастся. Отличных результатов можно добиться в сфере недвижимости или строительства.

В жизни семейных Львов произойдут важные события. Появится возможность улучшить свои жилищные условия, приобрети долгожданную недвижимость, увеличить свое благосостояние. В супружеских отношениях Львы займут лидирующую позицию. Но нужно прислушаться к желаниям партнера, чтобы сохранить тепло и доверие.

На протяжении всего года проблем со здоровьем у Льва не предвидится. Но пренебрегать профилактическими методами не стоит. Следует позаботиться о состоянии нервной и сердечно-сосудистой системы.

Гороскоп 2018 Дева

Девы расширят свои возможности благодаря получению дополнительного образования. Полезно изучить современные методы в своей основной профессиональной сфере. Получение дополнительной специализации позволит по-новому проявить себя, занять лидирующие позиции и увеличить свой доход. Но рекомендуется прислушиваться к советам профессионалов. К осени у Дев возможны кардинальные перемены в работе. Ситуация может сложиться так, что им придется срочно менять место службы.

Отношения со второй половинкой в этом году укрепятся. Одинокие Девы, наконец, встретят, свою судьбу. Быстро развивающийся роман с высокой вероятностью закончится свадьбой. Союзы, заключенные в этом году, будут отличаться долговечностью и глубокой эмоциональной привязанностью к партнеру. Семейные представители знака смогут выйти на новый качественный уровень в отношениях с партнером. Но увлечения на стороне также не исключены. Хотя к изменам они не приведут.

Сохранить здоровье поможет поддержание хорошего настроения и положительного эмоционального настроя. Чрезмерное вмешательство в чужую жизнь может негативно сказаться на самочувствии. Нужно уделить внимание психическому здоровью. Полезно заняться медитацией, йогой и прочими духовными практиками.

Гороскоп 2018 Весы

В год Собаки Весы будут вознаграждены за все старания и смогут добиться финансовой независимости. Чрезвычайно удачными будут деловые сделки. И хотя деньги не являются целью Весов, у них более высокие побуждения, но они будут приходить к ним легко.

Непросто будут складываться отношения у Весов со второй половинкой и с детьми в этом году. Серьезных неприятностей не ожидается, но повод для беспокойства найдется. Этот год благоприятен для общественной деятельности и помощи окружающим. Но, помогая друзьям, не нужно забывать о семье.

Здоровье не побеспокоит. Исключение могут составить те представители знака, которые имеют хронические заболевания. Следует применять альтернативные нетрадиционные методы лечения. Организм отлично воспримет все предпринятые попытки, и положительные результаты не заставят себя ждать.

Гороскоп 2018 Скорпион

В год Собаки Скорпионов ждет новый виток в жизни. Будет заметен значительный личностный рост. Появится шанс занять руководящую должность. Скорпион наладит множество полезных связей, как деловых, так и личных. Для достижения успеха необходимо вникать в суть дел и проявлять гибкость ума. В работе стоит доверять тем партнерам, которые предлагают серьезное и длительное сотрудничество.

Так как большую часть сил и времени Скорпионы будут отдавать работе, то к весне повышается риск охлаждения в отношениях со второй половинкой. Домочадцы могут обидеться на то, что им уделяют так мало внимания. Одинокие Скорпионы встретят свою судьбу. Отношения будут развиваться бурно. Своего нового партнера они будут идеализировать.

Здоровье не подведет Скорпиона в следующем году. Отступят даже хронические болезни. Большинство представителей знака ощутят прилив энергии и начнут активно действовать. Но к концу года даже энергичным Скорпионам понадобится отдых и передышка. Необходимо уделить внимание своему здоровью, обмену веществ и половой системе. Но даже если какие-то нарушения и обнаружатся, серьезных последствий они не повлекут.

Гороскоп 2018 Стрелец

К Стрельцам успех в этом году придет, благодаря проявленным ими ранее скрытым талантам. Творческие способности и вдохновение помогут им увеличить уровень доходов, и будут служить основным источником денег. Удача ждет и тех Стрельцов, которые заняты научными исследованиями и психологией. Представители этого знака обнаружат в себе способность видеть саму суть вещей. Предстоит много путешествий, цель которых будет не только развивающей. Благодаря поездкам Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение.

Характеристика года для Стрельцов весьма положительна. Представители этого знака смогут в полной мере насладиться комфортом и теплом своего семейного гнездышка. Со второй половинкой будет полная гармония, психологическая совместимость и душевное единство. Поэтому дому Стрельцы уделят наибольшее внимание, стараясь проводить в кругу семьи как можно больше времени. Дом станет тем местом, где они смогут развивать свои творческие способности.

Этот год благоприятен для развития духа. Можно заняться специальными практиками, медитацией. Некоторые Стрельцы устремятся к святыням и так называемым «местам силы». Работу важно чередовать с отдыхом. Это поможет улучшить психическое и физическое состояние и не навредить здоровью.

Гороскоп 2018 Козерог

Козерогам в год Желтой Земляной Собаки будет везти больше, чем представителям других знаков. Те наилучшие качества, которыми обладает Собака, проявятся в жизни Козерога. Его ждет удача и везение во всем. Надежды Козерога оправдаются. Он будет популярен и всегда в центре внимания. Но такие бонусы не случайны. Козероги долго и упорно работали. Наибольшую пользу принесут общественные и дружеские связи. Союзы, заключенные в этом году, будут важными и долгосрочными. В 2018 году Козероги займут лидирующую позицию, благодаря той энергии, которую им подарит Собака. Все их самые честолюбивые планы претворятся в жизнь. Но для представителей этого знака не деньги имеют наибольшее значение. Хотя и они придут, но немного позже.

Будет везти Козерогам и в любви. Одинокие представители знака встретят необычного человека, с которым вначале завяжутся дружеские отношения. Позже они, вероятно, перейдут в романтические. К осени многие из них захотят изменить жизнь, создав семью со своим избранником. У тех же, кто уже успел вкусить все радости семейной жизни, отношения лишь укрепятся.

Здоровью Козерогов в следующем году ничто не будет угрожать. Сила и энергия, которой их наделила Собака, не даст ему пошатнуться. Однако не помешает заняться различными оздоровительными практиками.

Водолей

В этом году Водолеям придется сконцентрироваться, изрядно потрудиться и быть настойчивым, чтобы получить определенный результат в работе и достичь желаемого материального уровня. Но возможностей для этого будет множество. Водолеи, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью или спасательными работами, смогут проявить себя уже в начале года и продвинуться по карьерной лестнице. Не нужно зацикливаться на себе, а больше внимания уделять окружающим людям, близким и второй половинке. Свой эгоизм нужно подавить и сосредоточиться на интересах партнера, проявить заботу и любовь, помочь супругу в достижении его жизненных целей.

Осенью некоторым Водолеям представится возможность переехать на новое место жительства по работе или службе. Такой серьезный шаг положительно скажется на материальном положении Водолея.

Со здоровьем проблем не предвидится. Состояние хронических больных будет стабильным и даже улучшится. Полезно провести какое-то время в санатории, на морском побережье или в горах. Представится удачный момент для лечения при помощи современных методов.

Рыбы

Рыб ожидает очень удачный год в плане карьеры и финансов. Но необходимо сконцентрироваться на работе и коллективном труде. Это благоприятный период для получения новых знаний и освоения прогрессивных технологий. Возможны достижения в творческой деятельности и расширение круга интересов. Необходимо будет прикладывать много усилий, как умственных, так и физических. Год сулит новые знакомства и путешествия. При этом новых друзей Рыбы обретут именно в поездках.

Здоровье Рыб будет напрямую зависеть от обстановки на рабочем месте и гармоничности взаимоотношений в коллективе. При малейшем недомогании следует незамедлительно обращаться к врачу. Рыбам не следует лечиться у знахарей и пользоваться рецептами народной медицины. Безопаснее в этом году доверить свое здоровье специалистам. Но не лишним будет съездить на море. Такой отдых положительно скажется на самочувствии и послужит профилактикой на весь год.

Гороскоп на год Собаки по знакам зодиака сулит множество хороших событий, перемен к лучшему, как в сфере карьеры, так и в личной жизни.