Новогоднее меню 2018 - простые и вкусные рецепты. Украшение и сервировка новогоднего стола 2018
Друзья, продолжим наш разговор о предстоящем празднике. Самое время продумать новогоднее меню 2018 и определиться с тем, что приготовить на новый 2018 год, чтобы и стол удался, и чтобы удачу привлечь, задабривая Желтую Земляную Собаку.
Стучится праздник в мою дверь,
И новогоднее меню
Пора придумать мне
К весьма торжественному дню.
Новогодние салаты,
И десерты, и закуски…
Стол накрою я богато,
Будет празднично и вкусно!
Что приготовить на новый год 2018
Мы не откроем Америку, если скажем, что достойных рецептов много и можно часами сидеть, перелистывая кулинарные страницы в поисках заветного блюда. Но, чтобы сэкономить ваше время, мы уже создали полезную подборку к новогоднему торжеству. Здесь расскажем вам, каким должно быть меню новогоднего стола 2018 и предложим варианты, которые, наверняка, вам понравятся. К тому же, мы будем обсуждать не только рецепты на Новый год 2018, а и поговорим о сервировке праздничного стола. Но для начала давайте составим план будущего меню.
Каким должно быть меню новогоднего стола 2018
Поскольку 2018 — это год Собаки, то нам придется считаться с ее вкусовыми предпочтениями. Хорошо, что она — существо всеядное и любит разнообразную пищу. Поэтому и рецепты для праздничного стола мы будем подбирать различные, с учетом вкусов тех гостей, которые разделят с нами праздничный ужин.
Что разрешается
- мясо. Куриное, свиное, говяжье, любое. Собака любит мясные продукты, поэтому блюда из мяса должны быть на праздничном столе обязательно;
- рыба;
- мучные сытные изделия;
- сладости.
Обязательно наличие продуктов желтого и коричневого цветов. Ведь символ будущего года — Собака Желтая и Земляная.
Итак, с главными продуктами определились, самое время продумать новогодний стол 2018 и подобрать особенные и вкусные рецепты.
Новогоднее меню 2018 для дома
Горячее
- гарниры из картофеля;
- соленая выпечка;
- фаршированные блюда.
Мясное
- рулеты;
- запеченная птица;
- варианты для нарезки.
Рыба
- семга в сливочном соусе;
- рыба под «шубой» запеченная.
Закуски
- булочки с жульеном;
- печеночный торт;
- «снежки» с кальмарами.
Десерты
- шоколадный мусс;
- шоколадные конфеты в кокосовой стружке;
- крем-карамель.
Напитки
- глинтвейн;
- пунш.
Горячие блюда на Новый год 2018
Даже самое простое меню на новый год не обходится без горячих блюд. И нам просто необходимо подобрать себе подходящий рецепт для праздничного застолья. Что приготовить? Да все, что хочется. К примеру, подать красиво обычную картофель, приготовить сытные рулеты или запечь рыбу.
Начнем с картофеля
Картофель по-деревенски
Ингредиенты (на 4 порции):
- картофель очищенный 800 г ;
- растительное масло 4 столовые ложки;
- соль 1 ч.л.;
- молотый перец 0,5 ч.л.
Приготовление
- Хорошо вымытую картошку разрезаем вдоль на 4 части и смешиваем с солью, перцем, маслом.
- Выкладываем каждый ломтик на смазанный маслом противень и запекаем 35 – 45 минут при 180 градусах.
Совет.
Этот же рецепт можно сделать более изысканным. К примеру, добавить в качестве приправ кинзу, базилик и специальную приправу для картофеля. Или же смешать картошку с дробленым чесноком и соевым соусом.
Картофель «Герцогиня»
Ингредиенты (6 порций):
- очищенный картофель 1 кг;
- твердый сыр 50 г;
- куриных желтка 2;
- мускатный орех (на кончике ножа);
- перец и соль
Приготовление
- Отвариваем картофель до готовности в соленой воде.
- Дальше нужно измельчить картошку в пюре и смешать с тертым сыром и остальными ингредиентами (1 желток оставляем для смазывания).
- Выкладываем сразу массу в кондитерский мешок или шприц с насадкой «хризантема».
- Выдавливаем «розочки» на выстеленный пергаментом противень.
- Смазываем картофельные фигурки желтком с помощью силиконовой кисточки и выпекаем около 20 минут (до зарумянивания) при 200 градусах.
Совет.
Если под рукой нет насадки, красивую форму картофельной массе можно придать таким способом: сформировать в руках шарик и придавить его с двух сторон, чтобы получился аккуратный медальон.
Соленая выпечка
Куриная грудка под «шубой» (мясо по-французски)
Ингредиенты (10 порций):
- куриное филе 1,5 кг;
- зубчики чеснока 5 – 6;
- сыр твердый 250 г;
- мука 1 стакан;
- майонез 6 – 7 стол. ложек;
- горчица 2 ч.л.;
- зелень (необязательно);
- соль и перец;
- приправа для мяса или курицы;
- растительное масло.
Приготовление
Сначала делим куриные грудки на порционные куски (толщина — около 1,5 см).
После каждый кусок натираем солью, перцем, приправами и слегка отбиваем кухонным молотком, предварительно обмотав пищевой пленкой. Дальше пленку снимаем.
Затем, подготовленное мясо необходимо обвалять хорошо в муке и обжарить на сковороде в растительном масле до легкого золотистого цвета.
Приступаем к приготовлению начинки. Для этого смешиваем половину порции тертого сыра с зеленью, чесноком, майонезом и горчицей.
Каждый обжаренный кусок выкладываем на устеленный пергаментом противень, а сверху мясо покрываем начинкой. Сверху добавляем еще один слой тертого сыра.
Готовые куски под «шубой» выпекаем при 200 градусах 15 – 20 минут.
Совет.
Необязательно брать для этого блюда куриное мясо. Подойдет и свинина. Но тогда ее обжаривать не нужно, а сразу ставить в духовку.
И готовить около 35 минут. Также можно добавить в начинку нарезанные помидоры и сладкий перец или обжаренные с луком шампиньоны. А еще можно, вместо указанной начинки, на каждую отбивную положить кусок консервированного ананаса, а сверху посыпать тертым сыром и полить майонезом. Получится тоже очень вкусно.
Шашлык в духовке
Ингредиенты
- свинина (мякоть);
- лук репчатый;
- уксус;
- сахар;
- лимонный сок;
- специи;
- перец и соль.
Приготовление
- Нарезаем мясо порционными кусками, обматываем пищевой пленкой и слегка отбиваем. После пленку снимаем.
- На следующем этапе свинину необходимо посолить, поперчить, и сдобрить приправой.
- Дальше берем одну – две луковицы, режем полукольцами и хорошо смешиваем с мясом, как бы вдавливая лук в каждый кусочек. Оставляем на 2 часа мариноваться.
- За час до непосредственного приготовления маринуем отдельно лук. Для этого нарезаем его полукольцами и заливаем кипятком. Сюда же вливаем уксус (3 – 4 ложки на 1 кг), добавляем сахар (около 2 стол. ложек на то же количество), солим и вливаем лимонный сок.
- Следующий этап — подготовка к запеканию. Для этого берем противень и выкладываем на него рукав для запекания, завязанный с одной стороны. Высыпаем сюда маринованный лук и распределяем его по периметру противня.
- Затем на «подушку» из лука выкладываем мясо. Не перемешиваем!
- Запекаем при 200 градусах около 1,5 часов. Мясо должно быть слегка подрумяненным.
Фаршированные блюда
Голени из курицы с бруснично-ореховым фаршем
Ингредиенты (2 порции):
- голень 5 шт.;
- растительное масло 2 ст.л.;
- целых грецких ореха 3;
- брусники 50 г;
- соль и перец, приправа для курицы;
- сахар 2 ч.л.;
- свежая зелень петрушки 2 веточки.
Приготовление
- Бруснику, голени моем, орехи очищаем.
- Затем очищенные орехи хорошо измельчаем ножом и смешиваем с брусникой, сахаром и мелко нарезанной петрушкой.
- Дальше нужно подготовить голени для фаршировки. Для этого надрезаем их вдоль и аккуратно отделяем мякоть от кости. Если все сделано правильно, голень должна остаться первоначальной формы.
- Солим и перчим, посыпаем приправой куриные заготовки.
- Затем внутрь голеней выкладываем фарш и закрепляем края зубочисткой.
- Выкладываем каждый кусок на противень с разогретым маслом и сверху тоже поливаем голени маслом.
- Запекаем до золотистой корочки 45 – 50 минут при 180 градусах.
Совет.
При желании, бруснику можно заменить черносливом, получится тоже очень вкусно.
Мясные клубочки
Ингредиенты:
- свиного и говяжьего фарша по 150 г;
- соль, перец по вкусу;
- лук 1 луковица;
- готового теста бездрожжевого 300 г;
- желток 1.
Приготовление:
- Смешиваем фарш с перцем, солью и мелко порезанным луком.
- Тесто раскатываем тонко (5 мм) и нарезаем на узкие полоски («ниточки»).
- Формируем небольшие фрикадельки и обматываем их тестом наподобие клубка.
- Выкладываем подготовленные «шашлыки» на смазанный маслом противень, смазываем желтком и выпекаем около часа при 180 градусах.
Рулеты
Карловарский
Ингредиенты:
- говяжья вырезка 500 г;
- бекон 40 г;
- ветчина 70 г;
- маринованный огурец 2 шт;
- куриных яйца 2;
- растительного масла (лучше оливкового) 1 ч.л. ложка;
- соль, перец.
Приготовление
- Взбиваем яйца вилкой, чуть солим и перчим.
- Силиконовой кисточкой слегка смазываем сковороду и разогреваем ее. Выкладываем сюда яйца и жарим омлет в виде большого блина.
- Вырезку разрезаем вдоль волокон и делим на несколько порций (ширина каждого куска должна быть около 5 см, длина — 10 – 15 см).
- Каждый кусок обматываем пищевой пленкой и отбиваем. Снимаем пленку и посыпаем перцем.
- 5.На каждую отбивную выкладываем тонкие ломтики бекона, чтобы они покрыли всю поверхность мяса.
- Следующим слоем у нас будет тонко нарезанная ветчина.
- Затем — слой омлета.
- Дальше: слой тонко нарезанных вдоль огурцов.
- Сворачиваем заготовку рулетиком и перевязываем ниткой.
- Выкладываем на смазанную маслом сковороду и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки (не до готовности).
- Дальше кладем полуготовые рулеты в форму для запекания, наливаем в емкость немного воды и ставим в разогретую до 160 градусов духовку.
- Выпекаем 50 – 60 минут, каждые 10 секунд поливая выделяющимся соком.
В луковой шелухе
Ингредиенты:
- 1 кусок мякоти свинины (прямоугольник из вырезки около 1 кг размерами примерно 12 х 22 см);
- луковая шелуха от 7 средних луковиц;
- петрушка;
- 1 -2 зубчика чеснока;
- соль;
- приправа к мясу.
Приготовление
- Покрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем кухонным молотком.
- Получившийся прямоугольный пласт посыпаем приправой, перцем и солью, а сверху — тертым чесноком и рубленой петрушкой.
- Скручиваем пласт с начинкой в рулет и обматываем нитью. В нескольких местах прокалываем мясо иголкой.
- Промываем шелуху и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся вода.
- Высыпаем шелуху в кастрюлю, заливаем водой и кладем сюда рулет. Воды нужно столько, чтобы покрыть всю поверхность мяса. Варим 1,5 часа.
- Готовый рулет вынимаем из воды и кладем на бумажное полотенце на несколько минут.
- Дальше мясо натираем сверху чесноком, оборачиваем пленкой и кладем в холодильник.
- Перед подачей снимаем пленку, нитку и нарезаем порционными кусками.
Куриные рулетики с твердым сыром
Ингредиенты (2 порции):
- филе курицы 0,5 кг;
- твердый сыр 100 г;
- сливочное масло 70 г;
- масло растительное 10 г;
- соль, перец.
Приготовление
- Разрезаем вдоль филе, накрываем пленкой, отбиваем. Снимаем пленку, солим, перчим.
- Делим сыр и масло на равное количество порций (столько же, сколько и порций филе) в виде прямоугольников.
- Кладем на каждое филе по кусочку масла и сыра, сворачиваем рулетик и закрепляем зубочисткой.
- Обжариваем заготовки на сковороде до золотистого цвета, а затем выкладываем их на смазанный маслом противень и ставим в духовку. Выпекаем около получаса при 200 градусах.
Запеченная птица
Курица с ананасами
Ингредиенты:
- 1 целая курица (1,5 кг);
- 1 банка ананасов консервированных;
- специи для курицы;
- соль, перец.
Приготовление
- Готовим тушку курицы. Осматриваем, нет ли волосков (если есть, выщипываем и осмаливаем на огне). Хорошо промываем и вытираем бумажными полотенцами.
- Смешиваем пряности с солью и натираем ими курицу.
- Фаршируем тушку ананасами и зашиваем ниткой.
- Кладем в глубокую емкость и поливаем сиропом от ананасов. Оставляем на 2 часа.
- Смазываем противень растительным маслом и выкладываем на него маринованную курицу.
- Выпекаем в духовке при 180 градусах полтора часа, каждые 20 минут поливая маринадом.
Совет.
Чтобы ножки при выпекании не обгорели, можно обернуть их в фольгу, а при подаче на стол ее снять.
Чтобы мясо было сочнее и не было необходимости его поливать, можно запечь тушку в рукаве, сразу залив ее маринадом.
Для начинки можно использовать, также: груши, яблоки, жареные грибы, гречку.
Таким же образом можно готовить и утку.
Индейка с панчеттой
Ингредиенты:
- индейка 1 тушка (около 4 кг);
- масло сливочное топленое 40 г
Для начинки:
- растительное масло 2 ст.л.;
- панчетта (она же сыровяленая грудинка). Нарезаем кубиками по 0,5 см 150 г;
- луковицы 2 средние;
- чеснок 3 зубчика;
- измельченного сухого шалфея 2 ст.л.;
- жареных кедровых орехов 3 ч.л.;
- тертая цедра 1 лимона;
- рубленой зелени петрушки 0,5 стакана;
- свежих хлебных крошек 2 стакана;
- слегка взбитых яйца 2.
Приготовление
Делаем начинку
- Обжариваем грудинку в сливочном масле на сильном огне 2 минуты.
- Уменьшаем огонь и добавляем сюда чеснок и лук. Тушим еще 5 минут, чтобы лук стал мягким.
- Добавляем шалфей, снимаем с огня и оставляем на 15 минут.
- Затем, сюда же, подмешиваем орехи, лимонную цедру, хлебные крошки, петрушку, яйца.
- Солим, перчим и хорошенько перемешиваем.
Готовим индейку
- Тушку промываем и сушим бумажными полотенцами.
- Фаршируем начинкой и связываем ножки прочной ниткой. Крылья заводим назад.
- Укладываем индейку в большую сковороду, поливаем топленым маслом (половина нормы), солим, перчим.
- Вливаем в сковороду 2 – 3 стакана воды и накрываем тушку фольгой.
- Запекаем 2,5 часов. Затем снимаем фольгу, смазываем топленым маслом. При необходимости, добавляем воду.
- Тушим еще около 45 минут. Птица должна быть золотистой.
- Вынимаем готовую индейку из духовки, укутываем в фольгу и оставляем так еще на 20 минут.
- Совет. Если индейку нужно разморозить, лучше всего это делать в холодильнике, ориентируясь на вес птицы (на каждые 0,5 кг нужно 5 часов).
Варианты для нарезки
А что вкусного приготовить на новый год 2018, чтобы и самой интересно было, и на праздничном столе было к месту? Может, нарезку? Мы-то привыкли покупать готовую колбасу, ветчину и прочее в магазинах. А если попробовать самим сделать что-нибудь эдакое, используя новые рецепты?
Панчетта
По сути, это то же сало с мясными прожилками, приготовленное по итальянскому рецепту. Готовится панчетта не один день, так что лучше заняться ею заранее, чтобы успеть к новогоднему столу.
Ингредиенты:
- понадобится большой, достаточно жирный, кусок грудинки;
- измельченный чеснок;
- перец молотый черный;
- измельченные можжевеловые ягоды;
- молотый лавровый лист и мускатный орех;
- тимьян;
- коричневый сахар и соль.
Приготовление
- С грудинки снимаем кожу и формируем из нее прямоугольник с помощью ножа.
- Натираем специями, кладем в пакет, хорошо завязываем и оставляем в холодильнике на неделю.
- Важно каждый день переворачивать мясо и встряхивать.
- Затем грудинку проверяем. Если мясо везде однородно упругое, приступаем к следующему этапу. Если есть рыхлость, оставляем еще на пару дней.
- Выдержанную грудинку промываем, посыпаем перцем и сворачиваем в рулет. Обвязываем веревкой на расстоянии через каждые 3 см и подвешиваем в темном, прохладном и не сухом месте на 2 недели.
Совет.
Эту же грудинку можно приготовить быстрее. Для этого ее хорошо нужно натереть специями, туго свернуть в рулет, обмотать марлей и поставить в холодильник на неделю. В таком виде она получается нежнее, но без характерного вяленого вкуса.
Буженина
Ингредиенты:
- 0,7 – 1 кг свиного окорока;
- чеснок;
- соль;
- лавровый лист;
- перец молотый черный.
Приготовление
- Острым ножом делаем небольшие надрезы в мякоти и шпигуем мясо кусочками чеснока и лаврового листа.
- Натираем свинину специями и даем постоять 2 часа.
- Заворачиваем мясо в фольгу и кладем на противень.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 90 минут.
- Снимаем фольгу и ставим в духовку, чтобы буженина подрумянилась.
- После того, как мясо готово, снимаем его с противня и заворачиваем в фольгу на 20 минут, чтобы оно было сочным.
Рыба
Семга в сливочном соусе
Ингредиенты:
- филе семги 1 кг;
- лимон 1;
- соль, перец по вкусу.
Для соуса:
- сливки средней жирности 1 л;
- дижонской горчицы 1 ч.л.;
- свежей зелени петрушки, укропа, базилика, эстрагона по 10 г;
- яичных желтка 3.
Приготовление
- Из лимона натираем цедру, а в отдельную посуду хорошо выдавливаем сок.
- Семгу нарезаем на полоски толщиной 5 см. Солим, перчим, выкладываем в форму для запекания. Поливаем лимонным соком и оставляем мариноваться 15 минут.
- Отдельно смешиваем желтки со сливками, затем добавляем сюда горчицу, зелень, лимонную цедру.
- Поливаем рыбу соусом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
- Подаем с кусочками лимона и веточками зелени.
Совет.
Вместо свежей зелени можно взять и сушеную, количество тогда регулировать нужно по вкусу.
Рыба «под шубой» запеченная
Ингредиенты:
- 400 г филе любой морской рыбы. Подойдет и речная, но тогда нужно будет тщательней выбирать кости;
- 8 яиц;
- 2 стол. ложки муки;
- 2 луковицы;
- 150 г молока;
- 3 стол. ложки растительного масла;
- соль, перец и другие пряности по вкусу.
Приготовление
Филе режем на кусочки, убираем косточки, солим и посыпаем пряностями.
Панируем рыбу в муке и обжариваем на растительном масле с обеих сторон.
Отдельно мелко режем лук и жарим на растительном масле.
Раскладываем рыбу в горшочки, сверху посыпаем луком.
Отдельно взбиваем яйца с молоком, солим и заливаем яичной смесью рыбу.
Запекаем в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.
Совет.
Блюдо станет еще вкуснее, если за несколько минут до готовки вынуть его из духовки и посыпать тертым сыром.
Вместо молока можно взять майонез, тогда омлет будет пышнее.
Новогодние закуски 2018
Булочки с жульеном
Ингредиенты:
- шампиньоны свежие 500г.;
- лук 2 луковицы;
- мука 40 г;
- масло растительное (лучше оливковое);
- сыр твердый;
- сметана 300 г;
- небольшие булочек с хрустящей корочкой 8 шт.
Приготовление
- Режем лук соломкой и слегка обжариваем.
- Добавляем в лук нарезанные грибы и жарим до готовности.
- В готовую грибную смесь вводим муку и быстро смешиваем. Медленно вливаем сметану и снимаем с огня.
- С булочек срезаем верхушку, вынимаем серединку.
- Заполняем пустоту в булочке грибной начинкой и посыпаем сыром.
- Ставим булочки на противень и накрываем их срезанными верхушками.
- Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.
Печеночный торт
Ингредиенты:
- 0,6 кг печени (лучше куриной, она нежнее и быстрее прожаривается);
- 3 яйца;
- По 2 луковицы и моркови;
- 250 г майонеза;
- 3 стол. ложки 20% сметаны;
- 2 стол. л. растительного масла;
- 3 стол. ложки муки;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч.л. соли (половина — в тесто, половина — в зажарку).
Приготовление
- Печень хорошо моем, убираем пленки и проверяем, нет ли желчного пузыря. Если есть, аккуратно вырезаем.
- Смешиваем печень с яйцами, мукой, сметаной и взбиваем в блендере до однородного состояния. Солим.
- Сковороду, диаметр которой равен диаметру будущего торта, смазываем маслом и прогреваем.
- Половником выливаем на горячую сковороду печеночную смесь, чтобы получить тонкий блин.
- Жарим на среднем огне до готовности. Переворачивать нужно аккуратно, одним движением, чтобы блин не порвать.
- Отдельно делаем зажарку. Для этого режем лук кубиками, а морковь натираем на терке. Жарим на среднем огне с растительным маслом около 10 минут (овощи не должны подрумяниться, а просто стать мягкими). Солим, перчим.
- Делим морковно-луковую смесь на равные части, количество которых равно количеству печеночных блинов минус один (если получится 8 блинов, тогда овощи делим на 7 частей).
- Смешиваем майонез с толченым чесноком.
- Приступаем к формированию торта. Для этого выкладываем первый корж на блюдо, смазываем тонким слоем майонеза, сверху выкладываем жареные лук и морковь.
- Накрываем следующим блином и точно так же смазываем майонезом и посыпаем овощами.
- Таким образом создаем торт, оставляя верхний блин нетронутым.
Совет.
Чтобы торт получился более нарядным, можно смазать его по бокам и сверху майонезом и посыпать вареными тертыми яйцами.
Такую закуску лучше готовить за сутки до подачи к столу, чтобы торт пропитался.
«Снежки» с кальмарами
Ингредиенты:
- 100 г сыра твердого;
- 2 – 3 кальмара;
- 2 вареных яйца;
- 2 стол. ложки майонеза;
- зеленый лук.
Приготовление
- Варим кальмары под крышкой в течение 1 -2 минут. Дольше держать нельзя, иначе мясо станет жестким. Режем кубиками.
- Яйца натираем на средней терке, лук мелко режем.
- Смешиваем все ингредиенты (кроме сыра).
- Из полученной массы формируем шарики и обкатываем их в тертом сыре.
- Выкладываем на блюдо, украсив по своему вкусу.
Десерты
Конечно, главное украшение стола на Новый год Собаки — это праздничный торт. Можно, к примеру, испечь вкусный и нарядный торт «Зебру», а можно даже соорудить красивый пряничный домик. Но ведь иногда хочется приготовить что-то по-настоящему особое и более изысканное. Тогда, может, подадим к столу муссы и конфеты?
Шоколадный мусс
Ингредиенты:
- 150 г черного шоколада;
- 3 ч.л. меда;
- 300 мл сливок 33%.
Приготовление
- Шоколад ломаем на кусочки.
- Отдельно доводим до кипения 150 мл сливок с медом и поливаем горячей смесью шоколад. Все хорошо смешиваем, чтобы не осталось кусочков.
- Оставшуюся часть сливок вливаем холодными в шоколадную массу и взбиваем в крепкую пену миксером.
- Ставим в холодильник на 10 часов.
- Достаем из холодильника и снова взбиваем.
- Дальше шоколад накладываем в кондитерский мешочек и красиво выдавливаем в пиалы или бокалы.
- Украшаем черным тертым шоколадом.
Шоколадные конфеты в кокосовой стружке
Ингредиенты (6 порций):
- 600 чернослива;
- 250 г марципана;
- по 100 г черного и белого шоколада;
- 200 г грецких орехов очищенных;
- 50 мл бренди;
- кокосовая стружка.
Приготовление
- Помытый чернослив заливаем бренди, накрываем крышкой и настаиваем в прохладном месте 40 часов. Периодически сухофрукты встряхиваем.
- Дальше чернослив смешиваем с марципаном и все вместе пропускаем через мясорубку.
- Формируем шарики, вкладывая в серединку каждого по кусочки грецкого ореха.
- Шоколад ломаем на мелкие части и топим на водяной бане.
- Каждый подготовленный шарик насаживаем на деревянную палочку и хорошо обмакиваем в шоколаде, а затем — в кокосовой стружке.
- Выкладываем готовые конфеты на пергамент и ставим в холодильник.
Крем-карамель
Ингредиенты (8 порций):
- 1,5 стакана сахара;
- 3 стакана молока или сливок;
- 2 яйца;
- 3 яичных желтка;
- 1/8 ч.л. соли;
- 2 ч.л. ванильного экстракта.
Приготовление
- Готовим формочки. Для этого блюда нужно 8 рамекин объемом 115 мл. Их ставим на противень.
- Духовку разогреваем до 160 градусов.
- В небольшую кастрюлю вливаем 4 стакана воды, добавляем 1 стакан сахара и ставим на средне-высокий огонь. Варим 6 – 8 минут, постоянно помешивая. Должна получиться карамель янтарного цвета.
- Быстро разливаем получившуюся карамель по формочкам.
- Отдельно в кастрюлю наливаем молоко (сливки) и прогреваем, не доводя до кипения.
- В миске взбиваем яйца, желтки, соль и оставшийся сахар.
- Взбивая, потихоньку вливаем горячее молоко в яичную смесь.
- Получившийся крем процеживаем сквозь сито, добавляем ваниль и разливаем по рамекинам.
- На противень с формами наливаем воды в количестве, чтобы она доходила до середины высоты формочек.
- Ставим в прогретую духовку и запекаем около 35 минут. Крем должен загустеть.
- Щипцами вынимаем горячие рамекины из воды, накрываем и даем остыть в течение 3 и более часов.
- После того, как десерт полностью охладится, проводим по краям формочек острым ножом, отделяя крем от стенок.
- Переворачиваем крем-карамель на сервировочные тарелки и подаем к столу.
Новогодние напитки 2018
А давайте встретим новый год Собаки с традиционными новогодними напитками из разных стран. В Германии, к примеру, любят подавать горячий глинтвейн, а в Великобритании смакуют ароматный пряный пунш.
Глинтвейн
Ингредиенты:
- 1 л красного вина;
- 1,5 палочки корицы;
- 4 гвоздики;
- стакан яблочного натурального сока;
- 1 апельсин;
- 8 стол. ложек меда.
Приготовление
- Апельсин режем на дольки и кладем в кастрюлю.
- Сюда же добавляем остальные ингредиенты и ставим на медленный огонь.
- Прогреваем 10 – 15 минут, постоянно помешивая. Нельзя доводить напиток до кипения. Достаточно прогреть его до 70 градусов.
- После снимаем глинтвейн с огня и даем настояться еще 15 минут.
- Готовый напиток цедим через сито и сразу подаем к столу.
- Кстати, чтобы у нас получилась по-настоящему красивая сервировка новогоднего стола, можно разлить глинтвейн в высокие бокалы и подать на блюде, украшенном звездочками кардамона и палочками корицы.
Пунш
Ингредиенты:
- по 0,75 л воды и белого сухого вина;
- 0,25 л белого рома;
- 3 лимона;
- 6 апельсинов;
- 1 лайм;
- 200 г сахара;
- 2 палочки корицы;
- 6 гвоздичек;
- 3 звездочки кардамона.
Приготовление
- Откладываем в сторону по одному лимону и апельсину, с остальных цитрусовых (кроме лайма) выдавливаем сок, предварительно сняв с них кожуру.
- В кастрюле смешиваем воду с сахаром, цедрой цитрусовых и доводим до кипения. Варим 7 минут.
- Процеживаем сироп и добавляем в него апельсиново-лимонный сок и вино.
- Снова доводим до кипения и снимаем с огня. Вливаем ром.
- Переливаем готовый пунш в красивый графин и украшаем оставшимися цитрусами и лаймом.
Итак, с меню определились. А как украсить стол на Новый год, чтобы это было по-настоящему празднично?
Сервировка стола на Новый 2018 год
Давайте учтем, что мы встречаем новый год Собаки Желтой и Земляной, поэтому и стол будем накрывать в соответствии с ее предпочтениями.
Актуальные цвета
Все натуральные:
- зеленый;
- песочный;
- коричневый;
- желтый;
- золотистый;
- белый;
- бежевый.
Из тканей лучше подобрать хлопок и лен.
Украсить новогодний стол 2018 можно плетеными корзинками, сушеными цветами, глиняной посудой. Что касается свечей, то лучше зажигать их только если очень хочется, а свечи ароматические вообще лучше оставить для другого случая. Собака с опаской относится к открытому огню и очень не любит резких запахов.
Ну, и помимо вкусного меню и красивой сервировки, давайте не забудем про искреннюю улыбку и радость от встречи Нового года. Загадаем в столь особенную ночь самые заветные желания и встретим грядущий праздник с особым настроением. И пусть Новый год 2018 станет для нас счастливым, удачным и богатым на удивительные события и встречи!