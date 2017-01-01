Новогоднее меню 2018 - простые и вкусные рецепты. Украшение и сервировка новогоднего стола 2018

Друзья, продолжим наш разговор о предстоящем празднике. Самое время продумать новогоднее меню 2018 и определиться с тем, что приготовить на новый 2018 год, чтобы и стол удался, и чтобы удачу привлечь, задабривая Желтую Земляную Собаку.

Стучится праздник в мою дверь,

И новогоднее меню

Пора придумать мне

К весьма торжественному дню. Новогодние салаты,

И десерты, и закуски…

Стол накрою я богато,

Будет празднично и вкусно!

Что приготовить на новый год 2018

Мы не откроем Америку, если скажем, что достойных рецептов много и можно часами сидеть, перелистывая кулинарные страницы в поисках заветного блюда. Но, чтобы сэкономить ваше время, мы уже создали полезную подборку к новогоднему торжеству. Здесь расскажем вам, каким должно быть меню новогоднего стола 2018 и предложим варианты, которые, наверняка, вам понравятся. К тому же, мы будем обсуждать не только рецепты на Новый год 2018, а и поговорим о сервировке праздничного стола. Но для начала давайте составим план будущего меню.

Каким должно быть меню новогоднего стола 2018

Поскольку 2018 — это год Собаки, то нам придется считаться с ее вкусовыми предпочтениями. Хорошо, что она — существо всеядное и любит разнообразную пищу. Поэтому и рецепты для праздничного стола мы будем подбирать различные, с учетом вкусов тех гостей, которые разделят с нами праздничный ужин.

Что разрешается

мясо. Куриное, свиное, говяжье, любое. Собака любит мясные продукты, поэтому блюда из мяса должны быть на праздничном столе обязательно;

рыба;

мучные сытные изделия;

сладости.

Обязательно наличие продуктов желтого и коричневого цветов. Ведь символ будущего года — Собака Желтая и Земляная.

Итак, с главными продуктами определились, самое время продумать новогодний стол 2018 и подобрать особенные и вкусные рецепты.

Новогоднее меню 2018 для дома

Горячее

гарниры из картофеля;

соленая выпечка;

фаршированные блюда.

Мясное

рулеты;

запеченная птица;

варианты для нарезки.

Рыба

семга в сливочном соусе;

рыба под «шубой» запеченная.

Закуски

булочки с жульеном;

печеночный торт;

«снежки» с кальмарами.

Десерты

шоколадный мусс;

шоколадные конфеты в кокосовой стружке;

крем-карамель.

Напитки

глинтвейн;

пунш.

Горячие блюда на Новый год 2018

Даже самое простое меню на новый год не обходится без горячих блюд. И нам просто необходимо подобрать себе подходящий рецепт для праздничного застолья. Что приготовить? Да все, что хочется. К примеру, подать красиво обычную картофель, приготовить сытные рулеты или запечь рыбу.

Начнем с картофеля

Картофель по-деревенски

Ингредиенты (на 4 порции):

картофель очищенный 800 г ;

растительное масло 4 столовые ложки;

соль 1 ч.л.;

молотый перец 0,5 ч.л.

Приготовление

Хорошо вымытую картошку разрезаем вдоль на 4 части и смешиваем с солью, перцем, маслом. Выкладываем каждый ломтик на смазанный маслом противень и запекаем 35 – 45 минут при 180 градусах.

Совет.

Этот же рецепт можно сделать более изысканным. К примеру, добавить в качестве приправ кинзу, базилик и специальную приправу для картофеля. Или же смешать картошку с дробленым чесноком и соевым соусом.

Картофель «Герцогиня»

Ингредиенты (6 порций):

очищенный картофель 1 кг;

твердый сыр 50 г;

куриных желтка 2;

мускатный орех (на кончике ножа);

перец и соль

Приготовление

Отвариваем картофель до готовности в соленой воде. Дальше нужно измельчить картошку в пюре и смешать с тертым сыром и остальными ингредиентами (1 желток оставляем для смазывания). Выкладываем сразу массу в кондитерский мешок или шприц с насадкой «хризантема». Выдавливаем «розочки» на выстеленный пергаментом противень.

Смазываем картофельные фигурки желтком с помощью силиконовой кисточки и выпекаем около 20 минут (до зарумянивания) при 200 градусах.

Совет. Если под рукой нет насадки, красивую форму картофельной массе можно придать таким способом: сформировать в руках шарик и придавить его с двух сторон, чтобы получился аккуратный медальон.

Соленая выпечка

Куриная грудка под «шубой» (мясо по-французски)

Ингредиенты (10 порций):

куриное филе 1,5 кг;

зубчики чеснока 5 – 6;

сыр твердый 250 г;

мука 1 стакан;

майонез 6 – 7 стол. ложек;

горчица 2 ч.л.;

зелень (необязательно);

соль и перец;

приправа для мяса или курицы;

растительное масло.

Приготовление

Сначала делим куриные грудки на порционные куски (толщина — около 1,5 см).

После каждый кусок натираем солью, перцем, приправами и слегка отбиваем кухонным молотком, предварительно обмотав пищевой пленкой. Дальше пленку снимаем.

Затем, подготовленное мясо необходимо обвалять хорошо в муке и обжарить на сковороде в растительном масле до легкого золотистого цвета.

Приступаем к приготовлению начинки. Для этого смешиваем половину порции тертого сыра с зеленью, чесноком, майонезом и горчицей.

Каждый обжаренный кусок выкладываем на устеленный пергаментом противень, а сверху мясо покрываем начинкой. Сверху добавляем еще один слой тертого сыра.

Готовые куски под «шубой» выпекаем при 200 градусах 15 – 20 минут.

Совет. Необязательно брать для этого блюда куриное мясо. Подойдет и свинина. Но тогда ее обжаривать не нужно, а сразу ставить в духовку. И готовить около 35 минут. Также можно добавить в начинку нарезанные помидоры и сладкий перец или обжаренные с луком шампиньоны. А еще можно, вместо указанной начинки, на каждую отбивную положить кусок консервированного ананаса, а сверху посыпать тертым сыром и полить майонезом. Получится тоже очень вкусно.

Шашлык в духовке

Ингредиенты

свинина (мякоть);

лук репчатый;

уксус;

сахар;

лимонный сок;

специи;

перец и соль.

Приготовление

Нарезаем мясо порционными кусками, обматываем пищевой пленкой и слегка отбиваем. После пленку снимаем. На следующем этапе свинину необходимо посолить, поперчить, и сдобрить приправой. Дальше берем одну – две луковицы, режем полукольцами и хорошо смешиваем с мясом, как бы вдавливая лук в каждый кусочек. Оставляем на 2 часа мариноваться. За час до непосредственного приготовления маринуем отдельно лук. Для этого нарезаем его полукольцами и заливаем кипятком. Сюда же вливаем уксус (3 – 4 ложки на 1 кг), добавляем сахар (около 2 стол. ложек на то же количество), солим и вливаем лимонный сок. Следующий этап — подготовка к запеканию. Для этого берем противень и выкладываем на него рукав для запекания, завязанный с одной стороны. Высыпаем сюда маринованный лук и распределяем его по периметру противня. Затем на «подушку» из лука выкладываем мясо. Не перемешиваем!

Запекаем при 200 градусах около 1,5 часов. Мясо должно быть слегка подрумяненным.

Фаршированные блюда

Голени из курицы с бруснично-ореховым фаршем

Ингредиенты (2 порции):

голень 5 шт.;

растительное масло 2 ст.л.;

целых грецких ореха 3;

брусники 50 г;

соль и перец, приправа для курицы;

сахар 2 ч.л.;

свежая зелень петрушки 2 веточки.

Приготовление

Бруснику, голени моем, орехи очищаем. Затем очищенные орехи хорошо измельчаем ножом и смешиваем с брусникой, сахаром и мелко нарезанной петрушкой. Дальше нужно подготовить голени для фаршировки. Для этого надрезаем их вдоль и аккуратно отделяем мякоть от кости. Если все сделано правильно, голень должна остаться первоначальной формы. Солим и перчим, посыпаем приправой куриные заготовки. Затем внутрь голеней выкладываем фарш и закрепляем края зубочисткой. Выкладываем каждый кусок на противень с разогретым маслом и сверху тоже поливаем голени маслом. Запекаем до золотистой корочки 45 – 50 минут при 180 градусах.

Совет. При желании, бруснику можно заменить черносливом, получится тоже очень вкусно.

Мясные клубочки

Ингредиенты:

свиного и говяжьего фарша по 150 г;

соль, перец по вкусу;

лук 1 луковица;

готового теста бездрожжевого 300 г;

желток 1.

Приготовление:

Смешиваем фарш с перцем, солью и мелко порезанным луком. Тесто раскатываем тонко (5 мм) и нарезаем на узкие полоски («ниточки»). Формируем небольшие фрикадельки и обматываем их тестом наподобие клубка. Выкладываем подготовленные «шашлыки» на смазанный маслом противень, смазываем желтком и выпекаем около часа при 180 градусах.

Рулеты

Карловарский

Ингредиенты:

говяжья вырезка 500 г;

бекон 40 г;

ветчина 70 г;

маринованный огурец 2 шт;

куриных яйца 2;

растительного масла (лучше оливкового) 1 ч.л. ложка;

соль, перец.

Приготовление

Взбиваем яйца вилкой, чуть солим и перчим. Силиконовой кисточкой слегка смазываем сковороду и разогреваем ее. Выкладываем сюда яйца и жарим омлет в виде большого блина. Вырезку разрезаем вдоль волокон и делим на несколько порций (ширина каждого куска должна быть около 5 см, длина — 10 – 15 см). Каждый кусок обматываем пищевой пленкой и отбиваем. Снимаем пленку и посыпаем перцем. 5.На каждую отбивную выкладываем тонкие ломтики бекона, чтобы они покрыли всю поверхность мяса. Следующим слоем у нас будет тонко нарезанная ветчина. Затем — слой омлета. Дальше: слой тонко нарезанных вдоль огурцов. Сворачиваем заготовку рулетиком и перевязываем ниткой. Выкладываем на смазанную маслом сковороду и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки (не до готовности). Дальше кладем полуготовые рулеты в форму для запекания, наливаем в емкость немного воды и ставим в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекаем 50 – 60 минут, каждые 10 секунд поливая выделяющимся соком.

В луковой шелухе

Ингредиенты:

1 кусок мякоти свинины (прямоугольник из вырезки около 1 кг размерами примерно 12 х 22 см);

луковая шелуха от 7 средних луковиц;

петрушка;

1 -2 зубчика чеснока;

соль;

приправа к мясу.

Приготовление

Покрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем кухонным молотком. Получившийся прямоугольный пласт посыпаем приправой, перцем и солью, а сверху — тертым чесноком и рубленой петрушкой. Скручиваем пласт с начинкой в рулет и обматываем нитью. В нескольких местах прокалываем мясо иголкой. Промываем шелуху и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Высыпаем шелуху в кастрюлю, заливаем водой и кладем сюда рулет. Воды нужно столько, чтобы покрыть всю поверхность мяса. Варим 1,5 часа. Готовый рулет вынимаем из воды и кладем на бумажное полотенце на несколько минут. Дальше мясо натираем сверху чесноком, оборачиваем пленкой и кладем в холодильник. Перед подачей снимаем пленку, нитку и нарезаем порционными кусками.

Куриные рулетики с твердым сыром

Ингредиенты (2 порции):

филе курицы 0,5 кг;

твердый сыр 100 г;

сливочное масло 70 г;

масло растительное 10 г;

соль, перец.

Приготовление

Разрезаем вдоль филе, накрываем пленкой, отбиваем. Снимаем пленку, солим, перчим. Делим сыр и масло на равное количество порций (столько же, сколько и порций филе) в виде прямоугольников. Кладем на каждое филе по кусочку масла и сыра, сворачиваем рулетик и закрепляем зубочисткой. Обжариваем заготовки на сковороде до золотистого цвета, а затем выкладываем их на смазанный маслом противень и ставим в духовку. Выпекаем около получаса при 200 градусах.

Запеченная птица

Курица с ананасами

Ингредиенты:

1 целая курица (1,5 кг);

1 банка ананасов консервированных;

специи для курицы;

соль, перец.

Приготовление

Готовим тушку курицы. Осматриваем, нет ли волосков (если есть, выщипываем и осмаливаем на огне). Хорошо промываем и вытираем бумажными полотенцами. Смешиваем пряности с солью и натираем ими курицу. Фаршируем тушку ананасами и зашиваем ниткой. Кладем в глубокую емкость и поливаем сиропом от ананасов. Оставляем на 2 часа. Смазываем противень растительным маслом и выкладываем на него маринованную курицу. Выпекаем в духовке при 180 градусах полтора часа, каждые 20 минут поливая маринадом.

Совет. Чтобы ножки при выпекании не обгорели, можно обернуть их в фольгу, а при подаче на стол ее снять. Чтобы мясо было сочнее и не было необходимости его поливать, можно запечь тушку в рукаве, сразу залив ее маринадом. Для начинки можно использовать, также: груши, яблоки, жареные грибы, гречку. Таким же образом можно готовить и утку.

Индейка с панчеттой

Ингредиенты:

индейка 1 тушка (около 4 кг);

масло сливочное топленое 40 г

Для начинки:

растительное масло 2 ст.л.;

панчетта (она же сыровяленая грудинка). Нарезаем кубиками по 0,5 см 150 г;

луковицы 2 средние;

чеснок 3 зубчика;

измельченного сухого шалфея 2 ст.л.;

жареных кедровых орехов 3 ч.л.;

тертая цедра 1 лимона;

рубленой зелени петрушки 0,5 стакана;

свежих хлебных крошек 2 стакана;

слегка взбитых яйца 2.

Приготовление

Делаем начинку

Обжариваем грудинку в сливочном масле на сильном огне 2 минуты. Уменьшаем огонь и добавляем сюда чеснок и лук. Тушим еще 5 минут, чтобы лук стал мягким. Добавляем шалфей, снимаем с огня и оставляем на 15 минут. Затем, сюда же, подмешиваем орехи, лимонную цедру, хлебные крошки, петрушку, яйца. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем.

Готовим индейку

Тушку промываем и сушим бумажными полотенцами. Фаршируем начинкой и связываем ножки прочной ниткой. Крылья заводим назад. Укладываем индейку в большую сковороду, поливаем топленым маслом (половина нормы), солим, перчим. Вливаем в сковороду 2 – 3 стакана воды и накрываем тушку фольгой. Запекаем 2,5 часов. Затем снимаем фольгу, смазываем топленым маслом. При необходимости, добавляем воду. Тушим еще около 45 минут. Птица должна быть золотистой. Вынимаем готовую индейку из духовки, укутываем в фольгу и оставляем так еще на 20 минут. Совет. Если индейку нужно разморозить, лучше всего это делать в холодильнике, ориентируясь на вес птицы (на каждые 0,5 кг нужно 5 часов).

Варианты для нарезки

А что вкусного приготовить на новый год 2018, чтобы и самой интересно было, и на праздничном столе было к месту? Может, нарезку? Мы-то привыкли покупать готовую колбасу, ветчину и прочее в магазинах. А если попробовать самим сделать что-нибудь эдакое, используя новые рецепты?

Панчетта

По сути, это то же сало с мясными прожилками, приготовленное по итальянскому рецепту. Готовится панчетта не один день, так что лучше заняться ею заранее, чтобы успеть к новогоднему столу.

Ингредиенты:

понадобится большой, достаточно жирный, кусок грудинки;

измельченный чеснок;

перец молотый черный;

измельченные можжевеловые ягоды;

молотый лавровый лист и мускатный орех;

тимьян;

коричневый сахар и соль.

Приготовление

С грудинки снимаем кожу и формируем из нее прямоугольник с помощью ножа. Натираем специями, кладем в пакет, хорошо завязываем и оставляем в холодильнике на неделю. Важно каждый день переворачивать мясо и встряхивать. Затем грудинку проверяем. Если мясо везде однородно упругое, приступаем к следующему этапу. Если есть рыхлость, оставляем еще на пару дней. Выдержанную грудинку промываем, посыпаем перцем и сворачиваем в рулет. Обвязываем веревкой на расстоянии через каждые 3 см и подвешиваем в темном, прохладном и не сухом месте на 2 недели.

Совет. Эту же грудинку можно приготовить быстрее. Для этого ее хорошо нужно натереть специями, туго свернуть в рулет, обмотать марлей и поставить в холодильник на неделю. В таком виде она получается нежнее, но без характерного вяленого вкуса.

Буженина

Ингредиенты:

0,7 – 1 кг свиного окорока;

чеснок;

соль;

лавровый лист;

перец молотый черный.

Приготовление

Острым ножом делаем небольшие надрезы в мякоти и шпигуем мясо кусочками чеснока и лаврового листа. Натираем свинину специями и даем постоять 2 часа. Заворачиваем мясо в фольгу и кладем на противень. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 90 минут. Снимаем фольгу и ставим в духовку, чтобы буженина подрумянилась. После того, как мясо готово, снимаем его с противня и заворачиваем в фольгу на 20 минут, чтобы оно было сочным.

Рыба

Семга в сливочном соусе

Ингредиенты:

филе семги 1 кг;

лимон 1;

соль, перец по вкусу.

Для соуса:

сливки средней жирности 1 л;

дижонской горчицы 1 ч.л.;

свежей зелени петрушки, укропа, базилика, эстрагона по 10 г;

яичных желтка 3.

Приготовление

Из лимона натираем цедру, а в отдельную посуду хорошо выдавливаем сок. Семгу нарезаем на полоски толщиной 5 см. Солим, перчим, выкладываем в форму для запекания. Поливаем лимонным соком и оставляем мариноваться 15 минут. Отдельно смешиваем желтки со сливками, затем добавляем сюда горчицу, зелень, лимонную цедру. Поливаем рыбу соусом и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Подаем с кусочками лимона и веточками зелени.

Совет. Вместо свежей зелени можно взять и сушеную, количество тогда регулировать нужно по вкусу.



Рыба «под шубой» запеченная

Ингредиенты:

400 г филе любой морской рыбы. Подойдет и речная, но тогда нужно будет тщательней выбирать кости;

8 яиц;

2 стол. ложки муки;

2 луковицы;

150 г молока;

3 стол. ложки растительного масла;

соль, перец и другие пряности по вкусу.

Приготовление

Филе режем на кусочки, убираем косточки, солим и посыпаем пряностями.

Панируем рыбу в муке и обжариваем на растительном масле с обеих сторон.

Отдельно мелко режем лук и жарим на растительном масле.

Раскладываем рыбу в горшочки, сверху посыпаем луком.

Отдельно взбиваем яйца с молоком, солим и заливаем яичной смесью рыбу.

Запекаем в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.

Совет. Блюдо станет еще вкуснее, если за несколько минут до готовки вынуть его из духовки и посыпать тертым сыром.

Вместо молока можно взять майонез, тогда омлет будет пышнее.

Новогодние закуски 2018

Булочки с жульеном

Ингредиенты:

шампиньоны свежие 500г.;

лук 2 луковицы;

мука 40 г;

масло растительное (лучше оливковое);

сыр твердый;

сметана 300 г;

небольшие булочек с хрустящей корочкой 8 шт.

Приготовление

Режем лук соломкой и слегка обжариваем. Добавляем в лук нарезанные грибы и жарим до готовности. В готовую грибную смесь вводим муку и быстро смешиваем. Медленно вливаем сметану и снимаем с огня. С булочек срезаем верхушку, вынимаем серединку. Заполняем пустоту в булочке грибной начинкой и посыпаем сыром. Ставим булочки на противень и накрываем их срезанными верхушками. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.

Печеночный торт

Ингредиенты:

0,6 кг печени (лучше куриной, она нежнее и быстрее прожаривается);

3 яйца;

По 2 луковицы и моркови;

250 г майонеза;

3 стол. ложки 20% сметаны;

2 стол. л. растительного масла;

3 стол. ложки муки;

3 зубчика чеснока;

1 ч.л. соли (половина — в тесто, половина — в зажарку).

Приготовление

Печень хорошо моем, убираем пленки и проверяем, нет ли желчного пузыря. Если есть, аккуратно вырезаем. Смешиваем печень с яйцами, мукой, сметаной и взбиваем в блендере до однородного состояния. Солим. Сковороду, диаметр которой равен диаметру будущего торта, смазываем маслом и прогреваем. Половником выливаем на горячую сковороду печеночную смесь, чтобы получить тонкий блин. Жарим на среднем огне до готовности. Переворачивать нужно аккуратно, одним движением, чтобы блин не порвать. Отдельно делаем зажарку. Для этого режем лук кубиками, а морковь натираем на терке. Жарим на среднем огне с растительным маслом около 10 минут (овощи не должны подрумяниться, а просто стать мягкими). Солим, перчим. Делим морковно-луковую смесь на равные части, количество которых равно количеству печеночных блинов минус один (если получится 8 блинов, тогда овощи делим на 7 частей). Смешиваем майонез с толченым чесноком. Приступаем к формированию торта. Для этого выкладываем первый корж на блюдо, смазываем тонким слоем майонеза, сверху выкладываем жареные лук и морковь. Накрываем следующим блином и точно так же смазываем майонезом и посыпаем овощами. Таким образом создаем торт, оставляя верхний блин нетронутым.

Совет. Чтобы торт получился более нарядным, можно смазать его по бокам и сверху майонезом и посыпать вареными тертыми яйцами.

Такую закуску лучше готовить за сутки до подачи к столу, чтобы торт пропитался.



«Снежки» с кальмарами

Ингредиенты:

100 г сыра твердого;

2 – 3 кальмара;

2 вареных яйца;

2 стол. ложки майонеза;

зеленый лук.

Приготовление

Варим кальмары под крышкой в течение 1 -2 минут. Дольше держать нельзя, иначе мясо станет жестким. Режем кубиками. Яйца натираем на средней терке, лук мелко режем. Смешиваем все ингредиенты (кроме сыра). Из полученной массы формируем шарики и обкатываем их в тертом сыре. Выкладываем на блюдо, украсив по своему вкусу.

Десерты

Конечно, главное украшение стола на Новый год Собаки — это праздничный торт. Можно, к примеру, испечь вкусный и нарядный торт «Зебру», а можно даже соорудить красивый пряничный домик. Но ведь иногда хочется приготовить что-то по-настоящему особое и более изысканное. Тогда, может, подадим к столу муссы и конфеты?

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

150 г черного шоколада;

3 ч.л. меда;

300 мл сливок 33%.

Приготовление

Шоколад ломаем на кусочки. Отдельно доводим до кипения 150 мл сливок с медом и поливаем горячей смесью шоколад. Все хорошо смешиваем, чтобы не осталось кусочков. Оставшуюся часть сливок вливаем холодными в шоколадную массу и взбиваем в крепкую пену миксером. Ставим в холодильник на 10 часов. Достаем из холодильника и снова взбиваем. Дальше шоколад накладываем в кондитерский мешочек и красиво выдавливаем в пиалы или бокалы. Украшаем черным тертым шоколадом.

Шоколадные конфеты в кокосовой стружке

Ингредиенты (6 порций):

600 чернослива;

250 г марципана;

по 100 г черного и белого шоколада;

200 г грецких орехов очищенных;

50 мл бренди;

кокосовая стружка.

Приготовление

Помытый чернослив заливаем бренди, накрываем крышкой и настаиваем в прохладном месте 40 часов. Периодически сухофрукты встряхиваем. Дальше чернослив смешиваем с марципаном и все вместе пропускаем через мясорубку. Формируем шарики, вкладывая в серединку каждого по кусочки грецкого ореха. Шоколад ломаем на мелкие части и топим на водяной бане. Каждый подготовленный шарик насаживаем на деревянную палочку и хорошо обмакиваем в шоколаде, а затем — в кокосовой стружке. Выкладываем готовые конфеты на пергамент и ставим в холодильник.

Крем-карамель

Ингредиенты (8 порций):

1,5 стакана сахара;

3 стакана молока или сливок;

2 яйца;

3 яичных желтка;

1/8 ч.л. соли;

2 ч.л. ванильного экстракта.

Приготовление

Готовим формочки. Для этого блюда нужно 8 рамекин объемом 115 мл. Их ставим на противень. Духовку разогреваем до 160 градусов. В небольшую кастрюлю вливаем 4 стакана воды, добавляем 1 стакан сахара и ставим на средне-высокий огонь. Варим 6 – 8 минут, постоянно помешивая. Должна получиться карамель янтарного цвета. Быстро разливаем получившуюся карамель по формочкам. Отдельно в кастрюлю наливаем молоко (сливки) и прогреваем, не доводя до кипения. В миске взбиваем яйца, желтки, соль и оставшийся сахар. Взбивая, потихоньку вливаем горячее молоко в яичную смесь. Получившийся крем процеживаем сквозь сито, добавляем ваниль и разливаем по рамекинам. На противень с формами наливаем воды в количестве, чтобы она доходила до середины высоты формочек. Ставим в прогретую духовку и запекаем около 35 минут. Крем должен загустеть. Щипцами вынимаем горячие рамекины из воды, накрываем и даем остыть в течение 3 и более часов. После того, как десерт полностью охладится, проводим по краям формочек острым ножом, отделяя крем от стенок. Переворачиваем крем-карамель на сервировочные тарелки и подаем к столу.

Новогодние напитки 2018

А давайте встретим новый год Собаки с традиционными новогодними напитками из разных стран. В Германии, к примеру, любят подавать горячий глинтвейн, а в Великобритании смакуют ароматный пряный пунш.

Глинтвейн

Ингредиенты:

1 л красного вина;

1,5 палочки корицы;

4 гвоздики;

стакан яблочного натурального сока;

1 апельсин;

8 стол. ложек меда.

Приготовление

Апельсин режем на дольки и кладем в кастрюлю. Сюда же добавляем остальные ингредиенты и ставим на медленный огонь. Прогреваем 10 – 15 минут, постоянно помешивая. Нельзя доводить напиток до кипения. Достаточно прогреть его до 70 градусов. После снимаем глинтвейн с огня и даем настояться еще 15 минут. Готовый напиток цедим через сито и сразу подаем к столу. Кстати, чтобы у нас получилась по-настоящему красивая сервировка новогоднего стола, можно разлить глинтвейн в высокие бокалы и подать на блюде, украшенном звездочками кардамона и палочками корицы.

Пунш

Ингредиенты:

по 0,75 л воды и белого сухого вина;

0,25 л белого рома;

3 лимона;

6 апельсинов;

1 лайм;

200 г сахара;

2 палочки корицы;

6 гвоздичек;

3 звездочки кардамона.

Приготовление

Откладываем в сторону по одному лимону и апельсину, с остальных цитрусовых (кроме лайма) выдавливаем сок, предварительно сняв с них кожуру. В кастрюле смешиваем воду с сахаром, цедрой цитрусовых и доводим до кипения. Варим 7 минут. Процеживаем сироп и добавляем в него апельсиново-лимонный сок и вино. Снова доводим до кипения и снимаем с огня. Вливаем ром. Переливаем готовый пунш в красивый графин и украшаем оставшимися цитрусами и лаймом.

Итак, с меню определились. А как украсить стол на Новый год, чтобы это было по-настоящему празднично?

Сервировка стола на Новый 2018 год

Давайте учтем, что мы встречаем новый год Собаки Желтой и Земляной, поэтому и стол будем накрывать в соответствии с ее предпочтениями.

Актуальные цвета

Все натуральные:

зеленый;

песочный;

коричневый;

желтый;

золотистый;

белый;

бежевый.

Из тканей лучше подобрать хлопок и лен.

Украсить новогодний стол 2018 можно плетеными корзинками, сушеными цветами, глиняной посудой. Что касается свечей, то лучше зажигать их только если очень хочется, а свечи ароматические вообще лучше оставить для другого случая. Собака с опаской относится к открытому огню и очень не любит резких запахов.

Ну, и помимо вкусного меню и красивой сервировки, давайте не забудем про искреннюю улыбку и радость от встречи Нового года. Загадаем в столь особенную ночь самые заветные желания и встретим грядущий праздник с особым настроением. И пусть Новый год 2018 станет для нас счастливым, удачным и богатым на удивительные события и встречи!