Прически на Новый год 2018 - 37 модных новогодних причесок

Новогодние праздники все ближе, и мы все чаще задумываемся над тем, как именно лучше их встречать. О том, какой наряд выбрать, что подать к столу и какой макияж будет самым актуальным на новогодней вечеринке, мы уже говорили. Сейчас самое время разобраться, какую прическу сделать на новый год 2018.

Новогодние прически 2018: тенденции

Чтобы идти в ногу со временем, важно знать, какие прически на новый год 2018 будут наиболее востребованными. В коллекциях мировых дизайнеров, а также на примере торжественных выходов звезд видно, что сейчас приветствуются такие тенденции:

нарочитая небрежность, беспорядок на голове;

женственные черты, романтичность и выраженная элегантность;

экстравагантность;

естественность;

отсутствие челки или ее удлиненный вариант;

прямые линии;

плавные изгибы;

выбившиеся пряди из собранного пучка;

легкая завивка;

окрашивание в несколько тонов (балаяж, шатуш, омбре, калифорнийское, венецианское мелирование и прочее);

укладка от лица;

высокие пучки (хвосты);

низкие пучки (хвосты);

косы (тонкие, объемные, растрепанные, разные).

Стоит помнить, также, о том, что современные прически на новый год — это легкие укладки, в которых стайлинги используются в минимальном количестве. Не допускается переизбыток лака, геля и прочее.

Важно, также, правильно подбирать модные прически на новый год в зависимости от наряда. Так, романтичные пучки, плетения, хвосты, элегантные укладки хорошо сочетаются с вечерними платьями. А к менее торжественным нарядам (коктейльным вариантам и прочее) лучше подбирать более легкие и даже небрежные решения.

Что же касается того, как сделать новогоднюю прическу, здесь многое зависит от длины волос.

Прическа на новый год длинные волосы

Пучок

Сверху, внизу, сбоку и даже несколько — любой пучок будет уместен в новогоднюю ночь и на корпоративе. Если вы планируете сделать прическу на новый год с использованием пучка («дульки»), не забудьте придать ему эффект небрежности, как будто он сделан на скорую руку. И обязательно вытяните несколько прядок, чтобы они обрамляли лицо.

Жгуты

Подойдут для тех, кто ищет простые прически на новый год. Достаточно просто скрутить жгут из выбранной пряди, сделать красивый завиток, и все — вы будет выглядеть модно и элегантно.

Косы

Если вы — любительница креативного плетения, тогда вам больше всего подойдут косички в разном исполнении. Тонкие по всей голове, парочка плетеных рядов сбоку или же большая объемная коса — все будет уместно на новогодней вечеринке, если вы сумеете подобрать к такой прическе правильное платье. Для любительниц самых неординарных причесок подойдут варианты, когда используется плетение косичек разной толщины и фактуры в одной укладке, а также коса спереди, в которую вплетается челка.

Букли, валики

Такие варианты подойдут поклонницам ретро-стиля, который тоже является трендом зимнего сезона.

Актуальным вариантом станет закручивание валика при создании бабетты. Такой способ можно использовать как в виде прически на новый год с челкой, так и без нее.

Хвост

Остается фаворитом и в следующем году. Хотите произвести впечатление? Соберите его максимально необычным способом.

Волны, кудри

Если вам не хочется собирать или заплетать пряди, оставьте их свободно ниспадать с плеч. Главное — уложите их так, чтобы они выглядели естественно и нежно. Приветствуется и вариант укладки на одну сторону.

Прямые локоны

Не сдают своих позиций и прямые волосы. Хотите идти в ногу с тенденциями? Тогда беритесь за выпрямитель и сделайте свою шевелюру максимально ровной.

Греческий стиль

На пике популярности. Здесь можно использовать плетения, украшения, завивку и прочие варианты. Главное — получить прическу, достойную греческой богини.

Хаотичный беспорядок

Еще одна тенденция модных подиумов. Укладка с максимальной небрежностью является одним из ведущих трендов нынешнего сезона. Допускаются в прическе украшения, но очень важно создать на голове эффект, как будто вы только что проснулись и забыли расчесаться.

Аккуратные, идеальные линии и изгибы

В противовес беспорядку, для перфекцонисток тоже есть подходящие варианты. Если для вас важна аккуратная укладка, в которой каждый волосок лежит к волоску, вам тоже будет из чего выбрать. Красивые, плавные и контурные линии в прическе выглядят сдержанно и очень элегантно.

Прически на новый год 2018 средние волосы

Для создания прически на новый год средняя длина подойдет больше всего. Пучки, косы, хвосты, модные укладки — все, что было перечислено выше, можно создать и на средних волосах.

Прически на новый год 2018 на короткие волосы

Придать нужный акцент коротким стрижкам помогут такие приемы:

окрашивание в актуальные цвета;

эффектная стрижка (особенно хороша прическа каре на новый год);

легкая растрепанность готовой укладки;

идеально ровные линии.

Если у вас не очень короткие волосы (к примеру, каре), тогда для новогодней вечеринки их можно украсить косичкой или скрутить из них небольшой жгут. Также локоны можно собрать по бокам, расставить акцент с помощью подходящих аксессуаров.

Для обладательниц более коротких стрижек тоже найдутся подходящие варианты. К примеру, можно создать эффект легкой растрепанности или гладко зачесать волосы назад. А если подобрать к прическе подходящее украшение, то вы будете просто неотразимы в новогоднюю ночь.

Прически на вьющиеся волосы

Чтобы модно уложить волосы обладательницам кудрей от природы, достаточно просто собрать их в хвост. Затем украсить готовую прическу красивой заколкой, ободком и прочее. Смелые натуры могут хорошенько начесать получившийся хвост и зафиксировать его лаком. А вот тем, кто предпочитает в образе романтизм, можно вынуть из собранного пучка несколько прядей и создать модный эффект небрежности.

Прически своими руками - по шагам

Если у вас нет времени посещать парикмахера или же просто хочется самой создать неповторимый образ в новогоднюю ночь, предлагаем вам несколько идей, как сделать новогоднюю прическу своими руками. Но помните, что использование стайлингов необходимо, ведь без них укладка долго не продержится. Главное — наносите укладочные средства так, чтобы они не были заметны, а сама прическа выглядела «живой».

Актуальные украшения

Пытаясь подобрать новогоднюю прическу, стоит учесть, что покровителем следующего года будет Желтая Земляная Собака. И чтобы задобрить ее, украсьте уложенные пряди цветами (живыми, искусственными), или же просто покрасьте волосы в натуральный оттенок.

Модными украшениями являются, также:

жемчуг;

ободки (широкие и тонкие, с цветным орнаментом);

греческий стиль в аксессуарах;

россыпи блесток на волосах;

шляпки;

вуали;

растительный декор.

Конечно, все перечисленные тренды не являются главным условием при создании прически. Если вам хочется создать нечто свое, неповторимое — дерзайте. Ведь самое главное правило новогоднего праздника — чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Так что экспериментируйте, создавайте и будьте неотразимыми в столь особенное время!