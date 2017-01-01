Прически на Новый год 2018 - 37 модных новогодних причесок
Новогодние праздники все ближе, и мы все чаще задумываемся над тем, как именно лучше их встречать. О том, какой наряд выбрать, что подать к столу и какой макияж будет самым актуальным на новогодней вечеринке, мы уже говорили. Сейчас самое время разобраться, какую прическу сделать на новый год 2018.
Новогодние прически 2018: тенденции
Чтобы идти в ногу со временем, важно знать, какие прически на новый год 2018 будут наиболее востребованными. В коллекциях мировых дизайнеров, а также на примере торжественных выходов звезд видно, что сейчас приветствуются такие тенденции:
- нарочитая небрежность, беспорядок на голове;
- женственные черты, романтичность и выраженная элегантность;
- экстравагантность;
- естественность;
- отсутствие челки или ее удлиненный вариант;
- прямые линии;
- плавные изгибы;
- выбившиеся пряди из собранного пучка;
- легкая завивка;
- окрашивание в несколько тонов (балаяж, шатуш, омбре, калифорнийское, венецианское мелирование и прочее);
- укладка от лица;
- высокие пучки (хвосты);
- низкие пучки (хвосты);
- косы (тонкие, объемные, растрепанные, разные).
Стоит помнить, также, о том, что современные прически на новый год — это легкие укладки, в которых стайлинги используются в минимальном количестве. Не допускается переизбыток лака, геля и прочее.
Важно, также, правильно подбирать модные прически на новый год в зависимости от наряда. Так, романтичные пучки, плетения, хвосты, элегантные укладки хорошо сочетаются с вечерними платьями. А к менее торжественным нарядам (коктейльным вариантам и прочее) лучше подбирать более легкие и даже небрежные решения.
Что же касается того, как сделать новогоднюю прическу, здесь многое зависит от длины волос.
Прическа на новый год длинные волосы
Пучок
Сверху, внизу, сбоку и даже несколько — любой пучок будет уместен в новогоднюю ночь и на корпоративе. Если вы планируете сделать прическу на новый год с использованием пучка («дульки»), не забудьте придать ему эффект небрежности, как будто он сделан на скорую руку. И обязательно вытяните несколько прядок, чтобы они обрамляли лицо.
Жгуты
Подойдут для тех, кто ищет простые прически на новый год. Достаточно просто скрутить жгут из выбранной пряди, сделать красивый завиток, и все — вы будет выглядеть модно и элегантно.
Косы
Если вы — любительница креативного плетения, тогда вам больше всего подойдут косички в разном исполнении. Тонкие по всей голове, парочка плетеных рядов сбоку или же большая объемная коса — все будет уместно на новогодней вечеринке, если вы сумеете подобрать к такой прическе правильное платье. Для любительниц самых неординарных причесок подойдут варианты, когда используется плетение косичек разной толщины и фактуры в одной укладке, а также коса спереди, в которую вплетается челка.
Букли, валики
Такие варианты подойдут поклонницам ретро-стиля, который тоже является трендом зимнего сезона.
Актуальным вариантом станет закручивание валика при создании бабетты. Такой способ можно использовать как в виде прически на новый год с челкой, так и без нее.
Хвост
Остается фаворитом и в следующем году. Хотите произвести впечатление? Соберите его максимально необычным способом.
Волны, кудри
Если вам не хочется собирать или заплетать пряди, оставьте их свободно ниспадать с плеч. Главное — уложите их так, чтобы они выглядели естественно и нежно. Приветствуется и вариант укладки на одну сторону.
Прямые локоны
Не сдают своих позиций и прямые волосы. Хотите идти в ногу с тенденциями? Тогда беритесь за выпрямитель и сделайте свою шевелюру максимально ровной.
Греческий стиль
На пике популярности. Здесь можно использовать плетения, украшения, завивку и прочие варианты. Главное — получить прическу, достойную греческой богини.
Хаотичный беспорядок
Еще одна тенденция модных подиумов. Укладка с максимальной небрежностью является одним из ведущих трендов нынешнего сезона. Допускаются в прическе украшения, но очень важно создать на голове эффект, как будто вы только что проснулись и забыли расчесаться.
Аккуратные, идеальные линии и изгибы
В противовес беспорядку, для перфекцонисток тоже есть подходящие варианты. Если для вас важна аккуратная укладка, в которой каждый волосок лежит к волоску, вам тоже будет из чего выбрать. Красивые, плавные и контурные линии в прическе выглядят сдержанно и очень элегантно.
Прически на новый год 2018 средние волосы
Для создания прически на новый год средняя длина подойдет больше всего. Пучки, косы, хвосты, модные укладки — все, что было перечислено выше, можно создать и на средних волосах.
Прически на новый год 2018 на короткие волосы
Придать нужный акцент коротким стрижкам помогут такие приемы:
- окрашивание в актуальные цвета;
- эффектная стрижка (особенно хороша прическа каре на новый год);
- легкая растрепанность готовой укладки;
- идеально ровные линии.
Если у вас не очень короткие волосы (к примеру, каре), тогда для новогодней вечеринки их можно украсить косичкой или скрутить из них небольшой жгут. Также локоны можно собрать по бокам, расставить акцент с помощью подходящих аксессуаров.
Для обладательниц более коротких стрижек тоже найдутся подходящие варианты. К примеру, можно создать эффект легкой растрепанности или гладко зачесать волосы назад. А если подобрать к прическе подходящее украшение, то вы будете просто неотразимы в новогоднюю ночь.
Прически на вьющиеся волосы
Чтобы модно уложить волосы обладательницам кудрей от природы, достаточно просто собрать их в хвост. Затем украсить готовую прическу красивой заколкой, ободком и прочее. Смелые натуры могут хорошенько начесать получившийся хвост и зафиксировать его лаком. А вот тем, кто предпочитает в образе романтизм, можно вынуть из собранного пучка несколько прядей и создать модный эффект небрежности.
Прически своими руками - по шагам
Если у вас нет времени посещать парикмахера или же просто хочется самой создать неповторимый образ в новогоднюю ночь, предлагаем вам несколько идей, как сделать новогоднюю прическу своими руками. Но помните, что использование стайлингов необходимо, ведь без них укладка долго не продержится. Главное — наносите укладочные средства так, чтобы они не были заметны, а сама прическа выглядела «живой».
Актуальные украшения
Пытаясь подобрать новогоднюю прическу, стоит учесть, что покровителем следующего года будет Желтая Земляная Собака. И чтобы задобрить ее, украсьте уложенные пряди цветами (живыми, искусственными), или же просто покрасьте волосы в натуральный оттенок.
Модными украшениями являются, также:
жемчуг;
ободки (широкие и тонкие, с цветным орнаментом);
греческий стиль в аксессуарах;
россыпи блесток на волосах;
шляпки;
вуали;
растительный декор.
Конечно, все перечисленные тренды не являются главным условием при создании прически. Если вам хочется создать нечто свое, неповторимое — дерзайте. Ведь самое главное правило новогоднего праздника — чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Так что экспериментируйте, создавайте и будьте неотразимыми в столь особенное время!