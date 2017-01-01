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Прически на Новый год 2018 - 37 модных новогодних причесок

Новогодние праздники все ближе, и мы все чаще задумываемся над тем, как именно лучше их встречать. О том, какой наряд выбрать, что подать к столу и какой макияж будет самым актуальным на новогодней вечеринке, мы уже говорили. Сейчас самое время разобраться, какую прическу сделать на новый год 2018.

Новогодние прически 2018: тенденции

новогодние прически 2018

Чтобы идти в ногу со временем, важно знать, какие прически на новый год 2018 будут наиболее востребованными. В коллекциях мировых дизайнеров, а также на примере торжественных выходов звезд видно, что сейчас приветствуются такие тенденции:

  • нарочитая небрежность, беспорядок на голове;
  • женственные черты, романтичность и выраженная элегантность;
  • экстравагантность;
  • естественность;
  • отсутствие челки или ее удлиненный вариант;
  • прямые линии;
  • плавные изгибы;
  • выбившиеся пряди из собранного пучка;
  • легкая завивка;
  • окрашивание в несколько тонов (балаяж, шатуш, омбре, калифорнийское, венецианское мелирование и прочее);
  • укладка от лица;
  • высокие пучки (хвосты);
  • низкие пучки (хвосты);
  • косы (тонкие, объемные, растрепанные, разные).

Стоит помнить, также, о том, что современные прически на новый год — это легкие укладки, в которых стайлинги используются в минимальном количестве. Не допускается переизбыток лака, геля и прочее. 

новогодние прически 2018

стиль на новый год

Важно, также, правильно подбирать модные прически на новый год в зависимости от наряда. Так, романтичные пучки, плетения, хвосты, элегантные укладки хорошо сочетаются с вечерними платьями. А к менее торжественным нарядам (коктейльным вариантам и прочее) лучше подбирать более легкие и даже небрежные решения.

легкие прически для новогоднего вечера

варианты причесок для новогоднего вечера

Что же касается того, как сделать новогоднюю прическу, здесь многое зависит от длины волос. 

Прическа на новый год длинные волосы

Пучок 

прическа - пучок

Сверху, внизу, сбоку и даже несколько — любой пучок будет уместен в новогоднюю ночь и на корпоративе. Если вы планируете сделать прическу на новый год с использованием пучка («дульки»), не забудьте придать ему эффект небрежности, как будто он сделан на скорую руку. И обязательно вытяните несколько прядок, чтобы они обрамляли лицо. 

пучок - простая прическа на новый год

пучок - простая прическа на новый год

Жгуты

Подойдут для тех, кто ищет простые прически на новый год. Достаточно просто скрутить жгут из выбранной пряди, сделать красивый завиток, и все — вы будет выглядеть модно и элегантно.

прическа - жгуты

Косы

Если вы — любительница креативного плетения, тогда вам больше всего подойдут косички в разном исполнении. Тонкие по всей голове, парочка плетеных рядов сбоку или же большая объемная коса — все будет уместно на новогодней вечеринке, если вы сумеете подобрать к такой прическе правильное платье. Для любительниц самых неординарных причесок подойдут варианты, когда используется плетение косичек разной толщины и фактуры в одной укладке, а также коса спереди, в которую вплетается челка.  

Косы - что может быть проще для новогоднего вечера

Косы

Букли, валики

Такие варианты подойдут поклонницам ретро-стиля, который тоже является трендом зимнего сезона.

Букли и валики

Актуальным вариантом станет закручивание валика при создании бабетты. Такой способ можно использовать как в виде прически на новый год с челкой, так и без нее.

Бабетта - еще одна идея прически на новый год 2018

Хвост

Остается фаворитом и в следующем году. Хотите произвести впечатление? Соберите его максимально необычным способом.

Прическа - хвост

Волны, кудри

Если вам не хочется собирать или заплетать пряди, оставьте их свободно ниспадать с плеч. Главное — уложите их так, чтобы они выглядели естественно и нежно. Приветствуется и вариант укладки на одну сторону. 

Волны и кудри

Волны и кудри

Прямые локоны

Не сдают своих позиций и прямые волосы. Хотите идти в ногу с тенденциями? Тогда беритесь за выпрямитель и сделайте свою шевелюру максимально ровной.

Прямые локоны - традицонно популярны для новогодних праздников

Греческий стиль

На пике популярности. Здесь можно использовать плетения, украшения, завивку и прочие варианты. Главное — получить прическу, достойную греческой богини. 

Греческий стиль - популярная прическа для нового года

Греческий стиль - еще один вариант

Хаотичный беспорядок

Еще одна тенденция модных подиумов. Укладка с максимальной небрежностью является одним из ведущих трендов нынешнего сезона. Допускаются в прическе украшения, но очень важно создать на голове эффект, как будто вы только что проснулись и забыли расчесаться.

Хаотичный беспорядок

Аккуратные, идеальные линии и изгибы

В противовес беспорядку, для перфекцонисток тоже есть подходящие варианты. Если для вас важна аккуратная укладка, в которой каждый волосок лежит к волоску, вам тоже будет из чего выбрать. Красивые, плавные и контурные линии в прическе выглядят сдержанно и очень элегантно. 

вариант прически

Прически на новый год 2018 средние волосы

прическа для волос средней длинны

Для создания прически на новый год средняя длина подойдет больше всего. Пучки, косы, хвосты, модные укладки — все, что было перечислено выше, можно создать и на средних волосах. 

прическа для волос средней длинны

Прически на новый год 2018 на короткие волосы

варианты причесок для коротких волос

Придать нужный акцент коротким стрижкам помогут такие приемы:

  • окрашивание в актуальные цвета;
  • эффектная стрижка (особенно хороша прическа каре на новый год);
  • легкая растрепанность готовой укладки;
  • идеально ровные линии.

Если у вас не очень короткие волосы (к примеру, каре), тогда для новогодней вечеринки их можно украсить косичкой или скрутить из них небольшой жгут. Также локоны можно собрать по бокам, расставить акцент с помощью подходящих аксессуаров.

варианты причесок для коротких волос

Для обладательниц более коротких стрижек тоже найдутся подходящие варианты. К примеру, можно создать эффект легкой растрепанности или гладко зачесать волосы назад. А если подобрать к прическе подходящее украшение, то вы будете просто неотразимы в новогоднюю ночь. 

варианты причесок для коротких волос

Прически на вьющиеся волосы

Чтобы модно уложить волосы обладательницам кудрей от природы, достаточно просто собрать их в хвост. Затем украсить готовую прическу красивой заколкой, ободком и прочее. Смелые натуры могут хорошенько начесать получившийся хвост и зафиксировать его лаком. А вот тем, кто предпочитает в образе романтизм, можно вынуть из собранного пучка несколько прядей и создать модный эффект небрежности. 

прическа на вьющиеся волосы

Прически своими руками - по шагам

Если у вас нет времени посещать парикмахера или же просто хочется самой создать неповторимый образ в новогоднюю ночь, предлагаем вам несколько идей, как сделать новогоднюю прическу своими руками. Но помните, что использование стайлингов необходимо, ведь без них укладка долго не продержится. Главное — наносите укладочные средства так, чтобы они не были заметны, а сама прическа выглядела «живой».

прическа на новый год своими руками - пошаговое руководство

прическа на новый год своими руками - пошаговое руководство

прическа на новый год своими руками - пошаговое руководство

прическа на новый год своими руками

прическа на новый год своими руками - пошаговое руководство

Актуальные украшения

украшения

Пытаясь подобрать новогоднюю прическу, стоит учесть, что покровителем следующего года будет Желтая Земляная Собака. И чтобы задобрить ее, украсьте уложенные пряди цветами (живыми, искусственными), или же просто покрасьте волосы в натуральный оттенок. 

украшения для волос

украшения для волос

Модными украшениями являются, также:

жемчуг;

ободки (широкие и тонкие, с цветным орнаментом);

греческий стиль в аксессуарах;

россыпи блесток на волосах;

шляпки;

вуали;

растительный декор.

украшения для волос

украшения для волос

Конечно, все перечисленные тренды не являются главным условием при создании прически. Если вам хочется создать нечто свое, неповторимое — дерзайте. Ведь самое главное правило новогоднего праздника — чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Так что экспериментируйте, создавайте и будьте неотразимыми в столь особенное время!

Надежда Волох
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