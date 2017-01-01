Согрейтесь на славу: ТОП лучших домашних согревающих напитков

У природы нет плохой погоды, если есть вкусный, согревающий напиток. А качественным он будет, если вы сварите его сами. Он наполнит организм полезными веществами, поможет согреться и предотвратить простудные заболевания.

Узвар

Узвар – кладезь витаминов и антиоксидантов. Он прекрасно справляется с простудными заболеваниями, выводит токсичные вещества, очищает кровь, борется с внутренними воспалениями.

Для напитка берут:

сушеные плоды чернослива, яблок, урюка/кураги, груш;

сушеные ягоды кизила, винограда, рябины, вишни, земляники, брусники, клюквы, шиповника, смородины черной;

пряности: имбирь, кардамон, гвоздику (иногда лимонную или апельсиновую цедру, ягоды терна без косточек).

Плоды и ягоды тщательно промыть, обдать кипятком, замочить в холодной воде. Специи положить в воду, после закипания варить на малой мощности 20 минут, настоять. Сухих плодов берут 200–250 г на 1 л воды. Пряности – по вкусу.

Когда сухофрукты набухнут, положить в процеженный отвар специи, на небольшой мощности довести до кипения, дать покипеть 2 минуты. На минимальной мощности подержать еще минуты 3, настоять 8–12 часов, подогреть до 40 градусов, добавить мед.

Сухофрукты и отвар из специй можно подготовить с вечера. Утром прокипятить, оставить настаиваться. Вернувшись с работы, вы насладитесь укрепляющим, вкусным напитком.

Не используйте плоды, пропитанные диоксидом серы. Это может вызвать отравление.

Яблочно-малиновый чай

Такой чай хорош в качестве легкого противопростудного, согревающего напитка.

Для него нужно:

2 яблока;

1 ст. сушеной малины;

4 веточки гвоздики;

2 ст. л. дробленой корицы;

3 зерна кардамона;

2 веточки мелиссы;

2 ст. л. листового черного чая;

0,5 л воды;

мед.

Из яблок отжать сок, в стеклянной посуде с крышкой поставить в прохладное место. Сушеную малину положить в воду, дать набухнуть, добавить жмых, пряности, заварку. На малой мощности кипятить 5 минут (отвар должен едва булькать). Снять с плиты, оставить на 10 минут, процедить, влить яблочный сок. При желании подсластить медом.

Горячий облепиховый коктейль

Отменный напиток, который подают горячим и холодным. Для него берут:

200 г облепихи;

300 г рябины-черноплодки;

1 веточку перечной мяты;

1 ст. ложку рубленого имбиря;

цедру 1 лимона;

0,5–1 ст. сахара;

1 л воды.

Ягоды перебрать, удалить плодоножки. Пряности сложить в кастрюлю, проварить 15 минут на малом огне, процедить. В полученный отвар положить облепиху, рябину, сахар, поставить на малую мощность, кипятить минут 15 с едва заметными признаками кипения. Процедить, ягоды размять и отжать.

Сбитень алкогольный

Один из самых вкусных, согревающих и одновременно тонизирующих напитков – сбитень алкогольный. Вариация с градусами возникла как русский ответ глинтвейну, превзойдя его по вкусовым качествам и пользе. Подготовьте:

250 г лесной клюквы;

200 г малины;

2 палочки корицы;

3–4 веточки гвоздики;

2–3 зерна кардамона;

0,5 стол.ложки мелко нарубленного корня имбиря;

6–8 стол. ложек меда;

600 мл воды;

500 мл красного сухого вина.

Ягоды перебрать, клюкву промыть. Отжать сок в стеклянную посуду, убрать в холодильник. Жмых и специи положить в воду, закипятить, выставить минимальную мощность и варить еще 25 минут. Следите, чтобы уровень жидкости в 2–3 раза превышал уровень твердых веществ. В идеале нужно оставить отвар настаиваться на 4–6 часов. Отвар процедить, влить сок, подогреть (не кипятить) на малой мощности, снять с огня. Добавить вино, мед, размешать.

Пунш с фруктами

Знаменитый индийский напиток получил славу благодаря англичанам, оценившим его свойства согревать в холод и сырость. Готовится он из:

бутылки сухого красного вина (0,75 л);

0,1 л рома;

750 мл смеси соков цитрусовых (примерно 1:1 грейпфрут и апельсин);

специй: 5–6 веточек гвоздики, 4–5 палочек корицы, щепотки мускатного ореха, 1 ст. ложки прокрученного на мясорубке имбиря;

яблок, груш, лимонов и лаймов;

0,5 стак. сахара.

Специи положить в вино и оставить на 1,5–2 часа, нагреть с сахаром до 70 градусов. Выжатый из грейпфрутов и апельсинов сок вылить в сосуд для пунша, добавить процеженное горячее вино, ром, нарезанные фрукты.

Наслаждайтесь и будьте здоровы!