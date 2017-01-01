Согрейтесь на славу: ТОП лучших домашних согревающих напитков
У природы нет плохой погоды, если есть вкусный, согревающий напиток. А качественным он будет, если вы сварите его сами. Он наполнит организм полезными веществами, поможет согреться и предотвратить простудные заболевания.
Узвар
Узвар – кладезь витаминов и антиоксидантов. Он прекрасно справляется с простудными заболеваниями, выводит токсичные вещества, очищает кровь, борется с внутренними воспалениями.
Для напитка берут:
- сушеные плоды чернослива, яблок, урюка/кураги, груш;
- сушеные ягоды кизила, винограда, рябины, вишни, земляники, брусники, клюквы, шиповника, смородины черной;
- пряности: имбирь, кардамон, гвоздику (иногда лимонную или апельсиновую цедру, ягоды терна без косточек).
Плоды и ягоды тщательно промыть, обдать кипятком, замочить в холодной воде. Специи положить в воду, после закипания варить на малой мощности 20 минут, настоять. Сухих плодов берут 200–250 г на 1 л воды. Пряности – по вкусу.
Когда сухофрукты набухнут, положить в процеженный отвар специи, на небольшой мощности довести до кипения, дать покипеть 2 минуты. На минимальной мощности подержать еще минуты 3, настоять 8–12 часов, подогреть до 40 градусов, добавить мед.
Сухофрукты и отвар из специй можно подготовить с вечера. Утром прокипятить, оставить настаиваться. Вернувшись с работы, вы насладитесь укрепляющим, вкусным напитком.
Не используйте плоды, пропитанные диоксидом серы. Это может вызвать отравление.
Яблочно-малиновый чай
Такой чай хорош в качестве легкого противопростудного, согревающего напитка.
Для него нужно:
- 2 яблока;
- 1 ст. сушеной малины;
- 4 веточки гвоздики;
- 2 ст. л. дробленой корицы;
- 3 зерна кардамона;
- 2 веточки мелиссы;
- 2 ст. л. листового черного чая;
- 0,5 л воды;
- мед.
Из яблок отжать сок, в стеклянной посуде с крышкой поставить в прохладное место. Сушеную малину положить в воду, дать набухнуть, добавить жмых, пряности, заварку. На малой мощности кипятить 5 минут (отвар должен едва булькать). Снять с плиты, оставить на 10 минут, процедить, влить яблочный сок. При желании подсластить медом.
Горячий облепиховый коктейль
Отменный напиток, который подают горячим и холодным. Для него берут:
- 200 г облепихи;
- 300 г рябины-черноплодки;
- 1 веточку перечной мяты;
- 1 ст. ложку рубленого имбиря;
- цедру 1 лимона;
- 0,5–1 ст. сахара;
- 1 л воды.
Ягоды перебрать, удалить плодоножки. Пряности сложить в кастрюлю, проварить 15 минут на малом огне, процедить. В полученный отвар положить облепиху, рябину, сахар, поставить на малую мощность, кипятить минут 15 с едва заметными признаками кипения. Процедить, ягоды размять и отжать.
Сбитень алкогольный
Один из самых вкусных, согревающих и одновременно тонизирующих напитков – сбитень алкогольный. Вариация с градусами возникла как русский ответ глинтвейну, превзойдя его по вкусовым качествам и пользе. Подготовьте:
- 250 г лесной клюквы;
- 200 г малины;
- 2 палочки корицы;
- 3–4 веточки гвоздики;
- 2–3 зерна кардамона;
- 0,5 стол.ложки мелко нарубленного корня имбиря;
- 6–8 стол. ложек меда;
- 600 мл воды;
- 500 мл красного сухого вина.
Ягоды перебрать, клюкву промыть. Отжать сок в стеклянную посуду, убрать в холодильник. Жмых и специи положить в воду, закипятить, выставить минимальную мощность и варить еще 25 минут. Следите, чтобы уровень жидкости в 2–3 раза превышал уровень твердых веществ. В идеале нужно оставить отвар настаиваться на 4–6 часов. Отвар процедить, влить сок, подогреть (не кипятить) на малой мощности, снять с огня. Добавить вино, мед, размешать.
Пунш с фруктами
Знаменитый индийский напиток получил славу благодаря англичанам, оценившим его свойства согревать в холод и сырость. Готовится он из:
- бутылки сухого красного вина (0,75 л);
- 0,1 л рома;
- 750 мл смеси соков цитрусовых (примерно 1:1 грейпфрут и апельсин);
- специй: 5–6 веточек гвоздики, 4–5 палочек корицы, щепотки мускатного ореха, 1 ст. ложки прокрученного на мясорубке имбиря;
- яблок, груш, лимонов и лаймов;
- 0,5 стак. сахара.
Специи положить в вино и оставить на 1,5–2 часа, нагреть с сахаром до 70 градусов. Выжатый из грейпфрутов и апельсинов сок вылить в сосуд для пунша, добавить процеженное горячее вино, ром, нарезанные фрукты.
Наслаждайтесь и будьте здоровы!
Автор:
Алина Викторовна Рейзельман – предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности, основатель ряда lifestyle-проектов.