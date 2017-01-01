Как секс влияет на здоровье: польза и вред

Секс влияет на наше здоровье. Секс это не только удовольствие, но и часть здорового образа жизни. Секс радует нас, поднимает настроение, мы хорошо себя чувствуем. Многочисленные научные исследования доказали, что любовные отношения приносят здоровью значительную пользу. Длительное воздержание или полное отсутствие секса, напротив, влияет на здоровье человека негативно.

Польза

Секс положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Как и любая кардио нагрузка, он стимулирует обмен веществ, активизирует восстановительные процессы. Активная половая жизнь сокращает риск инфаркта, понижает и стабилизирует артериальное давление.

Регулярный секс поддерживает иммунную систему – в наш мозг поступают специальные сигналы, которые стимулируют вилочковую железу, а также вы выработку иммуноглобулина А. Все это влияет на способность противостоять инфекциям. Поэтому людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется заниматься сексом минимум раз в неделю – это укрепит их здоровье.

Сексуальные ласки активизируют механизмы нервной системы, которые защищают нас от отрицательного влияния стрессов. Люди, которые занимаются сексом, по крайней мере, раз в две недели, менее восприимчивы к стрессовым ситуациям. Об этом говорят результаты исследования Университета Западной Шотландии. Во время занятия сексом гормоны эндорфины и окситоцин освобождаются и влияют на центры удовольствия в головном мозге и тем самым помогают предотвратить беспокойство и депрессию. И помните - чем ярче оргазм, тем больше выброс гормонов.

Влияние секса на здоровье женщины

Качественный секс для здоровья женщины полезен однозначно. Маточные сокращения улучшают кровоток в области малого таза, а это, в свою очередь, уменьшает менструальные боли. При половом акте активно вырабатывается гормон красоты – эстроген. Он улучшает внешний вид: кожа выглядит более упругой и молодой, ногти становятся крепче, волосы перестают быть ломкими, появляется блеск.

Влияние секса на здоровье мужчин

Секс молодит мужчин. При половом акте вырабатывается гормон тестостерон, который положительно влияет на мужской организм. Он запускает обменные процессы, которые способствуют замедлению процесса старения. У мужчин укрепляются мышцы. Для профилактики заболеваний простаты и сексуальной дисфункции сильному полу рекомендуется регулярно заниматься сексом!

Влияние секса на здоровье в пожилом возрасте

Интимная близость и старость вещи очень даже совместимые вещи. После 50 лет и для мужчин, и для женщин сексуальная активность все также важна. Регулярный секс повышает социальную активность, улучшает эмоциональное состояние, а также тренирует сердце и сосуды – что особенно важно после 50 лет.

С возрастом потребность в сексуальной удовлетворенности не уменьшается, а качество секса становится только лучше. У мужчин увеличивается продолжительность полового акта. На фоне сохранившегося гормонального фона чувствительность половых органов к тестостерону несколько снижается. В результате мужчине требуется больше времени на возбуждение и достижение эрекции, исчезает такая деликатная проблема, как преждевременная эякуляция. У женщин после менопаузы пропадают опасения по поводу нежелательной беременности. Все это, безусловно, приятно для обоих партнеров.

Вред

В это трудно поверить, но помимо пользы секс может принести и вред. Как и для мужчин, так и для женщин, которые часто меняют партнеров и забывают о контрацепции, удовольствие может обернуться венерическими заболеваниями.

Помимо проблем со здоровьем такой исход может негативно повлиять на социальные отношения с противоположенным полом. Вы можете не знать, что являетесь носителем инфекции и передать ее партнеру. Разумеется, мало кто обрадуется такому подарку.

Отсутствие секса также негативно влияет как на здоровье женщины, так и мужчины. У обоих повышается раздражительность и агрессивность из-за сокращения серотонина. Нередко воздержание оборачивается набором веса. Депрессии, плохое настроение, снижение общей активности негативно влияет на весь организм в целом.

Есть секс полезный, а есть бесполезный

Польза секса доказана научно. Однако не всякий секс оказывает положительное влияние на женское здоровье. Если женщина получает удовольствие от процесса, то положительный эффект гарантирован. В противном случае не стоит его ожидать – важна не сама интимная жизнь, а ее качество и регулярность.

К сожалению, в России каждая третья женщина почти никогда не испытывала оргазм. Об этом говорят результаты социологического исследования «Леди Прелокс». При этом более чем половина опрошенных заявила, что им некомфортно обсуждать с партнером свои предпочтения в сексе.

Иными словами, качество интимной жизни россиянок нуждается в значительном улучшении. Расстраиваться не стоит - все в наших руках. По словам д.м.н., профессор, учредителя и ректора Института психологии и сексологии Льва Щеглова, основными препятствиями для полноценной сексуальной жизни являются:

отсутствие доверия и полноценной связи с партнёром

незнание своих собственных особенностей

неправильное и неграмотное поведение партнёра

наличие негативного сексуального опыта

Упадок сил, стресс также влияют на качество секса. Если мы устали на работе или от избытка домашних дел, то при выборе «секс или сон» мы предпочтем второе.

Как получить от секса максимум пользы и удовольствия

Оргазм доступен каждой женщине. Если вы не входите в те несколько процентов, которые испытывают его каждый раз, то обратите внимание на следующие моменты:

Скажите партнеру о своих предпочтениях в сексе. Женщина легко достигает оргазма при самостимуляции, при этом с партнером это происходит далеко не всегда. Отсюда возникает вопрос: почему бы ей не объяснить своему партнёру, как правильно надо стимулировать ее? Правильный настрой: то, что происходит «до» не менее важно. Уровень сексуального возбуждения также влияет на качество секса. Если влечение снижается на фоне усталости – обратите внимание на растительные биодобавки на основе Пикногенола и аминокислоты L-аргинин. Они способствуют расширению сосудов, улучшению кровотока в области половых органов, а также снимают усталость. Займитесь собой: сделайте маникюр, прическу, купите новое платье, белье. Ощущение собственной красоты поднимет настроение и самооценку. Женщина, которая нравится себе – нравится партнеру. Создайте романтическую атмосферу. Пригласите его на свидание: попросите взять билеты в кино на последний ряд или устройте дома романтический ужин при свечах с приятной музыкой.



Не всякий секс полезен для здоровья мужчин и женщин, а только тот, от которого оба получают удовольствие. Такой секс молодит, повышает настроение, самооценку и благотворно влияет на работу организма. Секс – не вредная привычка, не изменяйте ей!