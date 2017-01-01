Как справиться и избавиться от осенней хандры? Победим осеннюю депрессию вместе: советы психолога

Дождь и снег, слякоть, ветер и сырость, хандра, сонливость и апатия, так и до депрессии недалеко. Но есть ли реальные причины для плохого настроения? Как избавиться от осенней хандры? Как ее победить? Наш эксперт Алина Рейзельман поможет разобраться, как не впадать в уныние, даст практические советы, специально для читателей Женского журнала «Прелесть».

Осень – важный этап для всего живого. Человек вместе с природой биологически и психологически готовится к зиме. Вместо того, чтобы скучать по ушедшему лету, под иным углом взгляните на происходящее.

Осень – не время хандрить

В осенней поре много прекрасного – от услаждающих взор разноцветных листьев, отливающих миллиардами ярких оттенков, до невероятных перспектив, открывающихся перед вами. Именно осенью вы можете проявить себя наилучшим образом в профессиональной сфере, продемонстрировать новые наряды, позволить себе побыть яркой под стать природе.

Осенний сезон больше подходит для начала отношений. В это время в организме нормальный уровень микро- и макроэлементов, витамина D, который весной всегда в дефиците, то есть у вас достаточный запас сил и энергии. За лето люди обычно сбрасывают вес. Тела становятся более подтянутыми и стройными, а кожа приобретает здоровый вид.

Осень – время «брать быка за рога». Пока ваши коллеги будут в печали рассматривать летние селфи, возьмите инициативу в свои руки. Покажите, что вы ценный сотрудник: проявите активность и усердие, возглавьте новый проект, предложите методы повышения эффективности работы компании…

Осенний период – самое время для новых начинаний. Вы давно откладывали прочтение книги, вязание или посещение мастер-класса? Вперед! Осень располагает к покорению новых вершин.

Это время года очень любят дети. Посвятите им максимум времени. Гуляйте в парке, выезжайте на дачу. Прыгать по лужам или бегать в сухой листве, пускать кораблики с дождливую погоду, а после всей семьей устроить чаепитие с домашним вареньем и горячими плюшками/ватрушками – все это доставит огромную радость и надолго зарядит позитивом вас и детей.

Обращаем минусы в плюсы

Способность находить во всем что-то хорошее – не «розовые очки», а нормальная жизненная позиция, которая способствует более объективному восприятию реальности, позитивно влияет на умственную деятельность человека и помогает легко и продуктивно работать.

Понижение температуры воздуха – не проблема, а повод надеть новые сапожки.

Холодный ветер – не наказание, а возможность пройтись в модном пальто.

Дождь не разводит слякоть, а позволяет прогуляться под дизайнерским зонтом.

Окончание теплого сезона – не конец удовольствиям, а отличное время для новых начинаний.

Сокращение светового дня – не фактор грусти, а возможность чуть дольше понежиться в кровати.

Самые осенние занятия

Осень располагает к интеллектуальным и философским занятиям, рукоделию, обучению, познанию себя.

Осенью гораздо легче пойти на курсы, которые вы мечтаете окончить. Обучитесь верховой езде или экстремальному вождению, виртуозному украшению тортов или изготовлению шапочек, корнепластике или вышивке ковров. Главное, чтобы занятие было вам по душе.

Займитесь спортом . Отдайте предпочтение восточным гимнастикам или боевым искусствам, которые обучают медитации и управлению внутренними энергиями. Осенние месяцы оптимальны для начала занятий спортом с физиологической точки зрения: нет изнуряющей жары и парализующего волю холода, в отличие от весенней поры, организм не истощен. Именно в это время формируют группы, так что вам психологически легче будет влиться в коллектив и не придется «догонять» товарищей по секции.

. Отдайте предпочтение восточным гимнастикам или боевым искусствам, которые обучают медитации и управлению внутренними энергиями. Осенние месяцы оптимальны для начала занятий спортом с физиологической точки зрения: нет изнуряющей жары и парализующего волю холода, в отличие от весенней поры, организм не истощен. Именно в это время формируют группы, так что вам психологически легче будет влиться в коллектив и не придется «догонять» товарищей по секции. Если вам противопоказан спорт, то на выручку придут йога или танцы . Как говорится, на любой вкус можно найти занятие по душе. Благо сейчас очень много различных центров. При нежелании тратить деньги на посещение фитнес-центров, можно заняться практиками в домашних условиях, просматривая видео-уроки.

или . Как говорится, на любой вкус можно найти занятие по душе. Благо сейчас очень много различных центров. При нежелании тратить деньги на посещение фитнес-центров, можно заняться практиками в домашних условиях, просматривая видео-уроки. Зайдите в магазин для творчества и рукоделия . Уверена, с пустыми руками вы не уйдете. А холодными темными вечерами вам будет, чем заняться!

и . Уверена, с пустыми руками вы не уйдете. А холодными темными вечерами вам будет, чем заняться! Чтение хорошей художественной литературы скрасит досуг в ненастную погоду. Дополните чтение чашечкой чая, заваренного вместе с осенними ягодами или сушеными листьями клубники, мяты, черной смородины. Такой напиток согреет, поднимет настроение и укрепит организм.

хорошей художественной литературы скрасит досуг в ненастную погоду. Дополните чтение чашечкой чая, заваренного вместе с осенними ягодами или сушеными листьями клубники, мяты, черной смородины. Такой напиток согреет, поднимет настроение и укрепит организм. Займитесь интерьером. Поменяйте шторы, переставьте мебель. Небольшая перестановка и новые декоративные украшения поднимут настроение и создадут ощущение уюта и новизны.