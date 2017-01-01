Главные бьюти-тренды осени

Осенняя пора не только диктует нам новые правила в выборе одежды, но и заставляет пересмотреть свой макияж и прическу. Как правильно накраситься и какой цвет волос выбрать этой осенью, чтобы оставаться верной тенденциям? Основные правила нанесения макияжа и актуальные оттенки на шевелюре мы откроем тебе в этой статье.

Макияж

Серебро

Серебристые оттенки ты можешь использовать во всем: помада, карандаш, подводка, тени — все это подчеркнет твой стиль и сделает тебя по-настоящему модной нынешней осенью.

Эффект «паучьих лапок»

Склеенные выразительные ресницы начали входить в моду еще в прошлых сезонах. Этой осенью глаза с «паучьими лапками» становятся хитом. Хочешь узнать, как создать такой макияж? Нанеси на реснички хороший слой туши, стараясь прокрашивать их равномерно со всех сторон. Затем, не дожидаясь, пока они высохнут, с помощью кисточки, нанеси на них матовую пудру. Дальше — снова слой туши. Повтори эти простые этапы еще раз, если тебе кажется, что эффект недостаточно заметен.

Четкие линии на глазах

Плавная растушевка теней уже не будет такой модной, как ранее. Теперь актуально рисовать четкие линии вокруг глаз.

Естественность

Отсутствие косметики — еще одни хит этого сезона. Натуральность провозглашают не только стилисты, а и знаменитости на своих страницах в соц.сетях. Не уверена, что будешь выглядеть на все 100 % без макияжа? Нанеси его так, чтобы образ выглядел естественно.

Волосы

Если ты предпочитаешь светлые, холодные оттенки, тогда ты наверняка оценишь 2 самых трендовых цвета для волос осенью 2017.

Платина

Пепельный оттенок выглядит весьма эффектно. Но помни, что он подчеркивает даже малейшие изъяны и покраснения на коже. Так что доверь окрашивание локонов стилисту, который поможет создать правильный оттенок на волосах.

Розовый блонд

Нежно-розовая цветовая гамма оживит твой образ в холодные осенние дни.

Ну, а если ты любишь теплые тона, то самыми модными цветами будут:

Корица

Мягкий золотисто-коричневый оттенок будет выглядеть максимально естественно на твоей шевелюре.

Красное золото

Золотисто-красный оттенок предназначен для тех, кто любит выделяться в толпе, и хочет внести изюминку в хмурую осеннюю повседневность.